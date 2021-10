Le portrait au smartphone : notre guide pour les débutants

Si tous les smartphones récents disposent d'un mode portrait efficace, encore faut-il savoir l’utiliser. Voici des conseils et astuces pour rendre vos photographies de portrait au smartphone plus attrayantes.

En photographie, l’art du portrait est une catégorie à part entière. C’est une pratique technique qui peut néanmoins être facilement apprivoisée par chacun et qui donne de très bons résultats avec un simple smartphone.

Qu’est-ce qui définit la photographie de portrait ?

Comme son nom l’indique, la photographie de portrait cherche d’abord à tirer le portrait. Cet exercice doit mettre en valeur le sujet principal et faire ressortir une émotion ou encore un instant privilégié. Mais pour le réaliser correctement, il n’y a pas de règles strictes. Vous pouvez ainsi photographier un ou plusieurs sujets, qui peuvent être des humains, mais aussi des animaux ou encore des objets. Les photos sont généralement cadrées à la verticale (que l’on appelle justement format portrait), même si le cadrage horizontal (format paysage) n’est pas exclu.

Les portraitistes aiment jouer avec la profondeur de champ et réaliser de beaux flous d’arrière-plan pour mieux mettre en avant le sujet photographié ou encore un détail comme un œil, une ride ou un sourire. Et c’est généralement ce flou qui caractérise le mieux la photo portrait.

Avec un boîtier d’appareil photo, ce flou est obtenu grâce à de très grandes ouvertures lumineuses (f/1,4, f/2,8) que l’on peut gérer sur son objectif ou encore grâce à des objectifs à longues focales (soit des angles de vue plus serrés). Aujourd’hui, la plupart des smartphones s’inspirent des boîtiers d’appareils photo pour simuler numériquement le flou grâce à un mode Portrait intégré dans les options de l’app photo. Comme nous allons le voir, cela donne de très bons résultats et permet même de défier certains appareils photo.

Le mode portrait, un allié de choix

Le mode portrait des smartphones qui génère ce flou d’arrière-plan est un allié de choix pour réaliser vos images. Sur notre Samsung Galaxy S21, le mode est disponible dans les options « Plus » de l’appareil photo. Il offre deux angles de prise de vue différents, en utilisant le capteur le téléobjectif × 3 de 64 MP (objectif f/2,0, 76°) par défaut sur le mode Portrait ou le capteur principal de 12 mégapixels avec stabilisation optique (objectif f/1,8, 79°) sur le mode « grand-angle » de ce mode Portrait.

En l’utilisant, vous remarquerez immédiatement un flou qui englobe la zone de mise au point. Veillez donc à bien placer votre sujet et à réaliser la mise au point au bon endroit pour que le flou généré numériquement se positionne autour de votre sujet et non sur son visage. Vous pouvez d’ailleurs faire varier l’intensité de ce flou sur une échelle de 1 à 7 et appliquer jusqu’à 5 autres effets créatifs. Pour cet article, nous avons opté pour le rendu le plus naturel.

Nous recommandons d’utiliser le capteur le plus lumineux. Sur le Samsung Galaxy S21, il s’agit du capteur principal 12 mégapixels f/1,8 79°.

Voici deux portraits finaux, réalisés avec le mode portrait du Samsung Galaxy S21 et après quelques retouches rapides sur Snapseed, l’un avec un filtre coloré au format portrait à la verticale, l’autre avec un filtre noir et blanc au format paysage.

Pour ces images, nous avons principalement joué sur les réglages d’exposition, de netteté et sur l’ajout d’un filtre. L’image a été recadrée pour bien replacer le sujet au centre de l’image. Nous avons aussi fait varier les différents réglages d’exposition, notamment pour apporter plus de contraste général à l’image. Enfin, l‘ajout du filtre L02, nous permet d’obtenir ce rendu colorimétrique particulier. Sachez que les filtres proposés par l’application Snapseed sont gratuits et directement intégrés.

Opter pour le mode manuel pour plus de liberté

Le mode manuel de votre smartphone est aussi une bonne option pour gérer soi-même l’exposition de son image. Même si le mode automatique est très pratique et fonctionnel, il ne convient pas toujours pour obtenir le rendu que l’on désire.

Quelques conseils pour réaliser un portrait

Maintenant que nous avons abordé la partie technique lors de la prise de vue, voici quelques astuces additionnelles pour accentuer le flou d’arrière-plan et pour mieux faire ressortir votre sujet.

Détachez votre sujet de l’arrière-plan . Plus votre sujet sera loin de l’arrière-plan, plus l’effet de flou sera accentué. Même si vous voulez prendre un portrait devant un mur ou une façade par exemple, faites en sorte qu’il soit bien en avant et se détache du mur. Le flou sera plus esthétique et votre sujet ressortira bien mieux ainsi.

. Plus votre sujet sera loin de l’arrière-plan, plus l’effet de flou sera accentué. Même si vous voulez prendre un portrait devant un mur ou une façade par exemple, faites en sorte qu’il soit bien en avant et se détache du mur. Le flou sera plus esthétique et votre sujet ressortira bien mieux ainsi. Évitez d’utiliser le grand-angle. Pour le portrait, les angles de champ plus serrés sont à privilégier, car ils déforment moins les visages. Ce n’est pas obligatoire, mais cela permet de réaliser de meilleures photos de portrait et d’optimiser la mise en avant de votre sujet.

Rapprochez-vous de votre sujet. Cela permet de mieux détacher le sujet du décor. Surtout avec un smartphone qui ne profite pas d’un angle de champ aussi serré que certains objectifs d’appareils photo.

Votre sujet n’est pas forcément au premier plan. Positionner des éléments au premier plan permettra d’accentuer la profondeur de champ et de mettre en avant votre sujet.