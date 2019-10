Autour de 200 euros, il n'y a pas un grand choix pour acquérir une tablette fonctionnelle, mais ça c'était avant l'arrivée de la Samsung Galaxy Tab A (2019). Lancée à 219 euros, la tablette abordable du géant coréen est aujourd'hui remisée à 199 euros sur Boulanger et Darty, soit une économie de 20 euros sur son prix d'origine.

Samsung est l’un des rares constructeurs (avec Apple) à encore proposer de nouvelles tablettes en 2019. Déjà présent sur le segment premium avec son excellente Tab S6, le géant coréen possède également sa solution « bon marché » : la Galaxy Tab A 2019 avec son écran de 10,1 pouces. Autant vous dire qu’à 199 euros sur Darty et Boulanger, la tablette la plus abordable de l’entreprise coréenne profite aujourd’hui d’un excellent rapport qualité/prix.

La Galaxy Tab A (2019) en bref

Un écran non AMOLED, mais de bonne qualité

Une autonomie excellente

One UI sur tablette

Retrouvez la Samsung Galaxy Tab A (2019) sur Darty

Retrouvez la Samsung Galaxy Tab A (2019) sur Boulanger

La Galaxy Tab A (2019) en détail

La Samsung Galaxy Tab A (2019) reprend le design du dernier modèle haut de gamme en date, notamment avec des bordures réduites autour de l’écran pour se rapprocher finalement plus du look borderless des smartphones d’aujourd’hui. On ne retrouve évidemment pas la même fiche technique que la Tab S6, mais force est de constater qu’elle possède tout de même un rapport qualité/prix intéressant malgré les quelques sacrifices.

La tablette « bon marché » de Samsung n’embarque pas la technologie AMOLED, mais simplement un écran IPS LCD de 10,1 pouces affichant une définition Full HD+ de 1920 x 1200 pixels. Il est toutefois de bonne qualité. La dalle conviendra parfaitement à une utilisation multimédia pour dévorer tout le contenu que vous désirez. De plus, vous pourrez vaquer à cette activité pendant de nombreuses heures grâce à sa batterie de 6 150 mAh. Celle-ci lui confère une autonomie excellente, évaluée à 2 jours environ dans notre test en alternant réseau social, streaming, etc.

Au niveau des performances, elle embarque le même SoC que le Galaxy A30, soit la puce Exynos 7904 (ici épaulée par 2 Go de mémoire vive). Cette configuration ne peut pas être considérée comme puissante et trouve notamment ses limites dans les jeux gourmands. Cependant, la tablette de Samsung est avant tout destinée à un usage familial. Elle est donc idéale pour naviguer sur Internet, lire des vidéos sur YouTube, et pourra même faire tourner quelques jeux en 2D si vos enfants, ou vous-même, souhaitent faire quelques parties. Le plus important est qu’elle propose une expérience utilisateur globalement fluide, elle qui est d’ailleurs plus qu’agréable avec l’interface One UI adaptée pour tablette.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test détaillé de la Samsung Galaxy Tab A.

Découvrez notre guide d’achat

Afin de découvrir d’autres références, nous vous invitons à consulter notre guide d’achat des meilleures tablettes tactiles en 2019.