Ecovacs Deebot Ozmo 920 : aspirer et laver devient moins cher pendant le Prime Day

Qui n'a pas déjà rêvé de se décharger de la corvée de nettoyage du sol ? Heureusement, les robots aspirateurs sont là pour effectuer cette tâche à notre place. On apprécie encore plus quand ils nettoient et lavent, comme l'Ecovacs Deebot Ozmo 920, dont le prix passe de 349,98 euros à 249 euros sur Amazon pendant le Prime Day.

Passer l’aspirateur pendant des heures dans son logement est une tâche dont on se passerait bien au quotidien. C’est là que les robots aspirateurs prennent tout leur intérêt, puisqu’ils se chargent de cette corvée à notre place, de façon autonome et complète. Et quand ils proposent le combo aspiration + nettoyage du sol, il est difficile de s’en passer. C’est le cas du robot Ecovacs Deebot Ozmo 920, qui embarque un bac d’eau pour passer la serpillère. L’autre bonne nouvelle, c’est que son prix baisse de 100 euros pendant le Prime Day d’Amazon.

Les points clés de l’Ecovacs Deebot Ozmo 920

Une bonne puissance d’aspiration

Un robot qui lave aussi le sol

Une cartographie précise du domicile

Initialement affiché à 349,98 euros, le robot aspirateur Ecovacs Deebot Ozmo 920 est actuellement disponible à 249 euros sur Amazon à l’occasion du Prime Day. Pour profiter de cette offre, il faudra être membre Amazon Prime.

Un robot aspirateur qui s’adapte à tous les sols…

Véritable robot haut de gamme, l’Ecovacs Deebot Ozmo 920 propose une très belle prestation en matière d’aspiration. Doté d’une brosse à rouleau rotative qui sera particulièrement adaptée pour les moquettes et tapis, le robot pourra également s’attaquer à tous les types de sols grâce à sa bouche aspirante. L’Ecovacs Deebot Ozmo 920 dispose aussi d’un télémètre laser tournant à 360° qui lui permettra de repérer et contourner les obstacles, et accessoirement éviter une petite chute dans les escaliers, par exemple. Cet élément servira aussi à cartographier votre maison pour que le robot puisse faire sa petite magie.

… et qui passe aussi la serpillère

Mais ce n’est pas tout : l’Ecovacs Deebot Ozmo 920 ne fait pas qu’aspirer le sol, il le nettoie aussi. En plus de ses brosses latérales, sa brosse centrale et sa bouche d’aspiration directe, il embarque en effet un réservoir à eau de 250 ml pour laver le sol après l’aspiration complète du domicile. Pour profiter de cette fonction, il faudra installer une lingette sur la partie correspondante.

Une application complète

Pour suivre les activités du robot aspirateur, il suffira de télécharger l’application Ecovacs Home. Vous pourrez ainsi avoir accès aux déplacements du robot en temps réel, configurer des zones à ne pas aspirer (avec la fonction Virtual Boundary), sélectionner des endroits précis à nettoyer en priorité, ou même définir un mode silencieux. Et si vous voulez lui donner des ordres, vous pourrez avoir recours à Alexa ou Google Assistant.

Côté autonomie, l’Ecovacs Deebot Ozmo 920 assure 110 minutes d’autonomie, ce qui devrait être suffisant pour tout aspirer chez vous, mais tout dépendra bien sûr de la superficie de votre domicile. Pour recharger entièrement l’appareil, comptez environ quatre heures.

Si vous souhaitez en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’aspirateur robot Ecovacs Deebot Ozmo 920.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’aspirateur robot Ecovacs Deebot Ozmo 920.

