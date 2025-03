Tesla : voici toutes les version des ordinateurs de bord (MCU) et leurs différences majeures

L’ordinateur de bord d’une Tesla est plus que jamais le cerveau du véhicule. L’entreprise met d’ailleurs un point d’honneur à les modifier au fur et à mesure du temps, rendant par la même occasion certaines fonctionnalités exclusives à certaines générations, rendant petit à petit les anciennes générations obsolètes. Faisons le tour des grandes différences et dates clés des MCU de Tesla.

Tesla Model Y (2025) // Source : Robin Wycke pour Frandroid

Chez Tesla, on ne parle presque jamais en année pour les modèles de voiture. En effet, une Tesla Model Y de 2022, 2023 ou 2024 est a priori similaire, enfin c’est ce qu’aimerait nous faire croire la marque en indiquant que le meilleur moment pour acheter est toujours le présent.

La réalité est légèrement différente comme vous pouvez l’imaginer, puisque les modifications fréquentes sur la chaîne de production existent bel et bien, surtout chez Tesla. La plupart du temps, il s’agit de modifications difficiles à percevoir, comme un nouveau moteur, des suspensions redessinées ou encore des améliorations au niveau de la climatisation.

Cependant, une modification amène beaucoup de changement lorsqu’elle entre en production : l’ordinateur de bord. Appelé MCU par la firme américaine (Media Control Unit), il s’agit de l’ordinateur responsable de l’infodivertissement. Derrière ce nom se cache non pas seulement ce qui permet d’écouter la radio, mais le noyau dur de ce qui fait d’une Tesla, une Tesla.

Les différentes générations de MCU chez Tesla

Depuis une petite quinzaine d’années, l’ordinateur de bord des Tesla n’a fait qu’évoluer. Trois grandes générations correspondant à trois fabricants de systèmes sur une puce différents ont vu le jour. Voyons ce à quoi ils correspondent.

MCU 1 : NVIDIA Tegra 3

Tesla a commencé son partenariat avec NVIDIA en 2012, où le MCU était propulsé par une puce Tegra 3. À cette période-là, il n’y avait pas de Model 3 et encore moins de Model Y ou de Cybertruck chez la firme américaine : seules les Model S et Model X existaient.

Si le MCU 1 a équipé les vaisseaux amiraux de Tesla jusqu’en 2018, force est d’avouer qu’aujourd’hui, c’est un MCU très vieilliot. En effet, les mises à jour logicielles récentes ne sont plus possibles sur cet ordinateur de bord, et seuls des correctifs de sécurité peuvent encore être poussés.

Les performances de la puce NVIDIA Tegra 3 sont aujourd’hui dépassées, et Tesla propose d’ailleurs une mise à jour matérielle contre 1 550 à 2 000 euros vers un système d’infodivertissement plus récent.

MCU 2 : Intel Atom

Après six années de bons et loyaux services, le MCU 1 a pris sa retraite et a laissé place à son successeur. Tesla a alors fait appel à Intel plutôt qu’à NVIDIA, et c’est une puce Atom qui équipe le MCU 2 à partir de 2018 sur les Tesla Model S et Model X. Quelques mois avant cela, la Tesla Model 3 a commencé à être produite, et ce fut directement avec le MCU 2. Il existe donc des MCU 1 de 2017, et des MCU 2 de la même année, sans doute de quoi laisser le temps à Tesla d’écouler ces stocks de Tegra 3.

Basé sur le processeur Intel Atom, le MCU 2 a permis une bien meilleure réactivité, mais aussi de nombreuses nouvelles fonctionnalités : navigateur web améliore, mode théâtre ou encore mode sentinelle sont autant d’exclusivités de ce nouveau MCU.

Jusqu’en 2022, le MCU 2 était le nec plus ultra de ce que proposait Tesla, avant de généraliser l’utilisation d’un autre processeur, cette fois-ci chez le concurrent AMD. Et malheureusement pour les propriétaires de véhicules avec un MCU 2, il n’y a pour le moment pas de mise à jour proposée vers le MCU 3.

MCU 3 : AMD Ryzen

À la toute fin de l’année 2021, les premiers véhicules équipés du MCU 3 ont pointé le bout de leur capot. Cela concerne toute la gamme actuelle de Tesla, du Cybertruck à la Model Y en passant par les Model S, 3 et X. C’est du côté d’AMD que Tesla est allé passer commande, et plus précisément avec le processeur Ryzen, là encore bien plus performant que l’Intel Atom qu’il remplace.

Lors des débuts de ce système d’infodivertissement à bord des Tesla Model S et Model X, Tesla mettait d’ailleurs en avant la puissance qui était comparable aux consoles de jeu modernes. Et pour cause, de nombreux jeux sont arrivés à bord des véhicules de la marque, avec parfois des besoins en ressources qui étaient colossaux.

Tesla Model S lors de son annonce en version actualisée

Mais outre les jeux, l’arrivée de l’AMD Ryzen a permis d’avoir une interface utilisateur encore plus fluide, un affichage des caméras des plus rapides mais aussi l’arrivée d’une visualisation des alentours plus détaillée. C’est ainsi que de plus en plus d’objets sont visibles sur l’écran central, comme des poubelles, les marquages au sol, une vue en 3D pour les manœuvres de stationnement ou encore les différents panneaux de signalisation sont apparus au fil du temps.

Les performances des MCU 1, 2 et 3 n’ont rien à voir

Que ce soit en termes de fonctionnalités, d’expérience multimédia ou même de réactivité, les 3 MCU de Tesla ne se valent pas, et les conducteurs étant passés de l’un à l’autre pourront le confirmer sans problème. Si le MCU 1 est désormais relégué à l’état d’antiquité qui ne reçoit plus que des mises à jour de sécurité, Tesla met un point d’honneur à continuer de supporter de la meilleure manière possible le MCU 2. Il demeure tout de même de nombreuses différences, en plus de la fluidité qui est largement meilleure sur le MCU 3.

Parmi les principales fonctionnalités propres à l’expérience Tesla, voici les différences entre MCU 2 et MCU 3 :

Jeux et Tesla Arcade : moins de jeux sur le MCU 2

Conférences Zoom : uniquement sur MCU 3

Visualisation du véhicule : plus fidèle sur le MCU 3

Vue pour les manœuvres de stationnement : plein écran sur le MCU 3 uniquement, avec les ombres et les reflets, et vue 3D que l’on peut déplacer à souhait

En cas de doute, pour savoir la version de MCU dont vous disposez, il vous suffit d’aller à « Contrôles » > « Logiciel » > « Autres informations sur le véhicule ».

À quand le MCU 4 ?

Avec les évolutions récentes et l’arrivée de nouveaux véhicules au catalogue comme le Cybertruck, et dans quelques temps le Cybercab, il est logique de se demander si le MCU 3 n’a pas fait son temps, et si son remplaçant est imminent.

Cela fait plus de trois ans désormais que le MCU 3 est en production, et bien qu’il ne soit pour le moment pas assujetti aux ralentissements tant il est performant, la mise à jour matérielle pourrait être plus proche que ce que l’on imagine.

Tesla Model Y 2025 // Source : Vincent Sergère pour Frandroid

Lors de la sortie du MCU 3, cela faisait déjà quelque temps que le MCU 2 montrait des signes de faiblesse, et acheter une voiture neuve avec un ordinateur de bord qui est trop lent pour être future-proof est difficile à avaler. C’est pourquoi Tesla a tout intérêt à proposer le MCU 4 le plus tôt possible, pour éviter des clients mécontents, tout en s’assurant de supporter toujours plus longtemps les mises à jour logicielles.

Reste à savoir qui pourra proposer un processeur sensiblement plus puissant à mettre au cœur des Tesla de demain : NVIDIA, Intel, AMD, ou un nouvel acteur comme Samsung, Qualcomm avec le Snapdragon ? Et pourquoi pas Tesla, qui pourrait faire comme Apple et produire ses propres puces dans le futur pour répondre à des besoins encore plus spécifiques ? Seul l’avenir nous le dira, mais pour le moment, nul ne sait de quoi sera fait le MCU 4.

Enfin, il ne faut pas confondre le MCU avec le HW (Hardware) qui est la puce en charge de la conduite semi-autonome. Nous en sommes actuellement au HW4.