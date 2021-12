Asus Vivobook S14 : ce puissant ultrabook avec Windows 11 est à un super prix

Un nouveau laptop pour Noël, mais pas au premier prix ? Voici l'Asus Vivobook S14 S435EA-EVO-KC032W à 599,99 euros au lieu de 699,99 euros sur Amazon. Ce PC portable fonctionnel et à jour en termes de configuration aura de quoi combler vos attentes.

Asus propose un bon nombre de modèles pour sa gamme VivoBook et cela dans l’intérêt de pouvoir répondre aux besoins de chacun et aussi de trouver la configuration qui convient le mieux. La gamme VivoBook S est d’ailleurs bien lotie, car elle offre une fiche technique très équilibrée pour un prix relativement abordable. Ce VivoBook S14 (S435EA-EVO-KC032W) embarque un processeur Intel Core i5 de dernière génération, tourne sous Windows 11 et profite du savoir-faire de la marque en matière d’ergonomie et de qualité de construction. Il est en ce moment en promotion avec une réduction de 100 euros.

Ce qu’il faut retenir du VivoBook S14

Un laptop compact et élégant

Un écran 14 pouces Full HD

La puissance du Intel Core i5-1137G7

Wifi 6 et Bluetooth 5

Au lieu d’un prix barré à 699,99 euros, le PC portable Asus VivoBook S14 (S435EA-EVO-KC032W) profite d’une remise de près de 15 % et se trouve à présent à 599,99 sur Amazon.

Un laptop qui mise sur sa légèreté et son élégance

Cet ultrabook de chez Asus se place comme une solution milieu de gamme dans l’univers VivoBook. Il faut dire que pour son prix le VivoBook S14 respire le haut de gamme. Il se montre plutôt élégant grâce à son châssis métallisé aux bords courbés, à la fois fin et léger. Pesant tout juste 1,3 kg, le S14 est en outre un PC portable ultra-fin qui se glissera aisément dans votre sac à dos afin de vous accompagner partout.

Sa dalle IPS Full HD de 14 pouces et antireflet couvre 100% du spectre sRGB avec une bonne calibration, ce qui le rend très fonctionnel dans le cadre de montage photo ou vidéo. Au niveau du châssis, on retrouve une connectique assez complète, on retrouve deux ports USB 3.2 Gen 1, deux ports Thunderbolt 4, un port HDMI 2.0, un port MicroSDet une prise jack. Le WiFi 6 est de la partie ainsi que le Bluetooth 5.1. ‎

Puissant au quotidien avec Windows 11 aux commandes

Ce châssis embarque un Intel Core i5-1137G7 couplé à 8 Go de RAM. Ce combo est tout à fait capable de supporter un usage multitâche poussé, notamment en bureautique. Ce CPU intègre également un contrôleur graphique Intel Iris X qui, s’il n’est pas recommandé pour du jeu de haute qualité, permet tout de même de faire tourner quelques jeux eSport et 2D de manière très correcte. Quant au stockage, il est assuré par un SSD M.2 NVMe de 512 Go qui va apporter une dose de réactivité bienvenue au système. Par rapport à un disque dur standard, il est plus rapide avec des délais de chargement brefs et une exécution sans ralentissement. Si certains peuvent ne pas trouver cela suffisant, sa capacité de stockage peut héberger une bonne partie de vos données. D’ailleurs, sachez que ce laptop tourne sous Windows 11 nativement.

Enfin le VivoBook S14 est équipé d’une batterie de 67 W qui promet une autonomie allant jusqu’à 17 heures, mais comptez plutôt une dizaine d’heures. Cela reste suffisant pour rester productif toute la journée sans interruption, qui d’ailleurs même une fois la batterie à plat, peut se recharger rapidement. Il est possible de récupérer jusqu’à 60 % de la batterie en seulement 49 minutes.

