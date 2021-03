Insta360 GO 2 officialisée : l’action cam de la taille de votre pouce

Insta360 présente une action cam ultra compacte qui facilite la création de vidéos super immersives. Beaucoup plus légère et petite que ses principales concurrentes, la GO 2 peut se fixer à peu près n'importe où sur vous pour créer des vues à la première personne. Elle est naturellement compatible avec une panoplie d'accessoires.

Après la mise à jour de l’Insta360 One X avec l’arrivée en fin d’année dernière de l’Insta360 One X2, l’heure est au renouvellement de la petite caméra du constructeur, l’Insta360 GO 2. Cette action cam qu’on pourrait presque qualifier de miniature présente l’énorme avantage de pouvoir se fixer rapidement sur soi et ainsi créer très facilement séquences au rendu toujours plus immersives.

Nous attendrons de tester le produit pour juger sur pièce de l’effet et, surtout, de la qualité d’image, mais on peut dire que pour l’heure la chose s’annonce prometteuse.

Pas de 4K, mais une conception astucieuse

Comme vous pouvez le lire dans les caractéristiques techniques ci-dessus, l’Insta360 GO 2 est vraiment petite (5,29 x 2,36 x 2,07 cm) et très légère (26,5 g). Pour en comprendre le fonctionnement, il faut savoir qu’elle est livrée avec un étui à clapet rendant assurant de multiples fonctions. D’abord, il joue le rôle d’une poignée avec des boutons d’abord, permettant de piloter la caméra. On y trouve aussi un petit écran renseignant sur l’autonomie, la durée d’enregistrement, le nombre de photos, etc.

Deuxième fonction associée au boîtier, celle de mini trépied qui permettra de poser la caméra le temps d’une vidéo ou d’une photo. Enfin, cet étui assure aussi le rôle de batterie secondaire et de station de recharge. Selon Insta360, il suffit d’insérer la caméra dans son boîtier pendant 30 minutes pour que la GO 2 soit pleinement chargée. Vous l’aurez alors compris, la batterie intégrée dans la caméra est de (toute) petite capacité : 210 mAh. Tout juste de quoi offrir 30 minutes de vidéo en 1440p à 30ips avec la stabilisation de base, toujours selon Insta360.

Le boîtier et sa batterie intégrée de 1100 mAh permettent de porter cette endurance à 150 minutes avec les mêmes réglages. Le constructeur indique également qu’il faut 35 min pour recharger la caméra et 65 min pour faire le plein du boîtier depuis une prise USB Type-C. Dernière subtilité concernant ce boîtier, celui-ci peut piloter la caméra à distance grâce à sa connectivité Bluetooth (portée de 10 mètres). Naturellement, l’ensemble est compatible Wi-Fi et peut être piloté depuis l’application mobile GO 2 compatible iOS et Android.

Il nous tarde de tester le produit pour apprécier la qualité de l’image, mais on sait d’ores et déjà que la GO 2 n’ira pas au-delà de séquence en 2560 x 1440p à 30 fps avec la stabilisation activée. Son capteur de 9 mégapixels permet en effet de capturer une image native de 2880 x 2880 pixels, mais le « surplus » de pixels est utilisé dans la stabilisation de l’image. Chez Insta360, celle-ci prend le nom de « Flow State » et fonctionne aussi bien en mode « grand-angle » à 120 degrés qu’en mode « action-view » à 110 degrés.

Une stabilisation dite « de base » permet de régler la caméra sur un flux de 50 images par seconde, en 2560 x 1440p et en Full HD, mais il faut alors craindre que les secousses soient plus visibles. Enfin, les modes vidéos HDR se limitent aux mêmes définitions, mais en 24 et 25 ips. Le mode ralenti se limite à du 1920 x 1080p en 120 ips.

La GO 2 propose aussi dans ses menus une multitude de réglages assez classique sur ce type de produit. Compte tenu le petit format de la chose, il faudra sans doute s’en remettre à l’application mobile pour configurer l’exposition (Auto / -4 / +4), les ISO (Auto / 100-3200), la balance des blancs (Auto, 2700K à 7500K), ou encore la vitesse d’obturation (Auto, 1/8000 – 1/30). En revanche, et on le regrette déjà, la compacité du produit a visiblement contraint Insta360 a adopter une mémoire interne plutôt que d’offrir un port MicroSD. De fait il faut se contenter de seulement 32 Go dont seuls 28 Go sont réellement utilisables. Avec des vidéos en H.264 qui peuvent atteindre 80 Mbps, cela laisse très peu de latitude.

Insta360 indique (sans trop de précision) dans les caractéristiques que la durée maximale d’enregistrement par séquence serait de 10 minutes lorsque la stabilisation FlowState est activée, 15 min avec une stabilisation de base ou encore 30 minutes en mode FPV. Et on ne devrait d’ailleurs pas être loin de la durée maximale d’enregistrement sur cette petite mémoire interne – mais nous n’avons pas plus d’informations pour l’instant. Quoi qu’il en soit, c’est très court et le risque de rater LA séquence parfaite est d’autant plus présent. Le fait de vider la carte mémoire aussi souvent où de transférer le contenu en Wi-Fi vers son smartphone va assurément devenir une vraie corvée.

Une fois le produit en mains, nous pourrons nous faire une idée plus précise sur sa robustesse. En effet, il paraît évident que la caméra ne sera pas aussi robuste qu’une action cam plus conventionnelle, mais nous ne sommes pas à l’abri d’une bonne surprise. En tout cas Insta360 indique que la caméra est certifiée IPX8 et résiste à une brève immersion sous quatre mètres d’eau.

Quelques accessoires pratiques

Comme nous le disions, « immersion » est le maître mot avec cette Insta360 GO 2. Son petit format comme sa conception et ses accessoires permettent de la fixer n’importe où ou presque. Une pince « easy clip » est prévue pour l’accrocher à une chemise, une visière de casquette, un bandeau, etc. Un module pendentif permet de porter la caméra en tour de cou, tout en dissimulant la base aimantée sous un vêtement léger. En effet, la caméra elle-même est dotée d’un dos aimanté permettant de la fixer à de nombreux supports.

On trouve aussi un astucieux « pivot stand » ainsi qu’une lentille de protection de protection pour limiter les risques de rayures sur l’objectif. À noter que le constructeur proposera aussi une série de filtres ND pour améliorer la qualité de l’image sous certaines conditions lumineuses. Il ne fait par ailleurs aucun doute que la gamme d’accessoires va s’étoffer. D’ailleurs, il est à noter que le boîtier externe est doté d’un pas de vis permettant de fixer la caméra à une perche à selfie, mais aussi toute la panoplie de supports.

La fixation Easy Clip Source : Insta360

Prix et disponibilité de l’Insta360 GO 2

L’Insta360 GO 2 est d’ores et déjà disponible à la commande au prix de 320 euros sur le site Insta360.com, ainsi que chez les revendeurs spécialisés. Un tarif qui fait rapidement oublier l’idée que cette Insta360 est un jouet, mais qui comprend toutefois le boîtier/chargeur, le pendentif magnétique, la fixation « easy clip », le support pivotant ainsi qu’une protection d’objectif.



Bref, de quoi vous lancer dans des vidéos tournées à la première personne et bien plus encore. En effet, quelques photos publiées par Insta360 mettent même en scène la caméra fixée sur un drone. On imagine aussi que les propriétaires de chien (par exemple) seront tentés d’accrocher la caméra à leur animal de compagnie.