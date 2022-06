Des photos simples et saisissantes : notre guide pour se lancer la photo minimaliste au smartphone

Pour cette initiation au minimalisme, nous allons utiliser le Samsung Galaxy S22 Ultra et ses 4 capteurs qui vont nous permettre d’être très flexibles sur le terrain. Dans ce nouveau tutoriel, nous n’allons pas nous attarder sur de la technique photographique pure (temps d’exposition, ISO, colorimétrie, etc.). Ici, le mode auto de votre smartphone fera parfaitement l’affaire. Bien évidemment, si vous souhaitez photographier un sujet en mouvement, il sera tout de même important d’être sûr de correctement gérer le rendu du flou de mouvement souhaité.

Qu’est-ce que la photographie minimaliste ?

Le principe de base de la photo minimaliste est d’isoler un sujet. Que ce soit en pleine nature ou dans une ville, il est nécessaire d’observer avec attention l’environnement afin de déceler d’éventuels éléments isolés. Ces sujets peuvent être de n’importe quelle nature. Une photo minimaliste peut être composée de :

Un seul sujet ou une répétition d’un même sujet qui forment ensemble un motif

Une photographie composée de très peu d’éléments

Une composition épurée, avec beaucoup d’espace vide

Une composition qui met en valeur la singularité d’un sujet dans son environnement

L’absence de sujet

Nous allons tenter d’exploiter plusieurs de ces concepts d’abord dans un environnement simple, dans des champs, puis dans un environnement complexe, en ville, puis nous verrons comment « créer » du minimalisme à l’aide de quelques retouches photos basiques.

Comment prendre une photo minimaliste ?

Il va de soi qu’il est plus aisé de réaliser des photos minimalistes dans certains cadres naturels comme un désert, une plage ou en montagne. Les paysages y sont plus épurés et il est donc plus simple d’isoler un sujet. Cependant, avec un peu d’imagination, d’observation et de mise en scène, il est tout à fait possible de réaliser une belle photo minimaliste proche de chez soi, en campagne ou en ville. Dans un paysage urbain, nous allons nous intéresser par exemple aux murs unis, aux immeubles qui se démarquent sur un ciel bleu, ou peut-être encore aux ombres étirées sur le bitume en fin de journée.

Pour débuter dans ce domaine, prenez le temps d’analyser et de repérer deux choses :

soit une grande surface horizontale relativement unie (un grand parking, un champ, le toit plat d’un bâtiment)

soit une grande surface verticale relativement unie (généralement une façade d’immeuble)

Une fois ce lieu repéré, essayez de vous positionner bien en face du mur s’il s’agit d’un mur, ou le plus possible à la verticale du lieu s’il s’agit d’une surface horizontale. Dans ce deuxième cas, vous pouvez par exemple grimper sur un muret, un pont ou comme nous l’avons fait dans l’exemple ci-dessous, sur un mirador.

Côté cadrage, à vous bien évidemment de laisser libre court à votre imagination, mais voici nos quelques conseils :

Faites ressortir le sujet principal à travers son positionnement dans le cadre (centrage, règle des tiers, isolement dans un coin) ;

Jouez avec les perspectives, notamment lorsqu’il s’agit d’architecture ;

Alignez ou faites correspondre des éléments entre eux de façon logique ou symétrique ;

Attendez éventuellement qu’un sujet passe dans le cadre (humain, animal, véhicule).

Dans tous les cas, n’oubliez pas que nous travaillons ici le minimalisme et qu’il reste primordial de ne pas embrouiller la lisibilité de votre image finale. Un cadre bien précis et bien pensé, avec un seul sujet principal, sur un fond uni ou un motif qui se répète, et le tour est joué ! Facile à dire sur le papier, moins en pratique.

1 Découverte Un cadre simple : en pleine nature

La nature est une source inépuisable d’inspiration. Et si créer du minimalisme dans un désert semble effectivement très simple, autour de chez nous, cela l’est parfois moins.

Nous vous encourageons à vous orienter vers les champs. Peu importe la culture, si visuellement il est possible d’observer une répétition d’un même motif et/ou d’un aplat d’une même couleur. Mais attention, comme vous pouvez le voir ci-dessous, si le motif est trop complexe (comme ici avec des vignes) la photographie perd en minimalisme.

Pour ce deuxième exemple, nous avons repéré un champ bien plus uni que des vignes. Comme évoqué un peu plus haut, l’idéal est de placer le smartphone le plus haut possible afin de pouvoir cadrer une grande partie du champ avec un sujet de plus en plus petit.

À vous maintenant de prendre soin de ne pas cadrer d’autres éléments que le champ. Sur la photo ci-dessous il y a encore trop de détails visibles pour un rendu minimaliste.

À l’inverse, voici un exemple qui fonctionne bien mieux. Un aplat de couleur/motif avec 2 lignes directrices et un sujet unique qui ressort bien.

2 Perfectionnement Dans un environnement plus riche : en milieu urbain

Passons maintenant aux paysages urbains. Il va falloir ici aussi être extrêmement attentif et sélectif, car le risque de surcharger son cadre est très important.

Quand vous êtes en ville, gardez bien ces quelques conseils en tête :

Utilisez en priorité l’objectif standard ou le téléobjectif de votre smartphone

Identifiez des aplats de couleurs ou des répétitions de motifs

Alignez les perspectives

Isolez un passant

Restez simple

Autant que possible on vous déconseille de :

Travailler en mode grand-angle

Tomber dans la street photo ou le photo reportage

Intégrer plusieurs sujets

Intégrer plus de 3 couleurs différentes

Un bon exercice pour commencer en ville est de photographier un lampadaire situé devant un mur. En utilisant le téléobjectif du Samsung Galaxy S22 Ultra et en nous positionnant à une bonne dizaine de mètres bien en face du mur, nous avons obtenu un résultat simple… mais franchement fade.

Sur l’exemple ci-dessus, la scène semble banale et peu intéressante de prime abord. Mais même si ce résultat pourrait être satisfaisant, il ne faut surtout pas s’interdire d’accentuer davantage l’effet minimaliste à travers de la retouche photo plus ou moins poussée. La première et la plus basique est évidemment le recadrage de la photo. Voici le nôtre :

Nous en parlerons plus en détail dans la troisième étape de ce tutoriel, mais sur l’exemple ci-dessous, un simple passage en noir et blanc avec une accentuation du contraste entre les zones claires et sombres permet de donner beaucoup plus de caractère à l’image. Le minimalisme doit/peut également se retrouver dans les teintes de l’image.

Répétez maintenant cette technique très simple sans lampadaire, mais avec par exemple un unique élément fort qui se détache de l’ensemble du cadre.

Sur ce nouveau lieu, certains éléments viennent cependant légèrement perturber l’effet minimaliste, comme la grille en haut à droite, la caméra de surveillance, ou encore le sol. Globalement la photo fonctionne très bien, mais elle pourrait être encore plus minimaliste en ne cadrant peut-être que la caméra de surveillance sur un large fond rouge.

Voici un dernier exemple d’entrainement à la limite du minimalisme avec une façade d’immeuble.

Répétition d’éléments, fond uni : voilà encore un bon cadre de photo minimaliste. On recadre la photo avec une application de retouche… Et enfin un passage par la retouche permet ensuite d’accentuer l’effet. On y revient dans la dernière partie de l’article.

Mettre de l’humain sur ses photos

Maintenant que vous commencez à avoir l’œil pour les cadres, il est temps de s’attaquer aux passants ! Nous allons chercher ici à figer le mouvement d’un passant dans un lieu et contexte bien précis. Pour cela, si vous êtes comme nous en pleine journée, vous pouvez laisser votre smartphone en mode Auto. Sinon, passez en mode Manuel et sélectionnez une vitesse d’obturation d’au moins 1/200 de seconde.

Le zoom ×3 et ×10 du Galaxy S22 Ultra Le zoom ×3 et ×10 du Galaxy S22 Ultra Le Samsung Galaxy S22 Ultra est notamment équipé de deux téléobjectifs ×3 et ×10. C'est l'un des meilleurs smartphones dans ce domaine. Le piqué est excellent et le niveau de détail est impressionnant. Vous pouvez donc en abuser pour la photominimaliste, puisque vous ne craindrez pas de perdre en qualité au moment de recadrer la photo.

Les escaliers extérieurs sont un lieu très adapté au minimalisme. Ci-dessous, cette photo de repérage n’est pas inintéressante en elle-même. Mais elle relève davantage de la photo d’architecture que du minimalisme.

Finalement de ce cadre, on ne va retenir que la partie de l’escalier avec un seul cadrage très serré. Il va nous permettre de réaliser un cliché minimaliste et très esthétique. Comme pour toute photo minimaliste, vous avez besoin d’un détail supplémentaire pour lui donner vie. Ca tombe bien, car par définition, il y a souvent de la vie dans des escaliers.

Ci-dessous un autre exemple avec un escalier, mais sans humain cette fois. Nous avons obtenu un rendu qui relève également de la nature morte. C’est finalement ce qu’il faut retenir de ce deuxième point : la photo minimaliste est capable de s’inviter dans n’importe quelle technique, cadre ou style de photo.

3 Expert Accentuer le minimalisme avec la retouche

À ce stade vous devriez avoir quelques photos qui se rapprochent beaucoup du minimalisme. Mais si vous ne les trouvez pas suffisamment pertinentes ou trop imparfaites, il vous reste la solution de la retouche photo. Nous l’avons souvent répété dans ces tutoriels, la retouche n’est pas un gros mot tant que l’on reste cohérent et que l’on n’en fait pas trop. Souvent, un simple recadrage suffit !

Cependant si vous avez besoin d’aller plus loin et de supprimer/ajouter quelque chose à votre image, alors une application comme Photoshop Express ou Snapseed est d’une grande utilité. Le but ici n’est pas de dénaturer totalement notre image, mais au contraire d’amplifier et de faire ressortir sa vision artistique.

Nous allons commencer avec un exemple simple. Photographier un avion dans le ciel est le plus court moyen d’obtenir une photo minimaliste. Essayez autant que possible que l’avion traverse une zone de ciel entièrement bleu ou totalement voilé (blanc).

Dans cet exemple, à l’aide d’une application de montage photo, il est ainsi possible de réduire la taille de l’avion et d’ajouter une grande surface de ciel bleu autour. Ainsi, ce dernier forme un aplat uni qui rend l’image finale extrêmement minimaliste.

À vous de faire comme bon vous semble ! Si vous vous sentez un peu perdu et ne savez pas par où commencer, reposez-vous dans un premier temps sur les principes de base de la composition, à savoir, la règle des tiers, les points de force, le centrage, ou encore la symétrie. Des sujets que nous avons abordés lors de notre premier tutoriel sur la golden hour.

En repassant sur les photos que nous avons précédemment réalisées, il est possible d’accentuer l’effet minimaliste en utilisant les bons outils de retouches Photoshop. Voici quelques exemples :

Courbe : afin d’accentuer les contrastes d’une image de façon précise

Une courbe permet d’agir sur les contrastes de l’image de façon précise. Celle-ci crée un lien entre une valeur initiale de luminance d’un pixel et la valeur de luminance finale de ce même pixel.

Autrement dit, la courbe permet de jouer plus finement sur les contrastes, qu’en passant par une simple jauge de contraste.Dans cet exemple, on applique une courbe classique appelée “en S”. Elle a pour effet d’assombrir encore plus les zones à tendance sombre (en bas de la courbe) et d’éclaircir plus les zones à tendances claires (en haut de la courbe).

Teintes/saturations : afin de donner davantage de peps et donc de force à une image

Densité -/+ : le but de cet outil est de nous permettre d’éclaircir davantage les zones déjà claires ou à l’inverse d’assombrir davantage les zones déjà sombres

Correcteur localisé/Tampon de duplication : cet outil permet de supprimer des éléments d’une image dans le but de la simplifier

Voici un dernier exemple qui demande justement de se projeter dans un résultat satisfaisant après retouche photo. La base de la prise de vue est une ruelle éclairée qui crée naturellement un effet de silhouette lorsqu’une personne passe devant. En passant le Galaxy S22 Ultra en mode Photo Pro, il est possible d’ajuster l’exposition comme bon nous semble et donc de sous-exposer l’image. L’effet silhouette en est renforcé et les détails des bâtiments tendent à s’effacer dans l’obscurité.

Il ne nous reste alors plus qu’à passer la photo en noir et blanc et à accentuer les contrastes en post-traitement sur Photoshop ou une application de retouche adaptée.

Rappelez-vous que le minimalisme c’est d’aller à l’essentiel à tous les niveaux : cadrage, sujet, colorimétrie… Il est important d’entrainer son œil à voir les choses différemment, avec plus de simplicité. Si vous avez un quelconque doute, nous ne pouvons que vous encourager à sortir photographier, encore et encore. Le minimalisme s’apprivoise avec le temps et c’est bien parce qu’il n’est pas toujours aisé à aborder qu’il est intéressant à développer !