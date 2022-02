Isabelle Fabre : d’ingénieure à influenceuse, celle qui a décidé de changer de vie

La première fois que vous avez peut-être entendu parler d’Isabelle Fabre, c’est parce qu’elle a failli se faire dévorer par un requin. C’était en janvier 2017, en Australie. Isabelle avait alors publié une vidéo de cette attaque. Une vidéo qui a changé sa vie et sa façon de vivre.

Un voyage poisseux qui a changé sa vie

Retour quelques années avant l’attaque. Isabelle Fabre est une jeune ingénieure qui ne se plaît pas dans son travail. Elle décide du jour au lendemain de tout plaquer pour aller vivre en Australie.

« Après quelques années comme ingénieure dans une grosse boîte dans le sud de la France, j’ai compris que je n’étais pas faite pour rester derrière un bureau. Je suis donc partie en Australie, seule, pour chercher un but à ma vie. Et… ça a été la période la plus dure de ma vie ».

Elle s’explique : « À peine arrivée, je me suis fait voler toutes mes affaires. Quelques jours plus tard, je marche sur un poisson venimeux et je pars à l’hôpital. Pour finir, j’ai eu un problème aux yeux qui m’a forcée à être de nouveau hospitalisée ».

Des galères nombreuses qui ne sont pas encore terminées. « Ma dernière tuile en Australie est celle qui m’a permis de me faire connaître. » En Australie, Isabelle se découvre une passion pour le kitesurf. Et alors que son séjour touche à sa fin, elle décide de partir en faire sur une plage australienne avec son petit ami.

« Un requin blanc m’a chargée par en dessous alors que je faisais du kitesurf. C’était un énorme requin de 5 mètres. Il était plus grand que ma planche. Au moment où je le repère, il n’y avait plus de vent pour revenir rapidement sur le rivage. J’ai vraiment cru que j’allais mourir. Ça a été d’autant plus difficile pour mon petit ami de l’époque qui me filmait au drone et qui a vu en direct ce requin de 5 mètres surgir à côté de moi. »

Isabelle parvient toutefois à revenir sur la plage, tremblante, mais saine et sauve. Elle comprend très vite que ces images peuvent créer un engouement.

« J’ai monté une vidéo dont se sont emparées les chaînes de télévision australiennes et françaises. Cette vidéo a vraiment marqué le début pour moi. J’ai très vite pu me faire des contacts, entrer dans une télévision locale en France comme chroniqueuse de voyage ».

Assumer sa passion pour le sport et les voyages

Revenue en France, Isabelle se tâte un temps à revenir à une vie plus posée. « Lorsque je suis revenue en France, j’ai passé un bilan de compétences. J’avais un diplôme d’ingénieure et j’avais honte vis-à-vis de mes parents et de mes proches de ne pas continuer dans cette voie. Je me suis cherchée et j’ai même postulé à nouveau à un poste d’ingénieur. Quand ils m’ont dit qu’ils n’avaient pas de douches dans leurs locaux, j’ai refusé de signer. Ça signifiait que je ne pourrais pas faire de sport entre midi et deux. »

Isabelle a à peine 30 ans et se demande ce qu’elle va faire. Ce qui va la lancer, c’est un groupe Facebook qu’elle a créé à son retour en France, Trail entre Elles. « Trail entre Elles, c’est un groupe Facebook pour les femmes qui veulent faire de la course en montagne. C’est vraiment ça qui m’a motivée pour me mettre à mon compte. Les filles me demandaient de monter des stages pour qu’elles puissent se rencontrer. J’ai alors monté ma boîte et je me suis lancée ».

Depuis, Isabelle se consacre aux voyages et aux stages avec des passionnés de sports et illustre ses aventures sur Instagram, Tiktok, mais aussi Facebook. « Mon thème, c’est voyager autour du sport. Je propose à chaque fois de découvrir une destination autrement. »

Un smartphone de plus en plus adapté aux sportifs

Elle utilise depuis quelques mois un Samsung Galaxy S21 Ultra pour ses différents posts. « Il faut montrer les possibilités du smartphone pour donner envie aux gens de faire la même chose. En fait, tout le monde possède un smartphone, mais il faut leur montrer comment s’en servir et avoir les bonnes idées ».

Pour Isabelle, toutes ses activités sont bonnes pour illustrer les possibilités du Samsung Galaxy S21. « J’ai vraiment été impressionnée par la capacité du zoom du Galaxy S21 Ultra. Mais ce que j’aime le plus, c’est le mode Action Cam, qui permet de compenser les mouvements lorsqu’on prend une vidéo. Quand on aime le sport, ça permet d’éviter de s’encombrer avec du matériel supplémentaire, c’est vraiment pratique », affirme-t-elle en souriant.

Et quand on lui demande quelle serait la fonctionnalité rêvée qu’elle voudrait sur un smartphone, elle hésite un peu. « Je n’ai jamais cassé un seul smartphone de ma vie. Ni cassé, ni noyé, je fais vraiment attention. Mais si on me proposait un smartphone totalement étanche, qui résiste au sel et qui flotte, alors oui je le prendrai sans hésiter ».

Trouver l’inspiration sur TikTok

Et pour l’inspiration alors ? « Aujourd’hui je vais souvent aller chercher de l’inspiration sur TikTok. Mes trois comptes préférés sont Kevin Parry (pour les ses incroyables effets spéciaux), SuperMassive (pour l’utilisation créative de la musique) et Kyle Nutt (pour son travail sur les transitions). »

« Sur Tiktok c’est assez facile de percer », nous explique Isabelle. « Je me suis lancée sur Tiktok et en quelques mois j’ai réussi à réunir 150 000 abonnés. La clé, c’est de s’inspirer de ce qui marche en prenant bien soin d’y mettre sa propre patte ». Elle précise : « il faut faire des choses qui nous plaisent et surtout faire en sorte que ce contenu puisse être créé sur la durée ».

Isabelle Fabre est présente sur Instagram, Facebook, Tiktok et YouTube. Elle possède également un site web pour réserver des stages de sport.