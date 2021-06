Beats Powerbeats Pro : les écouteurs sans fils pour sportifs sont moins chers chez Amazon

Devant la masse d'écouteurs sans fils actuellement sur le marché, il est recommandé de s'orienter vers les marques les plus sûres. Beats est récemment revenu sur le devant de la scène avec les Powerbeats Pro qui profitent actuellement d'une belle réduction sur Amazon en passant de 249 à seulement 153 euros.

Avec une note de 8/10 dans nos colonnes, les écouteurs Beats Powerbeats Pro nous ont clairement tapés dans l’œil, ou plutôt dans nos oreilles. Ils possèdent un confort certain ainsi qu’une qualité sonore riche et dynamique en plus d’une ergonomie pensée pour les sportifs. Si vous aviez prévu de vous les offrir, sachez que leurs prix baissent sur Amazon puisqu’ils se retrouvent avec pas moins de 39 % de réduction sur leur prix d’origine.

Les caractéristiques des Beats Powerbeats Pro

Une ergonomie solide pour les sportifs et les autres

La qualité sonore signée Beats

Une très bonne autonomie

Habituellement proposés à 249,45 euros, les écouteurs sans fils Beats Powerbeats Pro sont affichés à 153 euros sur Amazon. Seul le coloris Noir est disponible à ce prix.

Des écouteurs sans fils massifs, mais pas envahissants 👇

À première vue, les Powerbeats Pro se distinguent par un design plus imposant que des true wireless classiques comme les Airprods ou les Sony WF-1000XM4. En effet, contrairement à la tendance générale à la miniaturisation sur ce type d’appareil, Beats a préféré intégrer à ses écouteurs des contours d’oreille ajustables et ultralégers qui prennent forcément plus de place. Ces derniers ont en effets avant tout été pensé pour les sportifs qui ont besoin de plus de maintien sur les oreilles lors des séances de sport intensives. Malgré cette protubérance, il s’avère que les écouteurs brillent par leur confort, leur légèreté et leur stabilité, au point même qu’ils peuvent facilement se faire oublier une fois sur les oreilles.

Le design même des Powerbeats Pro a été pensé pour être résistant à l’eau et à la transpiration, bien pratique pendant les entraînements les plus intenses. En revanche, pas de certification IPX, nous ne conseillons donc pas de les utiliser directement dans l’eau.

La qualité du son et de fabrication signée Beats

Forcément avec Beats, il faut s’attendre à des basses généreuses. Mais le son global est également de très bonne facture. Il est même assez surprenant une fois le conduit auditif bouché par les embouts des écouteurs. Ceux-ci sont pensés pour faire une isolation passive, la réduction de bruit active n’étant pas de la partie. Deux micros sont également de la partie afin de pouvoir passer des appels, pensez simplement à ne pas les utiliser dans un environnement bruyant.

Les Powerbeats Pro profitent également d’une très bonne l’autonomie avec un peu plus de 10 h d’écoute non stop dans les oreilles. C’est un très bon score pour ce type d’appareil. Il aussi à noter que les écouteurs intègrent la puce H1 d’Apple, que l’on retrouve dans les AIrpods et qui permet une meilleure connectivité sans fils avec les appareils de la marque à la pomme.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet des Powerbeats Pro.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant les Beats Powerbeats Pro.

index title= »Notre guide »]

Notre guide d’achat dédié

Si vous souhaitez découvrir d’autres références, n’hésitez pas à consulter notre guide des meilleurs écouteurs sans fil Bluetooth du moment.