Asus Zenbook Duo : ce puissant laptop doté de 2 écrans est soldé à -20 %

Asus propose un grand nombre de références en matière de PC portable et le Zenbook Duo UX482EG fait partie des plus surprenantes, notamment grâce à un concept innovant avec deux écrans. Ce modèle coûte habituellement 1 199 euros, mais pour les soldes le prix passe à 999 euros chez Rue du Commerce.

Si les PC portables d’Asus équipés d’un écran OLED sont les plus intéressants du moment chez la marque, d’autres laptops ne sont pas à négliger, surtout si vous voulez améliorer votre productivité. Dans cette dernière catégorie, on peut facilement vous recommande le Zenbook Duo UX482EG qui, en plus de proposer une belle fiche technique, intègre deux écrans pour afficher tout ce dont vous avez besoin dans votre champ de vision. Et la bonne nouvelle, c’est que cette référence du constructeur taïwanais bénéficie d’une réduction de 200 euros pour les soldes.

Ce qu’il faut retenir du Zenbook Duo

Le combo écran 14″ + ScreenPad Plus

Intel Core i5 + 16 Go de RAM + SSD 512 Go

La présence d’une carte graphique MX450 de Nvidia

Au lieu de 1 199 euros habituellement, l’Asus Zenbook UX482EG est aujourd’hui disponible en promotion à 999 euros chez Rue du Commerce.

Un second écran très pratique

Le Asus ZenBook Duo UX481FA est un ultraportable qui sort de l’ordinaire. Alors que certains modèles du constructeur taïwanais proposent un simple pavé tactile ou un NumbePad, ce modèle va encore plus loin en intégrant un ScreenPad Plus au-dessus du clavier.

Ce second écran peut servir à de nombreuses choses. Vous pourrez ouvrir des applications facilement et faire plusieurs choses à la fois, comme par exemple regarder une vidéo en même temps que naviguer sur Internet. Le ScreenPad Plus offre également des actions rapides (App Switcher, ViewMax et TaskSwap) afin d’interagir intuitivement avec les deux écrans en simultané. Il est d’ailleurs possible de dessiner et même de prendre des notes grâce à son stylet inclus dans la boîte. Le premier écran est une dalle LCD NanoEdge de 14 pouces, qui a la particularité de proposer une très grande luminosité (400 nits), en définition Full HD, avec un ratio screen-to-body excellent de 93 % pour un réel confort de lecture

Une puissante fiche technique

En ce qui concerne le reste de ses caractéristiques, il n’a pas à rougir avec la présence d’un processeur Intel Core i5 1135G7 de onzième génération épaulé par 16 Go de mémoire vive (LPDDR4X-4266Mhz). Autant dire que les tâches bureautiques sont un jeu d’enfant pour lui et qu’il peut faire tourner n’importe quel logiciel gourmand. Il pourra même faire tourner quelques jeux vidéo grâce à sa carte graphique Nvidia GeForce MX450 avec 2 Go GDDR6 intégrés, mais n’espérez pas non plus monter dans la plus haute qualité graphique avec les derniers triples A du moment.

Si vous avez la fibre chez vous, vous pourrez toujours utiliser votre service de cloud gaming préféré dans les meilleures conditions grâce à sa compatibilité Wi-Fi 6, qui assure des débits plus rapides que l’ancienne norme. La connectique est d’ailleurs très fournie pour un ultraportable, avec du USB-C, USB-A, HDMI, lecteur microSD… même le port jack est là. Enfin, l’autonomie de la machine est estimée à environ 17 heures selon le constructeur, mais ce nombre peut grimper légèrement si vous n’allumez pas le second écran.

