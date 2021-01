Tesla Model S et X : mettre à niveau son système d’infodivertissement devient moins cher

La mise à niveau du système d’infodivertissement Tesla a baissé de 1050 euros en France. Elle concerne avant tout les propriétaires d’une Model S et Model X produits avant mars 2018, et apporte avec elle tout un lot de nouvelles fonctionnalités.

En voilà une bonne nouvelle pour les clients Tesla ayant acheté une Tesla Model S ou Tesla Model X avant mars 2018. Aujourd’hui, ces modèles embarquent un système d’infodivertissement d’ancienne génération, qui peut cependant être mis à jour moyennant une somme non négligeable : 2590 euros.

Un rabais toujours intéressant

Le site Teslarati se fait le relais d’une baisse tarifaire intéressante relative à cette mise à niveau. Contacté par la rédaction, Tesla France nous a confirmé qu’elle était bien appliquée en France. De fait, le site officiel a été mis à jour : la nouvelle mouture est désormais disponible au prix de 1550 euros, soit une économie de 1050 euros.

Pour y accéder, il suffit de prendre rendez-vous sur l’application Tesla pour l’achat et l’installation, qui est elle-même incluse dans les 1050 euros quémandés. À ce prix-là, l’utilisateur a ainsi accès à plusieurs fonctionnalités du système d’infodivertissement, comme le streaming vidéo (YouTube, Netflix, Hulu), Tesla Arcade ou la compatibilité avec une manette de jeu.

Meilleure fluidité

Le constructeur californien promet aussi une meilleure réactivité et fluidité de l’écran, pièce maîtresse d’un cockpit Tesla. Les utilisateurs ayant accès aux fonctionnalités de conduite entièrement autonome ont aussi le droit à une visualisation améliorée. Attention cependant : « la mise à niveau entraîne la suppression des radios AM, FM et DAB », prévient le groupe américain.