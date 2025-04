Elon Musk quitterait la Maison Blanche pour sauver Tesla

Elon Musk lâcherait DOGE pour Tesla : une décision qui fait déjà grimper les actions.

Elon Musk, le milliardaire aux mille casquettes, aurait décidé de lâcher son rôle à la Maison Blanche, dans DOGE, pour remettre Tesla sur les rails.

Selon un article, non confirmé, publié par Politico, cette décision fait suite à une période chaotique pour le constructeur de voitures électriques.

Tesla dans la tempête

Ces derniers mois, Tesla a traversé une zone de turbulences. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : au premier trimestre 2025, les livraisons de voitures ont dégringolé de 13 % par rapport à l’année précédente. Résultat ? L’action Tesla a chuté de plus de 31 % depuis janvier, avec un plongeon record de 36 % sur le trimestre, le pire depuis 2022.

À un moment, elle a même perdu jusqu’à 6,4 % en une seule séance, avant de rebondir de 5 % mercredi après les rumeurs du départ de Musk de la Maison Blanche.

Mais pourquoi cette descente aux enfers ? D’abord, il y a eu les boycotts. Le rôle de Musk au sein du Department of Government Efficiency (DOGE), une initiative de l’administration Trump pour tailler dans les dépenses publiques, a mis beaucoup de monde en rogne.

Des vagues de protestations ont éclaté, certaines violentes, avec des attaques contre des magasins Tesla un peu partout dans le monde (même en France). Ajoutez à ça des droits de douane imposés par Donald Trump sur les pièces automobiles venant de Chine ou du Mexique – des pays clés pour les fournisseurs de Tesla – et vous avez une recette parfaite pour un désastre économique.

Elon Musk lui-même l’a reconnu lors d’un rassemblement à Green Bay, dans le Wisconsin : « Mes actions Tesla ont presque été divisées par deux. C’est un boulot qui coûte cher ! ». Il parlait de son implication dans DOGE, qui lui a valu des critiques acerbes et une image de marque abîmée pour Tesla.

Un retour aux sources pour redresser la barre

Alors, que fait Elon Musk face à cette crise ? Selon les proches de Donald Trump cités par Politico, il aurait décidé, en accord avec le président, de quitter son poste de conseiller à la Maison Blanche pour se recentrer sur Tesla.

L’idée ? Reprendre les rênes d’une entreprise qui a désespérément besoin de Tesla. Sans lui à plein temps, l’entreprise semble avoir perdu de sa magie.

Ce retour pourrait aussi calmer les investisseurs. Mercredi, dès que la rumeur a circulé, l’action Tesla a grimpé de 5 %, elle est passée à 282,90 dollars. C’est un signe clair que le marché croit encore en Elon Musk, même après des mois compliqués.

Mais attention, le défi est énorme. Les ventes sont en berne, la concurrence chinoise (comme BYD) gagne du terrain, et les consommateurs sont très méfiants à cause des polémiques liées à DOGE et ses prises de position politiques. Elon Musk va devoir retrousser ses manches et prouver qu’il peut encore faire le job.

Pour l’instant, rien n’est officiel. L’information de Politico reste à confirmer, et Elon Musk n’a pas encore tweeté pour clarifier les choses – ce qu’il adore pourtant faire.