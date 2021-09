Cette TV Mini LED de 55 pouces (HDMI 2.1 et Dolby Vision) n’est qu’à 899 €

La technologie QLED offre généralement un bon compromis entre le LCD et l'OLED tout en étant un peu plus accessible. TCL fait mieux en proposant sa gamme Mini LED, qui est en ce moment en promotion au prix de 899 euros, grâce à une ODR chez Boulanger.

Le Mini LED est une alternative très prometteuse de l’OLED. Cette technologie à un coût, mais grâce à TCL, elle devient plus accessible. Son tout nouveau TV 55C82 intègre un rétroéclairage à Mini LED et du QLED pour un prix plus attractif que la concurrence. D’autant plus que ce dernier profite déjà d’une réduction de 28 %, cumulée avec une ODR de 100 euros.

Les points clés du TCL 55C825

Mini LED + QLED : techno de dalle très haut de gamme et récent (+HDR) ;

Compatible 4K 120 Hz sur PS5, Xbox Series X et PC récents (HDMI 2.1) ;

Barre de son ONKYO intégrée avec Dolby Atmos.

Au lieu de 1 390 euros, le TV TCL C82 de 55 pouces est actuellement en promotion à 999 euros sur le site Boulanger, mais grâce à l’ODR valable jusqu’au 31 août 2021, le téléviseur coûte 100 euros de moins et passe à 899 euros.

Un TV qui a tout pour plaire

Le constructeur propose le modèle C825, un TV de 55 pouces avec un design en métal minimaliste et élégant à tout point vue, sans oublier la finesse de l’écran sans bord. Un design qui peine à se démarquer de la concurrence, mais le téléviseur QLED se différencie des autres par sa technologie Mini LED. Ce modèle intègre un écran LCD, mais les LED seront 10 fois plus petites que les LED traditionnelles. De ce fait, le rétroéclairage est nettement plus précis, les contrastes plus profonds et des blancs plus lumineux à la fois, pour plus de profondeur et de détails.

Cette technologie permet d’améliorer la qualité d’image et le TV profite bien évidemment de la 4K HDR, mais aussi des compatibilités avec les normes HDR10+, le Dolby Vision et le HLG. TCL ne s’arrête pas là, et propose une dalle avec un rafraîchissement natif de 100 Hz, soit deux fois plus élevés que les modèles 50 Hz traditionnels. L’image est ainsi fluide en toutes circonstances.

Pensé pour le gaming et un OS complet

La marque ne laisse personne de côté, et pense même aux joueurs et aux joueuses en intégrant une connectique HDMI 2.1. Elle autorise la 4K@120 FPS et prend en charge le taux de rafraîchissement variable (VRR), pratique pour lutter contre les déchirures d’écran, ou tearing. On retrouve également l’AMD Freesync qui empêche l’apparition d’images déchirées et permet de bénéficier en permanence d’une fréquence d’images fluide pour vos jeux. Ce téléviseur s’associera parfaitement à votre PlayStation 5, Xbox Series X ou encore votre PC.

Quant à l’interface, le TV tourne sous Android TV, donnant accès à de nombreuses applications (Netflix, Prime Video, OCS, Disney+, Spotify…), et une compatibilité Google Assistant ou encore Alexa, pour contrôler votre TV avec votre voix. Il embarque une caméra grand-angle 1080p, compatible avec Google Duo pour passer des appels. De plus, le TCL C825 intègre une barre de son frontale ONKYO accompagné de l’expérience sonore Dolby Atmos, pour une meilleure immersion sonore.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du C825 de TCL.

