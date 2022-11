Le zoom sur smartphone : nos conseils pour tirer le meilleur de cet objectif

D’abord numérique, puis optique, le zoom s’est maintenant largement installé sur les smartphones récents. Un nouveau capteur qui offre de très grandes possibilités créatives, mais qui est bien souvent sous-exploité. Parce que non, un téléobjectif ne permet pas simplement de se rapprocher de son sujet. Il donne aussi la possibilité de jouer avec la profondeur de champ et la perspective, et donc d’offrir de toutes nouvelles perspectives.

Voici nos conseils pour exploiter au maximum le zoom de votre smartphone, presque comme sur un appareil photo. Pour ce tutoriel, nous avons utilisé l’un des meilleurs smartphones de 2022 : le Samsung Galaxy S22+.

Identifier et connaître le zoom de son smartphone

Si le zoom des smartphones a souvent été le parent pauvre de la panoplie photo de nos appareils, c’est principalement parce qu’il était numérique. Dans ce cas, le téléphone va artificiellement recadrer l’image, et en conséquence en dégrader la qualité. Aujourd’hui, les smartphones haut de gamme profitent généralement d’un téléobjectif, procurant un grossissement naturel de l’image.

Sur notre Samsung Galaxy S22+ que nous avons utilisé pour illustrer l’ensemble cet article, nous retrouvons :

un objectif grand-angle de 50 mégapixels (f/1,8) ;

un objectif ultra grand-angle de 12 mégapixels (f/2,2) ;

un téléobjectif x3 de 10 mégapixels (f/2,4).

C’est ici le téléobjectif x3 avec capteur de 10 mégapixels qui nous intéresse. Même s’il affiche une définition inférieure aux autres capteurs, c’est le seul permettant de se rapprocher au plus près de son sujet. Côté logiciel, le Samsung Galaxy S22+ offre également un zoom numérique pouvant atteindre les x30. C’est rigolo, mais attention à la dégradation de la qualité de l’image.

Il faut donc bien différencier le téléobjectif du zoom numérique, car le résultat ne sera pas le même selon celui que vous utilisez.

Le téléobjectif ×10 du Galaxy S22 Ultra Le téléobjectif ×10 du Galaxy S22 Ultra Le Samsung Galaxy S22 Ultra va encore plus loin que le Galaxy S22+. Il possède un téléobjectif ×10 parmi les plus impressionants du marché. Ce zoom ×10 est très pratique pour créer des cadrages serrés sans avoir à se déplacer. Le Galaxy S22 Ultra est également capable de monter jusqu'à ×100 avec le zoom numérique !

Exploiter le zoom pour le cadrage

Non, le zoom n’a pas pour unique intérêt de se rapprocher du sujet. En photographie, les longues focales (comprenez les zooms) sont très prisées pour la profondeur de champ qu’elles offrent. La zone de mise au point (là où le sujet est net) est plus restreinte. Le reste de la photo est alors flou, mais c’est volontaire ! Cet effet s’appelle le bokeh.

Pour correctement l’exploiter, il faut veiller à détacher son sujet principal de l’arrière-plan ou du premier plan, afin d’amplifier cette sensation de profondeur de champ et de flou. Le travail de composition de ses photos devient essentiel pour bien exploiter le zoom de son smartphone.

Laissez de côté les cadrages trop frontaux et simples et tentez de nouvelles choses pour obtenir des rendus plus intéressants. Attention, pensez toutefois à effectuer la mise au point sur le sujet qui vous intéresse.

Voici notre conseil en trois étapes pour savoir quand utiliser son téléobjectif et bien l’exploiter :

Vous vous apercevez que le grand-angle de votre smartphone est trop large et ne met pas suffisamment en valeur le sujet ? Optez pour le zoom !

Le potentiel est là, mais quelque chose cloche ? Il y a de fortes chances que vous soyez trop près de votre sujet cette fois-ci.

Faites quelques pas en arrière et prenez du recul. Vous pourrez alors plus facilement superposer vos différents plans.

C’est le procédé utilisé pour cette série de photos que nous avons prises au Samsung Galaxy S22+.

Ici, la photo ne donne pas grand chose avec un le capteur grand-angle classique. Ici, nous avons utilisé le zoom. Mais nous sommes encore trop prêt du sujet. Il suffit de reculer de quelques pas pour que la photo soit réussie !

La photo suivante nous montre bien comment mettre en pratique cette technique. Au lieu de photographier simplement le reflet de la lumière sur la mer avec mon zoom, j’ai volontairement laissé ces barres métalliques au premier plan qui apportent du contraste. J’ai ensuite effectué la mise au point sur celles-ci pour avoir cette profondeur de champ et ce flou recherché arrière-plan.

Même principe ici, avec cette série de photos. On trouve par exemple les fleurs floues en premier plan qui vont mettre en lumière mon sujet, les deux sportifs au second plan. Pareil avec le petit bout de muret qui va naturellement encadrer mon image.



Sur cette photo, le zoom s’est révélé très pratique pour ajuster le cadre. Il aide à la composition ! Le petit bout de muret flou au premier plan encadre la photo de façon presque imperceptible. Un effet créé par le zoom du Galaxy S22+.

La clé est donc la superposition de plans. Il faut d’ailleurs souvent se rapprocher très près du premier plan pour que l’effet de flou soit visible. N’hésitez donc pas à vous rapprocher des éléments, à vous déplacer et à essayer différents cadrages.

Penser au zoom pour les photos portrait

Pour accentuer encore un peu plus l’effet bokeh, pensez à utiliser le mode portrait avec le zoom x3 qui va appliquer un flou numérique autour de la zone de mise au point. Notre Samsung Galaxy S22 excelle dans ce domaine : il est capable de bien reconnaître les formes à flouter et celles qui doivent rester plus nettes. De quoi profiter de la combinaison d’un effet de flou naturel et logiciel.

Ainsi, en utilisant la même technique de cadrage, vous pouvez plus facilement obtenir de superbes résultats. L’avantage de ce mode, c’est la possibilité de modifier l’effet ou l’intensité du flou a posteriori si vous n’êtes pas satisfait du résultat final. Tout se fait directement depuis la galerie photos du Galaxy S22, qui enregistre les réglages et vous permet d’y revenir a posteriori.

Sur le Samsung Galaxy S22, une photo prise avec le mode portrait permet de modifier l’effet bokeh. Et le résultat est probant ! L’éditeur de photo du Galaxy S22 permet également d’appliquer des effets de flous supplémentaires pour un résultat plus artistique.

Le mode portrait et le zoom optique sont aussi de très bons alliés pour réaliser de vraies photos portraits, avec des visages. Contrairement au grand angle, le téléobjectif ne déforme que très peu les visages. De quoi toujours apparaître sous son meilleur profil.

Et puis, un téléobjectif peut aussi être d’une grande aide pour réaliser de la macrophotographie. Si votre capteur ne permet pas de réaliser une mise au point à quelques centimètres du sujet, le zoom peut artificiellement vous rapprocher de votre sujet. Découvrez notre article dédié à la macrophotographie.