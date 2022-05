Nos conseils pour (enfin) réussir à prendre de belles photos de la nature avec son smartphone

La nature environnante est tellement riche qu’il semble parfois difficile d’en capturer sa beauté. L’accumulation de détails ou de plans complique la prise de vue. S’il n’est donc pas toujours évident de retranscrire ce que l’on voit avec nos yeux en images, voici quelques astuces pour réaliser de belles photos de nature avec votre smartphone et éviter les déceptions.

Exploiter les différents angles

Lorsque l’on photographie au smartphone, on se limite souvent au capteur principal. Un choix logique, puisqu’il s’agit généralement de la caméra la mieux définie, et qui perçoit le plus de luminosité. C’est d’ailleurs le cas sur notre Samsung Galaxy S22 Plus qui a capturé toutes les photos de l’article.

Néanmoins, les autres capteurs photo apportent des angles de vues plus originaux qu’ils seraient dommage de ne pas exploiter. Pour cet article, nous avons exploité les 3 capteurs du Samsung Galaxy S22 Plus :

objectif grand-angle de 50 mégapixels (f/1.8) ;

objectif ultra grand-angle de 12 mégapixels (f/2.2) ;

téléobjectif x3 de 10 mégapixels (f/2.4).

L’objectif ultra grand-angle est le plus à l’aise pour immortaliser l’immensité de la nature. Il permet de capturer des éléments qui ne rentrent habituellement pas dans un angle de champ classique, comme de grands arbres, des montagnes, etc. En contrepartie, ce type d’objectif a toujours tendance à déformer l’image.

Si le téléobjectif est le moins défini des trois dans notre cas, c’est celui qui permet de mieux se rapprocher de son sujet. De quoi mettre en avant des sujets éloignés, ou de se concentrer sur un détail très précis. Cette caméra permet aussi d’éliminer certains éléments naturels futiles pour la réalisation d’image, évitant ainsi la surcharge d’informations pour une meilleure photo.

Penser aux photos macro

La nature est le plus grand terrain de jeu que nous ayons à portée de main. Même en ville, les petits détails fleurissent un peu partout ici et là. Pour obtenir des angles originaux, rapprochez-vous au plus près de votre sujet pour réaliser des photos macros. Certains smartphones bénéficient d’un mode dédié intégré. Pour notre part, nous avons rusé en exploitant le mode « portrait » avec le zoom x3 du Samsung S22 Plus facilement accessible sur l’application photo.

Il permet d’accentuer l’effet macro en isolant la zone de mise au point du reste de l’image grâce à un flou généré numériquement. En réglant l’intensité du flou, nous avons pu réaliser facilement des photos macros avec notre smartphone et capturer au plus près la beauté de la nature.

Toutes les photos ci-dessous ont été réalisées avec le mode « portrait » du Samsung S22 Plus puis légèrement retouchées via l’application Snapseed pour apporter un peu plus de contraste et de netteté à l’image. De quoi bien détacher le sujet de son arrière-plan.

Jouer avec les contrastes

On pense souvent que les images en plein jour et en plein soleil sont les meilleures. Or, ce n’est pas toujours le cas puisque la lumière dure amène beaucoup de contraste, parfois trop. La faute à la position zénithale du soleil qui va générer à la fois beaucoup de lumière mais aussi beaucoup d’ombres.

Si vous êtes dans cette situation, il va falloir composer avec en essayant de tirer parti de ce contraste entre zone lumineuse et sombre. Vous pouvez par exemple intégrer les ombres générées par le soleil dans votre image, réaliser des photos en contre-jour de façon volontaire, etc.

Et si vous êtes perdus avec tous ces contrastes et couleurs vives, basculer vers un mode noir et blanc est une bonne idée. Les contrastes forts seront la star de vos clichés.

La sous-exposition en renfort

D’une manière générale, l’exposition automatique des smartphones a tendance à être légèrement trop lumineuse. Et c’est normal, puisque cette exposition permet de capturer le plus d’éléments possible, aussi bien dans les zones claires que dans les zones sombres. En revanche, les photos seront relativement neutres. Sous-exposer ses photos offre une plus grande importance aux ombres, ce qui peut offrir un côté dramatique du plus bel effet.

Il est tout à fait possible de conserver l’exposition automatique de son smartphone et de réajuster ou non l’exposition plus tard via une légère retouche. Nous recommandons cependant de sous-exposer légèrement au moment de la prise de vue pour apporter plus de contraste à votre image. Cela évitera que vos blancs soient cramés si vous êtes en face d’un ciel très lumineux par exemple.

Attention toutefois à ne pas trop sous-exposer, au risque d’obtenir des zones sombres trop denses. En revanche, il est toujours plus facile d’ajuster les zones sombres que les zones claires a posteriori grâce à une application de retouches.

Réaliser des mises en abyme avec les éléments naturels

Tous les smartphones récents sont capables de prendre de belles photos. En revanche, c’est la personne derrière le smartphone qui est responsable d’un bon cadrage. Pour y parvenir, il faut travailler son sens de l’observation, se déplacer autour du sujet, mais surtout ne pas hésiter à essayer des choses nouvelles. En combinant les précédents conseils, vous avez toutes les cartes en main pour réussir d’excellentes photos.

Pour aller plus loin, vous pouvez également utiliser les éléments naturels qui vous entourent pour réaliser des mises en abime, soit des cadres naturels. On en trouve beaucoup dans la nature. Vous pouvez par exemple placer votre smartphone entre deux branches ou utiliser la forme des buissons pour créer un cadre. Pour cela, rapprochez-vous des éléments. Nous avons trop souvent tendance à nous tenir à l’écart et à photographier de loin. Alors qu’avec un bon angle, un bon premier plan et un bon sujet, il est possible de faire la différence et de réaliser des photos originales simplement.

Sortez de vos habitudes

Souvent très belle devant nos yeux, la nature est complexe à photographier. Combien de fois avons nous été déçus des photos prises lors d’un séjour à la nature ? Pour capturer de belles images, sortez des sentiers battus et rappelez-vous nos quelques conseils.

Surtout, n’hésitez pas à expérimenter. Penchez-vous vers votre sujet, jouez avec l’exposition et utilisez les différents capteurs de votre smartphone pour réaliser des photos originales. La photographie ne se résume pas seulement à une image correctement exposée. Une photo avec un cadrage travaillé et original marquera plus les esprits.