Le pack Samsung Galaxy Tab A (2019) passe à moins de 200 euros pour les soldes

Vous recherchez une tablette tactile avec un bon rapport qualité/prix pendant les soldes d’hiver ? Nous avons la solution : la Samsung Galaxy Tab A (2019) est aujourd’hui disponible à 199 euros sur Darty. De plus, elle est livrée avec une coque de protection.

Les tablettes Android à moins de 200 euros ne sont généralement pas les plus recommandables, mais ça c’était avant l’arrivée de la Samsung Galaxy Tab A (2019). Prévue pour un usage familial, elle est idéale pour naviguer sur Internet, regarder des vidéos en streaming et même jouer à des jeux en 2D. La bonne nouvelle ? Elle est aujourd’hui encore plus abordable qu’à l’accoutumée grâce aux réductions des soldes d’hiver.

En bref

Un écran LCD de bonne qualité

Une autonomie assez confortable

L’interface One UI adaptée sur tablette

Le pack, qui réunit la Samsung Galaxy Tab A (2019) — avec son écran de 10,1 pouces — et la coque de protection, est aujourd’hui disponible à 199 euros sur Darty. Pourtant, la tablette seule est habituellement vendue à 219 euros.

En savoir plus 👇

La Samsung Galaxy Tab A (2019) est peut-être la tablette abordable du constructeur coréen, mais elle fait tout de même son effet avec son effet presque borderless. Son écran IPS LCD — affichant une définition Full HD+ de 1 920 x 1 200 pixels — est de bonne facture pour le prix. De plus, sa largeur de 10,1 pouces convient parfaitement à une utilisation multimédia pour dévorer du contenu en tout genre.

Elle s’équipe par ailleurs du SoC Exynos 7904, soit la même puce que le smartphone Galaxy A30. Épaulée par 2 Go de mémoire vive, cette configuration n’est pas forcément catégorisée comme puissante, donc oubliez les jeux 3D. En revanche, la Samsung Galaxy Tab A (2019) convient tout à fait à un usage familial. Elle est donc idéale pour naviguer sur Internet, lire des vidéos sur YouTube, et peut même faire tourner quelques jeux en 2D.

Quoi qu’il en soit, elle offre une expérience utilisateur fluide au quotidien, qui plus est agréable à utiliser grâce à l’interface One UI de Samsung, adaptée sur tablette. En ce qui concerne l’autonomie, elle est quant à elle excellente grâce à une batterie de 6 150 mAh, ce qui nous a permis d’estimer une endurance d’environ 2 jours lors de notre test, en alternant réseau social, streaming, etc.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet de la Samsung Galaxy Tab A (2019).

Ne ratez aucune offre des Soldes d’hiver

