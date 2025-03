Le nombre de Tesla en vente sur Le Bon Coin explose-t-il réellement ? Voici la réponse officielle

Les propriétaires de Tesla revendent-ils en masse leur voiture électrique sur Le Bon Coin ? De nouveaux éléments laissent finalement entendre le contraire, avec une réponse officielle du site de revente.

Dire que Tesla occupe l’actualité en ce début 2025 tiendrait presque de l’euphémisme. Dans ce climat incertain, une rumeur bruissait : leurs propriétaires s’en débarrassaient, avec une explosion du nombre d’annonces sur Le Bon Coin.

Une rumeur rapidement démentie, mais de nouveaux éléments, provenant directement du site français et relayés par Bertrand Moreau sur X, viennent étayer ces propos.

Des profils différents des autres annonces

Premier élément factuel : Le Bon Coin a bel et bien enregistré une légère augmentation du nombre de Tesla en vente. Il y aurait environ 500 nouvelles annonce de plus en mars 2024 par rapport à la fin 2024, tandis que le nombre d’annonces en ligne serait passé « de 2 700 en décembre [2024] à un peu plus de 3 000 actuellement ».

Des chiffres qui peuvent sembler élevés, mais qu’il faut remettre en contexte par rapport au nombre de Tesla en circulation : au 16 mars 2025, seuls 2 % des Model 3 et 0,8 % des Model Y en circulation en France étaient sur LBC. À comparer avec les 5,5 % du Peugeot E-2008 ou aux 3,1 % de la Volkswagen ID.4.

Autre information des déclarations du Bon Coin : les vendeurs de Tesla sont majoritairement des particuliers (60 %), à l’inverse des autres voitures électriques, où 80 % des annonces proviennent de professionnels.

Un marché qui s’accélère

Et comme les annonces des particuliers partent généralement plus rapidement que celles des professionnels, le faible nombre d’annonces pourrait être lié à leur rotation élevée.

Car oui, les Tesla semblent toujours plaire aux acheteurs de voitures électriques d’occasion, notamment via des prix en baisse, portés par des professionnels qui revendent sous les prix des particuliers (peut-être en raison des flottes en fin de leasing/LLD qu’il faut écouler).

Une tendance qui semble se développer aux voitures électriques d’occasion de façon générale. Le Bon Coin a ainsi relevé que les modèles en vente partaient 20 jours plus tôt en moyenne début 2025, notamment grâce à des prix en baisse de 15 % en un an.

Conclusion : les Tesla semblent toujours autant plaire sur le marché de l’occasion. Si l’importante proportion de ventes par des particuliers peut tout de même interroger, tout laisse à croire qu’ils trouveront acheteur sans trop de problème.