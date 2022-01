Asus ZenBook Duo : le prix de ce laptop avec 2 écrans est en chute libre (-600€)

Le Zenbook Duo (UX482EA) d’Asus est un laptop qui à un look atypique avec ces deux écrans. Taillée pour répondre aux besoins des créatifs, la configuration avec un i7 de 11e génération, 16 Go de RAM et un SSD de 1 To passe aujourd'hui de 1 799,95 à 1 199 euros chez Boulanger.

Annoncé officiellement lors du CES 2021, le Zenbook Duo reprend le concept de son prédécesseur lancé en 2019. On retrouve alors un deuxième écran tactile qui offre de nombreuses possibilités pour améliorer la productivité. L’ultraportable ne manque pas de puissance et sera répondre à toutes vos exigences avec son Core i7 de 11e génération. En période de soldes, il devient plus accessible grâce à cette réduction de 600 euros.

Ce qu’il faut retenir du ZenBook Duo (UX482UA)

Le combo écran 14″ + ScreenPad Plus

Intel Core i7 + 16 Go de RAM + SSD 1 To

Une autonomie considérable (jusqu’à 17h)

Affiché habituellement à 1 799,50 euros, le PC portable Asus ZenBook Duo 14 (UX482UA) profite de 33 % de réduction et tombe à 1 199 euros sur le site Boulanger.

Il existe une alternative plus abordable, qui profite également des soldes pour s’afficher à prix réduit. L’ancien modèle avec un Intel Core i5 de dixième génération en promotion à 799 euros sur le site de Rue du Commerce.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Asus ZenBook Duo 14 (UX482UA). Le tableau se met à jour automatiquement.

Un ultrabook haut de gamme atypique

Imaginé par Asus, le PC portable ZenBook est doté d’un design à l’élégance inégalée. Paré d’un châssis de couleur bleue céleste, il est doté d’une conception originale. Il faut dire que ce laptop à la particularité de proposer deux écrans, avec un ScreenPad Plus au-dessus du clavier. Ce second écran peut servir à de nombreuses choses et assure une productivité décuplée. Vous pourrez ouvrir des applications facilement et faire plusieurs choses à la fois, comme par exemple regarder une vidéo en même temps que naviguer sur Internet. Tout est pensé pour interagir intuitivement avec les deux écrans en simultané, il même possible de dessiner et même de prendre des notes via un stylet. La charnière ErgoLift a même été revue et incline le clavier de 4,5 ° pour que son utilisation soit plus confortable et ergonomique.

Pour revenir à son écran principal, ce dernier affiche une dalle IPS de 14 pouces en FHD et offre un ratio screen-to-body excellent de 93% pour un réel confort de lecture. Asus apporte quelques changements intéressants et évoque un gain d’espace de 18 %, ce qui a permis à réduire l’épaisseur du châssis de 3 mm, tombant désormais à 16,9 mm. Il est donc suffisamment fin et léger pour être emporté partout avec seulement son poids de 1,7 kg. Et pas de crainte au niveau de la connectique, elle est bien fournie : avec 2 ports USB-C Thunderbolt 4, une sortie HDMI 1.4, un port USB-A 3.2 Gen 1, un connecteur mini-jack 3.5 mm et un lecteur de cartes microSD. Du côté de la connectivité, Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.0 sont au menu.

Une fiche technique puissante

Côté puissance, même si Intel a déjà présenté ses nouveaux processeurs de 12e génération, la 11e génération se révèle toujours aussi performante au quotidien. D’ailleurs, ce laptop embarque un processeur Intel Core i7 1165G7, cadencé à 2,8 GHz (boost jusqu’à 4,7 GHz). Autant dire qu’avec cette configuration, il fera nettement l’affaire pour assurer des tâches de bureautique, de la navigation web ou encore des travaux créatifs comme de la retouche photo.Une configuration suffisamment musclée donc, qui s’accompagne de 16 Go de mémoire vive DDR4 et d’un SSD 1 To. Non seulement vous disposerez d’un stockage plus que confortable, mais vous pourrez aussi vous satisfaire de temps de chargement réduits, et d’une belle rapidité au lancement de votre machine.

En améliorant son mécanisme de charnière ErgoLift — plus incliné qu’auparavant —, la circulation de l’air dans le système se fait plus facilement (une augmentation de 49%). Ainsi, les températures internes sont maintenues à un niveau optimal, et le système peut fournir des performances maximales. Pour vous aider à rester productif tout au long de la journée, le constructeur taïwanais a également augmenté l’autonomie de la batterie qui s’élève désormais à 17 heures. Notez toutefois que le ScreenPad Plus consomme beaucoup d’énergie et l’on perd donc quelques heures s’il est constamment activé. Le désactiver lorsque l’on n’en a pas besoin est donc une bonne idée pour préserver l’autonomie.

Si vous souhaitez en savoir plus, nous vous invitons à lire notre test sur l’Asus ZenBook Duo 14 (UX482UA).

Lire aussi

Quels sont les meilleurs PC portables à moins de 1000 euros en 2022 ?

Pour ne rien rater des soldes d’hiver 2022

Afin de ne louper aucun bon plan des soldes d’hiver 2022, il y a plusieurs articles à consulter :

Voici également quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne pas passer à côté des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel) Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

(disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.