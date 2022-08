Samsung dévoile son premier écran PC Oled : il promet d’être bluffant

Samsung est à l'IFA pour présenter son premier écran de PC équipé d'une dalle Oled. La fiche de caractéristiques est très belle et le produit intègre nativement le cloud gaming.

Dans le domaine du jeu vidéo, Samsung propose des écrans qui savent se démarquer de la concurrence. On pense notamment au gigantesque Odyssey G9 et son format 49 pouces 32:9. Cette fois, le fabricant est à l’IFA pour dévoiler une première à son catalogue : un écran de PC Oled.

Comme un air de déjà vu

La fiche de caractéristiques est superbe. La firme intègre une dalle Oled de 34 pouces au format 21:9 avec une définition de 3440 x 1440 pixels et une fréquence de rafraichissement à 175 Hz. Le DCI-P3 est couvert à 99,3 %, avec une certification VESA DisplayHDR 400 True Black et du FreeSync Premium.

Si vous avez l’impression d’avoir déjà lu ca quelque part, c’est normal. C’est exactement les mêmes caractéristiques que l’écran Alienware 34 QD-Oled AW3423DW que nous avons testé cette année et qui nous avait bluffés par ses qualités. Peu surprenant quand on sait qu’Alienware était allé chercher une dalle QD-Oled développée par Samsung Display.

Ici, Samsung Electronics est allée frapper à la même porte, avec une dalle Oled « conçue en partenariat avec Qantum Dot ». La marque n’utilise pas le terme QD-Oled pour parler de ses moniteurs, mais c’est tout comme.

Un système intelligent et du cloud gaming intégré

La bonne surprise, et une façon pour Samsung de se différencier d’Alienware, est dans l’intégration d’un vrai système d’exploitation au moniteur. Comme les Smart Monitors du fabricant, l’écran Samsung Odyssey G8 Oled intègre Samsung Smart Hub et Gaming Hub.

Le premier permet d’accéder aux services de SVOD comme Amazon Prime, Netflix ou aux services vidéo comme YouTube et ceux des opérateurs (OTT). Il intègre aussi un hub IoT SmartThings pour contrôler la domotique.

Le Samsung Gaming Hub permet quant à lui de proposer nativement les services de cloud gaming les plus populaires du marché : Nvidia GeForce Now et Xbox Cloud Gaming. Vous pouvez donc jouer à Fortnite et tous les jeux du catalogue avec une simple manette, directement sur l’écran sans utiliser de PC ou de consoles.

Seul point intrigant du moniteur, sa connectique. En effet, malgré la taille forcément imposante du produit, Samsung a fait le choix d’intégrer un Micro HDMI (2,1) et un miniDP 1.4 en plus d’un port USB-C. On s’interroge sur les deux premiers choix, loin des classiques DisplayPort et HDMI que l’on retrouve habituellement sur des moniteurs de ce calibre. Il faudra passer par des câbles dédiés ou des adaptateurs.

Quid du prix ?

Le Samsung Odyssey Oled G8 sera disponible à partir du 4e trimestre 2022 dans le monde entier. La marque n’a pas dévoilé le prix de l’appareil.

De façon assez surprenante, les 1299 euros demandés par Alienware pour son écran étaient très acceptables devant les qualités de l’écran. La marque avait d’ailleurs bien du mal à contenter la demande : l’écran a été en rupture de stock tout au long de l’année.

On verra si Samsung fait les mêmes choix tarifaires et si la marque coréenne pourra mieux suivre la demande.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.