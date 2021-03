HTC Vive Cosmos : enfin un casque VR premium à prix réduit

Longtemps leader du marché de la réalité virtuelle, HTC est aujourd'hui distancé par Oculus. Mais le constructeur taiwanais a tout de même un atout technique non négligeable avec son Vive Cosmos. Ce casque VR modulaire est proposé en promotion à 679 euros (au lieu de 799) sur de nombreux sites marchands.

Même si le marché de la VR grand public est trusté par Oculus avec son dernier Oculus Quest II, HTC reste encore dans la course notamment du côté haut de gamme. Le HTC Vive Cosmos fait partie des dernières innovations de la marque avec un casque pouvant accueillir différents modules afin de gagner toujours plus en immersion. Ce dernier voit son prix baisser de 120 euros.

Le HTC Vive Cosmos en bref

La meilleure qualité d’image VR du marché

Conception modulaire future-proof

Confortable et avec une bonne qualité sonore

Champ de vision à 110 degrés et 90 Hz de fréquence d’affichage

Très prisé des amateurs de VR, le Vive Cosmos de HTC est pourtant un casque onéreux. Cela tombe plutôt bien, puisque celui-ci est à présent disponible en promotion à 679 euros sur Amazon, Boulanger, Fnac et Darty, contre 799 euros habituellement .

Pour en savoir plus sur le HTC Vive Cosmos 👇

Pour jouer dans de bonnes conditions à Half Life Alyx ou Beat Saber, on ne conseillera jamais assez l’achat d’un bon casque de réalité virtuelle. Même si l’Oculus Quest II est actuellement sur toutes les têtes, il ne faut pas oublier les évolutions côté HTC et ce Vive Cosmos ne manque pas de nouveautés. À commencer par « flip-up », qui permet de relever la visière afin de dégager votre champ de vision sans pour autant ôter le casque, une fonctionnalité loin d’être présente sur la majorité des casques du marché. Le Vive Cosmos est également conçu pour être porté par toutes les morphologies et peut également être utilisé avec des lunettes.

Le casque est doté de deux écrans LCD de 3,4 pouces pour chaque œil, qui ont une définition de 2 880 x 1 700 pixels et cadencés à 90 Hz, ce qui constitue actuellement la fiche technique la plus évoluée sur le marché. Le casque de HTC est également ouvert à l’implémentation de modules comme des capteurs ou des accessoires en plus, ce qui permet au casque d’être flexible dans le temps et sur l’évolution des technologies de réalité virtuelle. De plus, le Vive Cosmos est l’un des casques comportant la meilleure immersion audio du marché avec des coussins très confortables de chaque côté du casque.

Le HTC Vive Cosmos est enfin fournis avec deux stations de base SteamVR, chacune couvrant jusqu’à 15 m2, qui permettent de profiter d’une très bonne immersion en jeu sur une grande surface. Le système de capteur nécessite d’ailleurs une surface relativement grande pour pouvoir en profiter au maximum.

