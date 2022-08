Tuto photo : comment jouer avec la perspective pour réaliser des photos saisissantes

Lorsque l’on parle de jeu de perspective en photo, on pense immédiatement aux touristes qui font semblant de retenir la tour de Pise ou qui « pincent » la pyramide du Louvre par son sommet. Même si tester ce type de photographie reste une première étape incontournable, nous allons voir ensemble que l’on peut être bien plus créatif et subtil. Avec son format compact et facilement maniable, le smartphone se prête particulièrement bien à ce genre d’exercice.

Dans ce genre de photo, plus vous surprendrez votre spectateur par votre capacité à être créatif et à innover, plus celui-ci aura tendance à se laisser porter par votre idée. Soyons honnêtes : tout le monde comprend immédiatement qu’il s’agit d’un jeu de perspective. Votre but est donc de créer un effet « waouh » pour que le cerveau de vos spectateurs bloque un maximum de temps sur votre image avant d’en avoir cerné toutes les subtilités. C’est ce qui explique pourquoi ces images sont aussi plaisantes à regarder.

Dans ce tutoriel, nous avons utilisé un Samsung Galaxy S22 Ultra. Il a l’avantage d’embarquer 4 excellents capteurs photo, dont un ultra-grand angle de 120 degrés et deux téléobjectifs ×3 et ×10, en plus du capteur principal de 108 mégapixels. Toutes les photos de cet article à l’exception des photos « backstage » ont été prises avec le Galaxy S22 Ultra.

1 Découverte Jouer avec les distances

Pour bien débuter dans la photo jouant avec la perspective, la première technique vise à faire apparaître des objets plus grands, plus petits, plus proches ou plus éloignés qu’ils ne le sont vraiment. L’idée est de forcer une perspective différente au spectateur. Habituellement, cela se fait en manipulant la distance entre vos sujets et/ou la ligne d’horizon du cadre.

Il existe deux règles simples pour modifier la façon dont le spectateur verra la taille de votre sujet :

Pour agrandir un sujet, placez-le plus près de l’objectif.

Pour rétrécir un sujet, placez-le plus loin de l’objectif.

Cela paraît très simple… Et ça l’est !

En pratique, nous allons tout simplement placer un sujet au premier plan (donc proche de l’objectif) et un autre sujet en arrière-plan (loin de l’objectif). Nous allons utiliser l’objectif grand-angle de notre Samsung Galaxy S22 Ultra. Celui-ci permet de donner beaucoup de contexte et d’obtenir une grande profondeur de champ. Ensuite, on optimise la netteté du sujet au premier plan ainsi que celle du sujet en arrière-plan.

Mais le but de la manœuvre, avec ce genre de photo, est de convaincre l’œil du spectateur que le premier plan et l’arrière-plan sont à la même distance de l’objectif. Il est donc nécessaire de veiller à ce que le sujet au premier plan ne soit pas trop proche du smartphone, sinon celui-ci sera flou et l’effet recherché ne fonctionnera pas.

Pour ce premier exercice, nous allons donc garder de la distance avec le sujet au premier plan. Pour cette photo ci-dessous, nous avons joué avec la dimension des chaussures.

Pour cela, rien de plus simple :

placez votre sujet sur un banc, une chaise ou encore un canapé ;

positionnez les chaussures au premier plan ;

rapprochez le smartphone de celles-ci ;

trouvez l’angle et la position parfaite des chaussures et des jambes pour que l’illusion fonctionne.

Pour cette première photo, voici les erreurs à éviter :

Être trop proche des chaussures.

Être trop éloigné des chaussures.

Trop écarter les chaussures.

Mal positionner les jambes.

Négliger la mise en scène.

Sur la photo ci-dessous, l’angle et la position du smartphone sont mal choisis. On voit l’arrière de la chaussure alors que si le pied était vraiment dedans, cette partie ne devrait pas être visible. Par ailleurs, l’expression du visage est neutre et la pose du sujet peu intéressante. Cherchez à créer une mise en scène complète et réfléchie afin de donner du sens à votre photo !

2 Perfectionnement Jouer avec l’horizontalité et la verticalité

Une autre astuce est de jouer avec le sens de l’image et de la scène photographiée. Le but est de donner l’illusion d’une toute nouvelle position de la ligne d’horizon ou du sens de la gravité. L’effet ainsi obtenu est généralement impressionnant au premier coup d’œil.

L’exemple ci-dessous parle de lui-même !

Voici la photo d’origine, sans retouche, dans son sens d’origine. Oui, c’est beaucoup moins impressionnant. Une simple rotation à 180° nous transporte dans une tout autre histoire !

Ce type d’image peut sembler très simple à réaliser, mais il y a tout de même plusieurs éléments importants à repérer et à rassembler pour que cela fonctionne :

Choisir un tunnel relativement long pour un effet plus impressionnant et plus dramatique.

Trouver un tunnel avec des murs simples, sans éléments qui pourraient faire trop référence au sens réel de la photo.

Avoir un élément auquel le sujet peut se tenir en début de tunnel (ici une grille au sol).

Ne pas avoir peur de se salir, voire se râper quelques bouts de peau contre le sol.

Notre recommandation de spot idéal : les tunnels qui passent sous les chemins de fer !

Vous pouvez également accentuer l’effet « puits sombre » et dramatique via une rapide retouche photo.

La photo sans retouche est déjà impressionnante Mais le fond noir, très simple à ajouter, renforce beaucoup l’effet dramatique.

Voici un autre exemple moins compliqué à réaliser et moins risqué pour vos vêtements.

Vous l’aurez compris, il s’agit ici d’une rotation à 90 degrés de l’image. L’utilisation d’un accessoire comme la trompette nous permet de créer une composition plus harmonieuse et plus pertinente une fois l’image tournée. La casquette est là pour nous faire oublier que le sujet est dans une piscine. Cet élément reste évident, on vous l’accorde, mais tout le plaisir de cette photo est de le comprendre après-coup. Ce décalage, même léger est l’effet que l’on recherche avec les photos jouant avec la perspective.

Pour aller plus loin, nous aurions pu mettre un t-shirt ou autre vêtement. Mais ça, c’est à vous de l’expérimenter cet été ! Vous noterez enfin la position du soleil qui vient éclairer la scène par le dessus, ce qui est bien plus cohérent et sert la supercherie.

Nos conseils :

Utilisez le zoom de votre smartphone.

Reculez-vous.

Cadrez uniquement de l’eau : les bords de la piscine et les alentours ne doivent jamais apparaître.

Positionnez-vous relativement bas, mais pas au ras du sol non plus, sauf si vous avez devant vous une grande surface d’eau.

Là encore, cela semble très simple, mais vous serez obligé de faire plusieurs essais. Voici quelques « ratés » que nous avons pris avant de trouver la bonne photo :

Celle-ci est mal cadrée en raison d’une position trop basse du photographe. Les abords de la piscine sont trop visibles, ce qui a pour conséquence de donner bien trop d’indices au spectateur sur le sens réel de l’image.

Quant à celle-ci, elle est mieux cadrée, mais des vaguelettes sont trop visibles dans l’eau. Question mise en scène, le bonnet de bain s’est révélé être une idée moins surprenante que la casquette selon nous.

3 Expert Organiser des mises en scène complexes

Ultime étape, imaginer à l’avance un jeu de perspective puis monter de toutes pièces la prise de vue. Votre seule limite ici est votre imagination. L’idée que nous avons développée est la suivante : positionner une personne en maillot de bain et prête à plonger au sommet d’une tasse géante.

Voici la liste des accessoires dont nous avons besoin :

un maillot de bain ;

un bonnet de bain ;

une tasse au design sympa ;

quelques pâquerettes ;

un tabouret.

Ce dernier point est le plus important. La pertinence du résultat final dépend à la fois du bon positionnement des deux sujets, mais aussi et surtout de la force de l’illusion. Utiliser un promontoire haut permet de mieux détacher le sujet de la ligne d’horizon et participe donc beaucoup à la supercherie. Pour cette photo, nous avons longuement cherché quelque chose d’encore plus haut qu’un tabouret, mais sans succès.

Pour que cette mise en scène fonctionne :

Positionnez le smartphone sur un trépied au centre de la route et relativement bas.

Utilisez l’objectif grand-angle pour obtenir une grande profondeur de champ.

Verrouillez la mise au point à mi-distance entre le smartphone et le tabouret.

Positionnez la tasse devant le smartphone.

Positionnez le tabouret de sorte qu’il ne se voit pas, mais qu’il coïncide avec un bord de la tasse. Le coin supérieur droit du tabouret correspond au coin supérieur droit de la tasse.

Lancez le retardateur et faites votre photo !

Voici quelques essais qui fonctionnent aussi, mais qui ne nous convenaient pas totalement.

L’effet est réussi ici, mais on comprend trop tard le rôle de la cuillère. La perspective est bonne, mais la mise en scène trop pauvre.

Comment rendre l’illusion d’une perspective forcée plus forte ?

Voici quelques conseils à garder en tête lorsque vous vous lancez dans ce type de projet photographique.

Faire perdre au spectateur ses repères

Prenons comme exemple la photo de l’étape 2 de ce tutoriel. Nous avons volontairement opté pour un tunnel très simple qui puisse s’apparenter à une sorte de puits profond. À l’inverse, une galerie souterraine avec des vitrines n’aurait pas fonctionné. Les vitrines et leur décoration constituent bien trop de repères du véritable plan horizontal.

Dégager l’arrière-plan

Dans l’exemple de l’étape 3, avoir un arrière-plan dégagé avec un ciel bleu permet de concentrer l’attention du spectateur sur le sujet. Nous optimisons ainsi la lisibilité de l’image et minimisons les éléments perturbateurs.

Pousser le concept

Nous l’avons vu, beaucoup de jeux de perspectives peuvent fonctionner de façon très simple. Dans le premier exemple de l’étape 1, il suffit de poser les chaussures au sol pour que cela fonctionne. Mais vous noterez que nous avons pris soin de légèrement relever la chaussure à gauche du cadre. L’intérêt est double : premièrement, complexifier la mise en scène, et donc la rendre plus attrayante visuellement, et deuxièmement, ajuster au mieux le raccord entre la chaussure et la jambe.

À travers ce tutoriel, vous aurez compris que la perspective forcée est un excellent moyen pour booster sa créativité et se faire plaisir en photographie ! Comme nous vous l’avons dit plus haut, votre seule limite est votre capacité à imaginer des scènes plus ou moins complexes ou plus ou moins drôles.

