Des écouteurs qui se clipsent partout à moins de 50 euros : voici les Skullcandy Dime Evo

Skullcandy vient de dévoiler son dernier modèle d'écouteurs True Wireless : les Dime Evo. Ces nouveaux écouteurs compacts se distinguent par leur étui de charge original doté d'un clip intégré, permettant de les transporter facilement au quotidien. Disponibles à seulement 49,99 euros, les Dime Evo visent à offrir un bon rapport qualité-prix avec des fonctionnalités intéressantes.

On connait la marque Skullcandy pour ses casques et ses écouteurs abordables et ce nouveau modèle ne fait pas exception. L’élément le plus remarquable des Dime Evo est sans conteste leur étui de charge. Contrairement aux boîtiers classiques, celui-ci adopte une forme allongée avec un système coulissant vertical pour extraire les écouteurs, rappelant le fonctionnement d’un distributeur de bonbons PEZ. Mais le petit truc en plus, c’est le clip intégré à l’étui, permettant de l’accrocher facilement à un sac, un porte-clés ou un vêtement. Ce clip permet de faciliter le transport et l’utilisation au quotidien des écouteurs. Skullcandy met d’ailleurs l’accent sur cet aspect pratique dans sa communication, avec le slogan « Clip it and Rip it » (« Accrochez-le et profitez-en »). Les écouteurs eux-mêmes adoptent un design compact avec une tige courte, offrant un bon compromis entre discrétion et facilité de manipulation.

Des fonctionnalités complètes malgré un prix abordable

Malgré leur positionnement tarifaire accessible, les Dime Evo ne font pas l’impasse sur les fonctionnalités. Ils offrent une autonomie totale de 36 heures, dont 8 heures pour les écouteurs seuls et 28 heures supplémentaires via l’étui de charge, selon la marque. La charge rapide permet de récupérer 2 heures d’écoute en seulement 10 minutes de charge, toujours d’après Skullcandy.

Les écouteurs bénéficient d’une certification IPX4, les rendant résistants aux éclaboussures et à la transpiration. Ils intègrent également la technologie Google Fast Pair pour un appairage rapide avec les appareils Android, ainsi que le multipoint pour se connecter simultanément à plusieurs appareils.

Côté audio, Skullcandy met en avant la qualité sonore de ses écouteurs, promettant un « gros volume sonore ». Pour cela, les Dime Evo sont équipés de transducteurs de 6 mm et proposent différents modes d’égalisation préréglés ou personnalisables via l’application mobile dédiée. Celle-ci joue d’ailleurs un rôle central dans l’expérience utilisateur des écouteurs. Elle permet non seulement d’ajuster l’égalisation sonore, mais aussi de personnaliser les commandes tactiles des écouteurs selon ses préférences.

Une autre fonctionnalité intéressante est le mode transparent « Stay-Aware » ajustable, qui permet de laisser passer les sons extérieurs pour rester attentif à son environnement. L’intensité de cet effet peut être réglée via l’application.

Pour les appels, les Dime Evo intègrent la technologie « Clear Voice Smart Mic », censée réduire les bruits de fond pour améliorer la clarté des conversations. Ils disposent également d’une fonction « Sidetone » permettant d’entendre sa propre voix plus naturellement lors des appels.

Un marché très concurrentiel malgré un prix très abordable

Avec les Dime Evo, Skullcandy tente de se démarquer sur le segment très disputé des écouteurs True Wireless à 50 euros environ. On pense notamment aux JBL Wave 200TWS, JBL Wave Flex, Xiaomi Redmi Buds 5, Philips TAT8505, ainsi que certains modèles JVC, par exemple. La marque mise sur l’originalité de son étui de charge et sur un ensemble de fonctionnalités habituellement réservées à des modèles plus onéreux.

Les écouteurs Skullcandy Dime Evo sont disponibles au prix de 49,99 euros. Ils sont déclinés en noir, blanc ou sauge.