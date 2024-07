EOS R1 : Canon dévoile son appareil photo le plus performant à ce jour

Canon vient de présenter l'EOS R1, son appareil photo destiné aux professionnels, avec une rafale jusqu'à 40 images par seconde.

L’annonce était attendue depuis quelques années et, davantage encore, depuis l’annonce du développement de l’appareil en mai dernier. Finalement, c’est ce mercredi que Canon a présenté officiellement son appareil photo le plus haut de gamme, le Canon EOS R1.

Plus encore que le Canon EOS R3 et au même titre que le Sony Alpha 9 III ou le Nikon Z9, le Canon EOS R1 se destine avant tout à un usage professionnel et mise essentiellement sur les performances pour la photo et la vidéo sportive ou animalière.

À ce titre, l’appareil est équipé d’un capteur au format full frame de 24,2 millions de pixels. Il s’agit ici d’un capteur à la fois rétroéclairé et empilé permettant non seulement une belle montée en sensibilité — de 100 à 102 400 ISO en mode classique et de 50 à 409 600 ISO en mode étendu — mais également des performances de haute volée. Concrètement, le Canon EOS R1 est ainsi capable d’enregistrer des rafales à 40 images par seconde avec l’obturateur électronique — et 12 images par seconde en obturation mécanique. Cependant, contrairement au Sony Alpha 9 III, il est dépourvu de global shutter. Il intègre également un suivi d’autofocus de nouvelle génération, baptisé « Dual Pixel Intelligent AF » sur 4368 millions de points. Concrètement, ce système de mise au point automatique devrait permettre une meilleure détection des sujets.

Un boîtier monobloc pour une meilleure prise en main

Le Canon EOS R1 profite également d’un prédéclenchement en rafale jusqu’à 20 images par seconde, permettant d’enregistrer de 1 à 0,5 seconde avant le déclenchement. Du côté de la vitesse d’obturation, le nouveau boîtier de Canon peut varier de 30 à 1/8000 s en mode mécanique ou de 30 à 1/64000 s en mode électronique.

Le Canon EOS R1 // Source : Canon Le Canon EOS R1 // Source : Canon

Boîtier professionnel oblige, le Canon EOS R1 est un appareil au format particulièrement imposant, de type monobloc. Pesant 920 grammes sans carte ni batterie, il dispose ainsi de deux grips pour permettre de l’utiliser aussi facilement en prise de vue portrait (vertical) que paysage (horizontal). L’appareil est par ailleurs équipé d’un écran LCD tactile et rotatif sur 180 degrés de 3,2 pouces affichant 2,1 millions de points, en plus du viseur Oled de 9,44 millions de points. Le viseur reprend d’ailleurs le contrôle de la mise au point à l’œil, déjà utilisé sur l’EOS R3.

La vidéo n’est pas en reste sur le Canon EOS R1, puisque le boîtier peut enregistrer des séquences en DCI 6K (6000 x 3164 pixels) jusqu’à 60p en RAW 12 bits.

Prix et disponibilité du Canon EOS R1

Le Canon EOS R1 sera disponible sans objectif au prix de 7449 euros à compter de cet automne. Il est d’ores et déjà proposé en précommande.