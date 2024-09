SmartSoundbar de Bose : son personnalisé et enveloppant grâce aux écouteurs

Bose vient de lever le voile sur sa toute nouvelle barre de son. Baptisée simplement Bose Smart Soundbar, elle remplace le modèle Smart Soundbar 600 et introduit plusieurs innovations technologiques visant à offrir une expérience sonore immersive dans un format compact : une pincée d’IA et la possibilité d’utiliser les écouteurs Bose comme enceintes surround.

barre de son Bose Smart Soundbar lifestyle // Source : Bose

Après l’annonce des nouveaux écouteurs QuietComfort de Bose, la marque lève le voile sur une nouvelle barre de son, la « bien nommée » Smart Soundbar. En effet, celle-ci se veut intelligente car l’une des principales nouveautés par rapport aux précédents modèles, c’est l’intégration du mode A.I. Dialogue qui est désormais intégrée dans un modèle abordable. Rappelons que cette fonctionnalité, qui avait fait ses débuts sur le modèle haut de gamme Smart Ultra Soundbar, utilise un algorithme d’apprentissage automatique pour améliorer la clarté des dialogues en temps réel.

Concrètement, lorsque la barre détecte des voix dans le flux audio, elle ajuste automatiquement l’équilibre tonal pour les mettre en avant, sans pour autant sacrifier l’impact des effets sonores environnants.

Un son surround grâce aux écouteurs

L’autre innovation majeure introduite par Bose avec cette barre de son est la technologie Personal Surround Sound. Elle permet de coupler la barre avec les écouteurs Bose Ultra Open Earbuds pour créer une expérience sonore véritablement personnalisée. L’idée est d’utiliser les écouteurs comme des enceintes surround arrière. Notez que cette fonction sera également disponible sur le modèle Smart Ultra Soundbar à l’automne via une mise à jour.

Les Bose Ultra Open Earbuds // Source : Bose

Cette technologie vient compléter les capacités de la barre en matière de spatialisation du son. Compatible Dolby Atmos, la Bose Smart Soundbar exploite cinq transducteurs soigneusement disposés pour créer une bulle sonore qui se veut des plus enveloppantes. Deux haut-parleurs latéraux projettent ainsi le son horizontalement dans la pièce, tandis que deux transducteurs orientés vers le haut réfléchissent les ondes sonores sur le plafond pour donner l’illusion d’un son provenant du dessus. Enfin, un tweeter central se charge quant à lui de restituer les dialogues avec précision.

barre de son Bose Smart Soundbar // Source : Bose

Pour des contenus qui ne sont pas encodés en Dolby Atmos, la technologie propriétaire TrueSpace de Bose prend le relais. Elle analyse intelligemment les signaux stéréo ou 5.1 pour les convertir en un son tout aussi immersif et spatialisé que possible.

Un design compact sans compromis sur les performances

Côté design, la Bose Smart Soundbar conserve des dimensions compactes de la Smart Soundbar 600 avec seulement 5,6 cm de hauteur, 10,4 cm de profondeur et un peu plus de 68 cm de longueur. Elle arbore toujours un corps mat et une grille métallique enveloppante, le tout dans une finition noir. Il y a une prise HDMI eARC (pour profiter du Dolby Atmos) ou optique pour une configuration standard.

Côté connectivité sans fil, la barre est compatible Wi-Fi et intègre les technologies Chromecast, Spotify Connect et AirPlay 2. Le Bluetooth est également de la partie pour diffuser facilement le contenu d’un smartphone ou d’une tablette.

barre de son Bose Smart Soundbar // Source : Bose

Pour le contrôle vocal, la Bose Smart Soundbar est compatible avec l’Assistant Google et intègre directement Amazon Alexa. La fonctionnalité Bose Voice4Video permet même d’allumer le téléviseur et de changer de chaîne à la voix via Alexa. Et, bien entendu, on peut aussi compter sur une fonction multiroom puisque la barre de son peut s’intégrer au sein d’un système complet comptant d’autres enceintes de la marque via la technologie SimpleSync.

Elle est également compatible avec les caissons de basses et les enceintes arrière de la marque pour ceux qui souhaiteraient étoffer leur installation home cinéma.

Disponibilité et prix de la barre de son Bose Smart Soundbar

La nouvelle Bose Smart Soundbar est disponible pour un prix de 549 euros. La Smart Soundbar 900 reste au catalogue.