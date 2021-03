Ecovacs Deebot Ozmo 920 : cet aspirateur robot 2-en-1 coûte 200 € de moins

Pour vous débarrasser de la corvée d'aspirer les moutons de poussières chez vous, opter pour un robot aspirateur est une excellente solution. Surtout quand celui-ci passe aussi la serpillère ! C'est le cas du modèle Ecovacs Deebot Ozmo 920, qui voit son prix baisser de 200 euros sur Amazon : il passe ainsi de 499,98 euros à 299 euros.

Passer l’aspirateur et la serpillère sont des tâches fastidieuses dont on se débarrasserait bien. Pour cela, les robots aspirateurs sont des solutions idéales, surtout lorsqu’ils cumulent ces deux fonctions de nettoyage ! C’est le cas du modèle Ecovacs Deebot Ozmo 920, qui intègre un bac d’eau pour laver le sol. Plutôt onéreux de base, il bénéficie heureusement d’une très bonne réduction de 200 euros en ce moment.

L’aspirateur robot Ecovacs Deebot Ozmo 920 en bref

Un aspirateur robot puissant et complet

Passe aussi la serpillère

Une cartographie précise du domicile

Habituellement proposé à 499,98 euros, l’aspirateur robot Ecovacs Deebot Ozmo 920 est actuellement en promotion à 299 euros sur Amazon grâce à une réduction doublée d’un coupon de 30 euros, à sélectionner avant la validation du panier. La réduction s’applique au paiement.

Pour en savoir plus sur l’aspirateur robot Ecovacs Deebot Ozmo 920 👇

Comme dit précédemment, l’aspirateur robot Ecovacs Deebot Ozmo 920 ne fait pas qu’aspirer le sol : il le nettoie aussi. En plus de ses brosses latérales, sa brosse centrale et sa bouche d’aspiration directe, il intègre en effet un réservoir à eau de 250 ml pour passer la serpillère après l’aspiration des poussières et autres poils d’animaux. Pour cette fonction de nettoyage, il suffira d’installer une lingette sur l’endroit prévu à cet effet.

Pour en revenir à l’aspiration, qui est tout de même l’intérêt principal de ce robot, l’Ecovacs Deebot Ozmo 920 dispose d’une brosse à rouleau rotative qui sera particulièrement adaptée pour les moquettes et tapis. Autrement, la bouche aspirante sera dédiée aux autres types de sols, comme les parquets ou encore les carrelages. Grâce au télémètre laser présent sur le dessus du robot, ce dernier pourra repérer les obstacles pour les contourner et éviter de tomber dans un escalier. Cet élément permettra également de cartographier votre maison pour que le robot puisse se balader dans toutes les pièces et remplir sa tâche.

Pour avoir accès aux activités de l’Ecovacs Deebot Ozmo 920, il faudra simplement télécharger la très complète application Ecovacs Home. Sur celle-ci, vous pourrez d’ailleurs suivre les déplacements du robot en temps réel, configurer des zones à ne pas aspirer, ou encore sélectionner des endroits précis à nettoyer en priorité. Ajoutons que ce modèle est également compatible avec les assistants vocaux Alexa et Google Assistant pour pouvoir le contrôler à la voix.

Enfin, l’Ecovacs Deebot Ozmo 920 promet 110 minutes d’autonomie, ce qui devrait largement suffire pour tout aspirer et nettoyer sans tomber en rade, mais tout dépendra bien sûr de la surface de votre domicile. La recharge sera toutefois un peu longue : l’Ozmo 920 prendra environ 4 heures pour être de nouveau opérationnel.

Afin d’en savoir encore davantage, nous vous invitons à lire notre test complet de l’aspirateur robot Ecovacs Deebot Ozmo 920.

L’OFFRE DE L’ASPIRATEUR ROBOT ECOVACS DEEBOT OZMO 920 N’EST PLUS DISPONIBLE ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’aspirateur robot Ecovacs Deebot Ozmo 920.

Pour comparer l’aspirateur robot Ecovacs Deebot Ozmo 920

Si vous souhaitez découvrir d’autres références pour les comparer avec l’Ecovacs Deebot Ozmo 920, n’hésitez pas à consulter notre guide des meilleurs aspirateurs robots en 2021.