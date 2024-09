Les concurrents les plus sérieux face aux AirPods 4 ?

Bose vient de dévoiler ses nouveaux écouteurs sans fil QuietComfort, positionnés comme une alternative plus abordable à son modèle haut de gamme. Proposés à 199 euros, ces écouteurs intra-auriculaires promettent une réduction de bruit active performante et une qualité audio élevée, le tout dans un format compact adapté à un usage quotidien.

QuietComfort // Source : Bose

Avec ce nouveau modèle, Bose semble vouloir s’attaquer frontalement aux AirPods Pro 2 d’Apple, en proposant des écouteurs à réduction de bruit active à un tarif plus accessible. Les QuietComfort se positionnent ainsi à 199 euros, en dessous des QuietComfort Ultra qui reste le modèle phare de la marque. Rappelons que les AirPods 4, des modèles de type OpenFit, sans embout, à la différence des AirPods Pro 2 et des QuietComfort de Bose. Ces derniers proposent donc nativement une isolation passive et une meilleure isolation active aussi. Ils sont livrés avec 3 embouts pour s’adapter à toutes les oreilles et proposent un confort maximum.

QuietComfort // Source : Bose

Des fonctionnalités avancées malgré un prix contenu

Malgré leur positionnement tarifaire plus abordable, les nouveaux QuietComfort ne font que peu de concessions sur les fonctionnalités. Bose annonce ainsi une autonomie de 8h30 sur une seule charge, soit 2h30 de plus que le modèle Ultra. Le boîtier de charge offre quant à lui 2,5 charges supplémentaires via un port USB-C, pour une autonomie totale de 30 heures.

Les écouteurs sont équipés de la technologie Bluetooth 5.3 et sont compatibles avec la connexion multipoint, permettant de les utiliser simultanément avec deux appareils. Ils disposent également de commandes tactiles personnalisables et d’un assistant vocal activable par la commande « Hey headphones ».

Sans surprise, Bose met en avant les performances de réduction de bruit active de ses nouveaux écouteurs. Chaque oreillette intègre trois microphones dédiés à cette fonction, pour un total de six microphones travaillant de concert. La marque promet ainsi une réduction de bruit « de premier ordre », fidèle à sa réputation dans ce domaine. Nous verrons lorsque nous pourrons les tester si cela est vérifié et si le niveau atteint celui des modèles d’Apple.

QuietComfort // Source : Bose

Comme les autres modèles du même genre, les QuietComfort disposent de trois modes d’écoute : réduction de bruit maximale, mode « aware » laissant passer les sons extérieurs, et mode passif. L’application associée Bose QC Earbuds permet de basculer facilement entre ces différents modes et, en outre, permet d’ajuster finement le niveau de réduction de bruit souhaité. Elle offre aussi un égaliseur à 5 bandes pour affiner la signature sonore selon ses préférences et un mode « selfie à distance » transformant les écouteurs en déclencheur pour l’appareil photo du smartphone. Notez que l’on peut également compter sur un outil de prédiction de l’autonomie restante, basé sur les habitudes d’utilisation de chacun.

Les écouteurs bénéficient d’une certification IPX4, les rendant résistants aux éclaboussures et à la transpiration. Ils peuvent donc être utilisés sans crainte lors d’activités sportives modérées ou sous une pluie légère.

Quid du son des Quietcomfort et des codecs supportés ?

Comme de coutume et à la différence de presque toutes les autres marques, Bose reste discret sur les détails techniques des transducteurs utilisés. On sait juste que la marque promet une expérience d’écoute « riche et satisfaisante ». Les QuietComfort bénéficient de la technologie « Active EQ » de Bose, ajustant automatiquement l’égalisation en fonction du volume d’écoute pour maintenir un équilibre tonal constant.

Les codecs audio supportés se limitent à l’AAC et au SBC, ce qui est toujours un peu décevant de la part d’une telle marque.

QuietComfort // Source : Bose

Disponibilité et prix des écouteurs Bose Quietcomfort

Les nouveaux écouteurs QuietComfort de Bose sont disponibles dès aujourd’hui sur le site officiel de la marque, au prix de 199 euros. Ils sont déclinés en trois coloris : noir, blanc fumé et lilas glacé.