Pour les soldes, ce TV mini-LED 55″ avec HDMI 2.1 est à un super prix

Le Mini LED est une alternative très prometteuse de l’OLED. Cette technologie à un coût, mais grâce à TCL, elle devient plus accessible. D’ailleurs, le TV C825 de 55 pouces est au prix de 899 euros contre 1 090 euros, grâce à une ODR chez Boulanger.

TCL est l’un des premiers à réellement démocratiser la technologie Mini LED sur ses téléviseurs. La preuve en est, avec son tout nouveau TCL 55C82, qui intègre ainsi un rétroéclairage à Mini LED et du QLED pour un prix plus attractif que la concurrence. Le constructeur apporte même une large panoplie de services et de fonctionnalités afin de délivre un téléviseur complet. La marque tient à ce que ne vous sacrifiez pas votre porte-monnaie, surtout qu’aujourd’hui il coûte 200 euros de moins.

Les points clés à retenir du TCL C825

Le combo Mini-LED + QLED

Compatible 4K 120 Hz sur PS5, Xbox Series X et PC récents (HDMI 2.1)

Barre de son ONKYO intégrée avec Dolby Atmos

Initialement au prix de 1 090 euros, le téléviseur TCL C825 de 55 pouces est désormais à 999 euros sur le site Boulanger. Toutefois, grâce à une ODR — valable jusqu’au 28 février 2022 — il est possible de l’obtenir à seulement 899 euros.

Retrouvez le TCL 55C825 à 899 € (après ODR) chez Boulanger

Et si vous souhaitez un téléviseur avec une grande diagonale, le modèle 65 pouces tombe à 1 290 euros grâce à une remise cumulée à l’ODR.

Retrouvez le TCL 65C825 à 1 290 € (après ODR) chez Boulanger

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le TCL 55C825. Le tableau se met à jour automatiquement.

Une technologie bien maîtrisée à prix réduit

Le constructeur propose le modèle C825, une télé de 55 pouces avec un design minimaliste et élégant à tout point vue, sans oublier la finesse de l’écran sans bord. Il faut avouer que c’est une réussite et qu’il n’a pas à rougir face à la concurrence. Même s’il ressemble à la plupart des téléviseurs disponibles sur le marché, cette TV QLED a un sérieux atout. Il embarque la technologie Mini LED. Concrètement, ce modèle intègre un écran LCD, mais les LED seront 10 fois plus petites que les LED traditionnelles. De ce fait, le rétroéclairage est nettement plus précis, les contrastes plus profonds et des blancs plus lumineux à la fois, pour plus de profondeur et de détails. Sans être au niveau de l’OLED, cette technologie s’en rapproche et permet de profiter d’une très bonne qualité d’image.

Outre le Mini LED, cette TV QLED présente d’autres avantages. Elle affiche une définition 4K UHD et supporte les contenus HDR 10, HDR10+, et même Dolby Vision. Le TCL C82 profite aussi d’une dalle avec un rafraîchissement natif de 100 Hz, soit deux fois plus élevé que les modèles 50 Hz traditionnels. L’image est ainsi fluide en toute circonstance, et c’est particulièrement appréciable lors des scènes rapides. Le son est quant à lui assuré par du Dolby Atmos pour un résultat immersif et un audio bien vaste, mais pas que : cette TV intègre une barre de son frontale Onkyo pour parfaire le tout.

Sans lésiner sur la fiche technique

La marque ne laisse personne de côté, et pense même aux joueurs et aux joueuses en intégrant une connectique HDMI 2.1. Elle autorise la 4K@120 FPS et prend en charge le taux de rafraîchissement variable (VRR), pratique pour lutter contre les déchirures d’écran, ou tearing. On retrouve également l’AMD Freesync qui empêche l’apparition d’images déchirées et permet de bénéficier en permanence d’une fréquence d’images fluide pour vos jeux. Ce téléviseur s’associera parfaitement à votre PlayStation 5, Xbox Series X ou encore votre PC.

Quant à l’interface, le TV tourne sous Android TV. Un système d’exploitation très apprécié de par sa simplicité et sa fluidité. Très complet, vous pourrez avoir accès à de nombreuses applications (Netflix, Prime Video, OCS, Disney+, Spotify…), et une compatibilité Google Assistant ou encore Alexa, pour contrôler votre TV avec votre voix. Il embarque même une caméra grand-angle 1080p, compatible avec Google Duo pour passer des appels.

Retrouvez le TCL 65C825 à 1 290 € (après ODR) chez Boulanger

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le téléviseur TCL C825.

