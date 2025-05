Samsung Odyssey OLED G8 : cet écran PC gamer massif (34″, 21:9) a lui aussi droit à une réduction spéciale French Days

Les grands écrans incurvés dits « ultra-wide » donnent une tout autre dimension aux jeux les plus immersifs. L’imposant Samsung Odyssey OLED G8 est un bon représentant de cette famille, et pendant ces French Days, on le trouve à 773,70 euros au lieu de 1 003,70 euros sur le site officiel de Samsung.

Des années après avoir été dévoilée, et enrichie au fil du temps, la gamme Odyssey de Samsung regorge toujours d’écrans taillés pour le gaming et assez atypiques avec leur énorme dalle. Le Samsung Odyssey OLED G8 embarque par exemple un écran ultra-wide incurvé de 34 pouces, qui a en plus l’avantage de bénéficier de la technologie OLED. Et ce ne sont pas là ses seuls atouts. En voici un autre : son prix, qui chute sous les 800 euros grâce aux French Days.

Le Samsung Odyssey OLED G8 en quelques mots

Une dalle ultra-wide (21:9) OLED de 34 pouces

Une courbure de 1800R

Un taux de rafraîchissement de 175 Hz

Initialement affiché à 1 003,70 euros, puis réduit à 853,70 euros, l’écran Samsung Odyssey OLED G8 est aujourd’hui proposé à 773,70 euros sur le site officiel de la marque grâce au code promo FRENCH10.

Une immersion assurée à chaque partie

Il va vous falloir un bureau suffisamment grand pour l’accueillir. Le Samsung Odyssey OLED G8 appartient à la catégorie des (très) grands écrans PC, avec sa diagonale de 34 pouces et son pied assez imposant. Un support qui est, soit dit en passant, réglable en hauteur et inclinable, histoire de nous faire profiter d’un bon angle pour jouer. Mais revenons à cet écran, qui cumule les points positifs : définition de 3 440 x 1 440 pixels, format 21:9 (et donc une très large surface d’affichage), technologie OLED pour offrir des contrastes infinis et des noirs profonds, spectre DCI-P3 couvert à 99 %… Bref, de quoi jouer dans les meilleures conditions avec des images qui flattent la rétine.

N’oublions pas que cette dalle est aussi incurvée. Sa courbure de 1800R garantit, elle aussi, une bonne immersion et un bon confort visuel, mais notez qu’elle est plutôt légère et que l’écran reste suffisamment plat pour offrir une lecture agréable en dehors des jeux vidéo. Sachez aussi que tous les jeux ne sont pas adaptés au format 21:9 : dans ce cas particulier, des bandes noires peuvent apparaître autour des images.

Des sessions bien fluides

Derrière l’écran, on trouve un cercle capable de diffuser une lumière colorée adaptée à l’environnement du jeu lancé, grâce à la technologie CoreSync. L’immersion n’en sera que meilleure. En jeu, on peut par ailleurs profiter d’un taux de rafraîchissement de 175 Hz : la fluidité est donc exemplaire, et les lags et flous de mouvement de mauvais souvenirs. Le temps de réponse de 0,03 ms seulement permet de son côté d’être bien plus réactif dans sa partie. La technologie AMD FreeSync Premium Pro est aussi là pour minimiser les déchirures d’écran et autres saccades qui ralentissent la progression.

Ce moniteur dispose aussi de quelques fonctionnalités permettant d’être bien plus efficaces face aux ennemis, à l’image du Dynamic Black Equalizer, qui ajuste la netteté et la saturation de chaque scène pour que l’on ne loupe aucun détail dans la partie, y compris dans les zones sombres. Enfin, l’écran intègre des applications Smart TV et même le Gaming Hub. Celles et ceux qui ne possèdent pas de console pourront ainsi lancer des parties depuis la plateforme de jeux en streaming de Samsung. Et si au contraire, vous en détenez une, vous pourrez la connecter sur l’un des deux ports HDMI 2.1 de l’écran, dont la connectique comprend aussi deux ports USB et un DisplayPort 1.4.

À lire aussi :

Sélection : quels sont les meilleurs écrans PC Ultrawide 21/9 et 32/9 en 2025 ?

