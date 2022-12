L’automne est là : nos astuces pour bien le prendre en photo avec son smartphone

La saison des balades automnales en forêt est enfin là. C'est la période de l'année où les couleurs de la nature sont les plus belles. Ce serait dommage de ne pas réussir à bien les prendre en photo avec son smartphone.

Ce contenu est offert par Samsung et réalisé par Humanoid xp

En automne, les feuilles arborent leurs plus belles couleurs : jaune, orange jusqu’au rouge parfois et nous offrent des paysages saisissants. Si la température ambiante commence à baisser, les tons chauds de l’automne font de cette saison l’une des préférés des photographes.

Et le smartphone est le meilleur compagnon de poche pour capturer tous ces instants avec spontanéité. Si vous ne savez pas vraiment comment mettre en valeur toutes ces couleurs d’automne, c’est le moment de suivre nos conseils et astuces. Nous nous sommes baladés au Canada avec un Samsung Galaxy S22+ entre nos mains, voici le résultat.

Le capteur principal du Samsung Galaxy S22+ Le capteur principal du Samsung Galaxy S22+ Le Samsung Galaxy S22+ est équipé d'un capteur principal de 50 mégapixels. Il offre un très bon piqué, et une colorimétrie cohérente. Parfait pour capturer les forêts en automne !

Les feuilles sont les stars de la saison

Photographier les feuilles, ça peut sembler franchement anodin. Pourtant, ce sont bien elles les vedettes de la saison puisque sans leur changement de couleur, l’automne ne serait pas ce qu’il est. Alors amusez-vous à les photographier, à capturer leurs formes, leurs couleurs, tenez-les dans votre main, passez les devants une source de lumière. Faites-en votre sujet principal, réalisez de belles photos macro, faites ressortir les nervures, etc. Il y a de quoi réaliser un superbe shooting avec de simples feuilles.

Sur la première image, nous avons utilisé le mode Portrait du Samsung Galaxy S22+ pour réaliser un flou numérique et mettre en avant les feuilles au premier plan.

Vous pouvez ensuite intégrer des sujets humains comme nous l’avons fait avec les photos suivantes en cachant un visage avec des feuilles par exemple. Lancer des feuilles en l’air peut aussi apporter du mouvement et du dynamisme à vos images. Dans ces cas-là, pensez à faire la mise au point au bon endroit, car celle proposée automatiquement n’est pas toujours adaptée au rendu désiré.

Pour la première photo suivante, nous avons mis en avant le regard à travers une simple feuille grâce au mode Portrait qui ajoute du bokeh au premier plan.

Pour la deuxième, c’est sur la feuille que nous avons fait le point plutôt que sur la personne. C’est à vous de déterminer ce qu’il faut mettre en avant dans votre cliché.

L’automne est la saison des contrastes

L’orange et le bleu sont deux couleurs complémentaires, c’est-à-dire qu’elles se renforcent et se mettent en valeur mutuellement. Alors si le ciel bleu est de la partie, profitez-en pour vos photos d’automne. Cela accentue naturellement la couleur orangée des feuilles et apporte du contraste à votre image sans trop d’efforts.

Enfin, les contrastes générés par la lumière naturelle donnent encore plus de cachet à votre image si vous jouez avec les ombres. D’autant que la lumière rasante de l’automne est la meilleure pour la photographie.

Nous avons caché le soleil derrière les feuilles pour limiter le contre-jour et bien apercevoir les ombres des arbres sur le sol, tout en conservant le ciel bleu pour accentuer les couleurs.

En dehors des feuillages d’automne, la couleur orange est rare dans le milieu naturel. Son aspect détonnant peut alors être facilement mis en avant, même si le ciel n’est pas bleu. Dans ce cas, un mur ou un bâtiment peuvent simplement faire l’affaire et s’avérer très efficaces.

De la retouche pour sublimer l’automne

Les couleurs générées par votre appareil photo peuvent sembler un peu fades face à celles de la réalité. Si c’est le cas, n’ayez pas honte de passer par la case retouche pour donner un nouvel éclat à vos photos. La galerie photo de Samsung inclut des outils suffisants pour ce type de retouches, mais vous pouvez aussi par une application dédiée, qui sera plus complexe à utiliser. On vous recommande l’application gratuite Snapseed.

Avec Snapseed, voici comment nous avons amélioré notre photo en 3 étapes :

en ajustant les réglages d’exposition de base comme le contraste, la chaleur (ou température de couleur) que vous pouvez tirer vers les tons chauds ou encore la saturation que vous pouvez légèrement élever sans exagérer.

Les plus aguerris pourront également jouer avec l’outil courbe qui fait varier le contraste des différentes zones de l’image, des tons sombres aux tons clairs. Il est difficile à prendre en main, mais rien n’empêche de la manipuler au hasard pour expérimenter.

Enfin, libre à vous d’ajouter un filtre additionnel pour ajouter encore plus de caractère. Comme pour le réglage de saturation, contentez-vous d’un réglage d’une légère intensité afin que le rendu reste naturel.

Voici un autre exemple avec l’éditeur de photo Samsung intégré au Galaxy S22+. Ici, nous avons modifié les réglages d’exposition et ajouté un filtre réchauffant.

L’automne est facile à photographier

Les couleurs de l’automne sont si belles qu’il est plutôt simple d’obtenir de jolis clichés. Mais en appliquant nos conseils, vous pouvez aller encore plus loin et réaliser des photos saisissantes.

Avant de commencer à photographier, n’oubliez jamais de définir quel est le sujet principal. Ensuite, vous n’avez qu’à jouer avec les couleurs et la lumière rasante pour peaufiner votre cadrage. Et si le résultat n’est pas aussi beau que la réalité, ajouter un peu de chaleur à votre photo depuis un outil de retouches qui ravivera les couleurs de l’automne.