C’est une première en Europe : une station de recharge Tesla a été incendiée. Les 12 bornes de ce Superchargeur sont hors service. Un incendie criminel dont la cause est simple à trouver : Elon Musk.

Source : Le Progrès

C’est un signal inquiétant qui dépasse largement le simple fait divers. Dans la nuit du 26 au 27 mars, une station de Superchargeurs Tesla a été la cible d’un incendie criminel à Saint-Chamond, dans la Loire. Douze bornes ont été endommagées, dont deux entièrement ravagées par les flammes. Sur le sol, un message a été laissé, sans équivoque : « Campagne anti-Tesla, Born to burn ». Un acte revendiqué, organisé — et inédit sur le continent européen comme le relate Le Progrès et nos confrères d’Automobile Propre.

Jusqu’ici, les infrastructures Tesla avaient été relativement épargnées en Europe. Ce genre de sabotage ciblé restait confiné aux États-Unis, où certaines stations avaient déjà fait les frais d’actes de vandalisme. Mais en Europe, c’est la première fois qu’une station de Superchargeurs est ainsi visée dans ce qui ressemble à une attaque politique.

Un incendie ciblé et un message explicite

Ce que cette inscription laisse entendre, c’est que Tesla n’est pas la seule visée, puisque c’est son patron, Elon Musk, qui est la cible. Figure clivante par excellence, le milliardaire est aujourd’hui bien plus qu’un entrepreneur technologique : c’est un acteur politique à part entière, qui ne cache ni ses opinions, ni ses engagements.

Ses prises de position répétées contre certaines politiques climatiques européennes, son flirt assumé avec la droite libertarienne américaine, sa gestion controversée de X et sa posture anti-« woke » ont transformé Musk, et donc Tesla, en cible.

Source : Le Progrès

L’incendie s’est déclenché sur le parking du centre commercial Leclerc à Saint-Chamond, où Tesla opère une station de douze bornes rapides. D’après les images publiées par Le Progrès, l’intervention rapide des pompiers n’a pas suffi à sauver l’ensemble de l’installation. Pas de doute : le sinistre est volontaire. Et au-delà des dégâts matériels, c’est la symbolique qui interpelle.

La marque, fidèle à son habitude, ne s’est pas exprimée publiquement. Mais l’information est bien prise en compte : selon nos vérifications sur l’application Tesla, la station de Saint-Chamond est désormais indiquée comme en « Fermeture temporaire ». Une mention qui confirme l’indisponibilité du site, sans pour autant annoncer de date de réouverture.

Le message sur l’application Tesla

À Berlin, des activistes ont également aspergé de la peinture bleue sur la façade d’un showroom Tesla comme on peut le voir sur Threads. Pas de doutes, les actions se multiplient en Europe et dans le monde. Elon Musk va devoir trouver une solution pour calmer le jeu. Dans le cas contraire, les ventes de Tesla risquent de dévisser sévèrement puisque de nombreux consommateurs souhaitent désormais tourner le dos au constructeur américain suite aux prises de position politiques de son patron.