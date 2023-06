La promesse des lunettes Nubia Neovision : un écran de 120 pouces pour votre PS5, votre MacBook ou votre smartphone

Nubia, une entreprise chinoise longtemps associée au groupe ZTE, a lancé les Neovision, des lunettes d'AR axées sur la réalité virtuelle. Pesant seulement 79 grammes, ces lunettes proposent l'équivalent d'un écran externe pour regarder du contenu sur de petits écrans micro-OLED.

Le secteur de la technologie immersive a été revigoré par le lancement de l’Apple Vision Pro. Provenant du géant de la technologie américaine, le Vision Pro est un pari audacieux sur le potentiel de la réalité mixte. Avec le casque Apple Vision Pro, la firme à la pomme s’engage résolument dans la réalité mixte, un marché déjà en pleine effervescence. Le potentiel de cette technologie, qui fusionne éléments virtuels et réels pour créer une expérience utilisateur unique est captivant. La popularité d’Apple, sa réputation d’excellence et son aptitude à créer des produits grand public pourraient propulser le marché de la réalité mixte vers de nouveaux sommets. Mais pas seulement, cela peut aussi donner un coup de boost au marché de la réalité virtuelle.

En parallèle, Nubia, une entreprise chinoise longtemps associée au groupe ZTE, a dévoilé un produit intéressants, les lunettes d’AR Nubia Neovision. Ces dernières ne proposent pas de réalité augmentée à proprement parler, mais plutôt une forme de réalité virtuelle, destinée à l’affichage de contenu sur de petits écrans micro-OLED.

Un écran externe dans des lunettes

L’idée clé à retenir des Nubia Neovision est qu’elles fonctionnent comme un véritable écran externe, créant une bulle de réalité virtuelle qui isole l’utilisateur du monde extérieur. En l’absence de mode passthrough – une fonctionnalité qui, dans d’autres dispositifs, permet de voir l’environnement réel tout en interagissant avec des éléments virtuels – ces lunettes engagent l’utilisateur dans une immersion complète. Les distractions du monde réel sont écartées, laissant place à un environnement numérique enveloppant, comme si l’on regardait un écran géant de 120 pouces en solo.

Pesant seulement 79 grammes, ces lunettes peuvent se connecter à une multitude d’appareils – un smartphone Android, un MacBook, une Sony PlayStation 5 – et servir d’écran déporté. Grâce à leurs deux écrans micro-OLED Full HD, les Nubia Neovision peuvent projeter un écran virtuel de 120 pouces, offrant un champ de vision de 43 degrés et une luminosité maximale de 1800 nits. À 549 euros, il existe certes des options plus performantes, mais le rapport qualité-prix de ce produit reste intéressant.

La connexion aux différents appareils se fait via une interface USB-C dotée d’une prise en charge du mode DisplayPort Alt (DP Alt Mode). Cela inclut certains smartphones Android, le MacBook Air d’Apple, ou encore des consoles comme la Nintendo Switch et la PlayStation 5 via un adaptateur HDMI vers USB-C. La confusion autour de l’USB-C DisplayPort réside dans le fait que tous les ports USB-C ne présentent pas la fonction DisplayPort Alt Mode, il faut donc vérifier les caractéristiques de votre produit.

Ces lunettes semblent particulièrement idéales pour regarder des vidéos, jouer à des jeux, mais aussi pour travailler. Elles présentent également une autre fonctionnalité intéressante pour un certain public : une correction de myopie intégrée, permettant ainsi aux personnes atteintes de ce trouble de la vision de les utiliser. Disponible en France, en Belgique et dans de nombreux autres pays européens, les Nubia Neovision semblent bien positionnées pour séduire un public d’early adopters.

Alors, il convient de rester attentif à la question de l’autonomie, un défi majeur pour ce genre de produits. Les lunettes de réalité virtuelle, comme tout appareil électronique mobile, dépendent de leur capacité à fonctionner pendant une durée prolongée sans recharge. Quant à l’utilisation de l’USB-C pour le transfert de vidéo, c’est une approche intéressante qui offre un large éventail de possibilités. Cependant, il aurait été appréciable d’ajouter une option sans fil pour une plus grande flexibilité d’utilisation. Certes, des solutions sans fil existent déjà sur le marché, mais elles demeurent complexes à mettre en œuvre et peu accessibles.

