Sapin et guirlandes de Noël : comment réussir ses photos cosy au smartphone

L’hiver est là, le soleil se couche tôt et Noël approche à grands pas. Rien de tel pour profiter d’un chocolat chaud, de films sous la couette, des décorations et des belles guirlandes qui égayent nos intérieurs. Quitte à rester au chaud et ne pas sortir, autant en profiter pour réaliser aussi de belles photos d’intérieur pour s’occuper et continuer de s’exercer. Avec un peu de technique et d’idées, votre smartphone vous permettra de belles prouesses pour réaliser vos clichés comme ceux que l’on croise sur Pinterest et Instagram pendant cette période de l’année.

Tout commence par la mise en scène

Les photos d’intérieur cosy sont très souvent mises en scène. À moins de vivre dans un appartement-témoin où tout est très soigneusement pensé et positionné à l’avance, il n’est pas rare de devoir effectuer sa propre mise en scène pour réaliser ses photos d’intérieur. Ainsi, comme pour photographier des natures mortes ou des photos de produits, il est important de réfléchir aux éléments et à leur placement, aux couleurs et à la lumière de votre photo.

N’hésitez pas à ajouter des éléments de décoration que vous n’utilisez pas nécessairement au quotidien. Cela peut être des éléments en bois par exemple, mais aussi des lumières ou différentes textures qui donnent une impression visuelle d’espace « cosy ». Les tapis, les plaids, les écharpes, vos animaux de compagnie, ou même pourquoi pas des individus participent à la bonne composition de votre photo. Vous l’aurez compris, créer son ambiance est essentiel pour une belle photo d’intérieur à l’ambiance confortable, chaude et accueillante.

Favoriser les gros plans et les grandes ouvertures

Pour ajouter plus de cachet à votre image, préférez les gros plans ou les plans serrés qui permettent d’accentuer cette impression d’endroit cosy et rassurant. Vous pouvez mieux vous concentrer sur les éléments principaux de votre image plutôt que sur l’espace environnant qui n’a pas toujours d’intérêt.

En choisissant une grande ouverture, vous pouvez jouer sur la profondeur de champ. En pratique, cela vous permettra de faire la mise au point sur un élément bien distinct. Le reste de l’image sera quant à lui flou. Si vous ne pouvez pas sélectionner l’ouverture manuellement, veillez à faire la mise au point sur l’élément qui vous intéresse le plus. Vous pouvez aussi essayer le mode portrait (ce que nous avons fait sur la plupart des images, toutes capturées au Samsung Galaxy S21) qui permet de bien isoler un sujet en créant artificiellement du flou autour de l’élément principal.

Vous pouvez aussi jouer sur les différents plans, pour accentuer encore un peu plus cette notion de profondeur de champ et pour faire apparaître du flou sur votre image.

En cette période, c’est aussi l’occasion idéale pour placer une guirlande lumineuse au premier ou en arrière-plan. Cela accentue encore plus l’effet de bokeh et apporte une belle touche lumineuse à vos images. La lumière d’une guirlande lumineuse seule est toutefois souvent insuffisante. Nous recommandons donc d’utiliser une lumière principale complémentaire pour exposer au mieux votre image et optimiser la qualité.

Utiliser la lumière naturelle

Si vous maîtrisez moins la lumière artificielle avec votre smartphone, rapprochez-vous de la lumière naturelle. Les grandes fenêtres sont évidemment appréciées. Vous pouvez ainsi réaliser votre mise en scène à proximité. Orientez votre scénographie face à la fenêtre pour profiter de toute la lumière naturelle et éviter les contre-jours pour optimiser votre image au mieux.

Utiliser des filtres réchauffant (filtre jaune, etc.)

Si vous aimez l’ambiance de votre photo, mais que le rendu final est trop froid à votre goût, n’hésitez pas à ajouter des filtres photo, en préférant une dominante jaune. Vous pouvez également jouer sur la balance des blancs si vos applications d’édition le permettent ou encore faire varier la température de couleur. Plus la température est élevée, plus la photo sera jaune et chaleureuse. Différentes options s’offrent à vous pour réchauffer votre image et accentuer cette sensation de réconfort pour une image particulièrement cosy.

Voici plusieurs exemples du rendu en appliquant différents filtres disponibles dans l’application photo du Samsung Galaxy S21 (Lolli, Fleur, Ivory, Tamisé,) :

Chercher de l’inspiration

Pour trouver de nouvelles idées, n’hésitez pas à parcourir les différents sites ou réseaux de photos pour vous inspirer. Sur Instagram ou Pinterest, en utilisant les bons hashtags et les bons mots-clés, vous trouverez de nombreuses idées et ressources pour vous inspirer. Le hashtag #cosyhome d’Instagram regroupe par exemple de très belles photos d’intérieurs chaleureux. Le même terme utilisé sur Pinterest regorge lui aussi de pistes d’inspiration. Surveillez la composition, les lumières ou encore les objets présents sur les photos pour donner un second souffle à vos clichés cosy.

Voici deux exemples d’images obtenues en tapant “cosy photography” sur Unsplash.