La Polar Vantage V3 est là : une montre de sport élégante et prometteuse sur le papier

Polar présente sa toute nouvelle montre haut de gamme, la Polar Vantage V3. Celle-ci intègre une nouvelle suite de capteurs, un écran Oled et moult nouveautés.

Un Elixir pour quatre capteurs

Les montres de sport reposent avant tout sur une bonne suite de capteurs d’activité et de santé. Polar en a présenté toute une volée avec sa nouvelle montre et pour marquer le coup, la marque finlandaise a décidé de nommer cet ensemble de capteurs sous un seul et même mot : Elixir.

Derrière ce terme, on trouve un nouveau capteur de fréquence cardiaque, leur 4ᵉ génération plus précis de 25 %, leur premier oxymètre de pouls pour mesurer la sPO2, leur premier électrocardiogramme censé aider à la récupération et leur premier capteur de température cutanée. S’il s’agit de fonctionnalités déjà présentes chez leurs concurrents, le moins que l’on puisse dire, c’est que la Vantage V3 concentre beaucoup de nouveautés pour Polar.

Écran Oled et belle autonomie

La montre intègre en outre écran Oled 1,39 pouce avec résolution de 462 ppp protégé du verre Gorilla Glass 3 incurvé. Il s’agit d’un écran tactile, mais la montre intègre tout de même cinq boutons pour naviguer même avec des gants.

Ou pourquoi pas sous l’eau, puisque Polar garantit une résistance à l’eau WR50 et une meilleure mesure de l’activité sous l’eau. Hors de l’eau, la montre profite d’un GPS dual Band (très utile dans les endroits un peu couverts et, c’est une nouveauté, de la possibilité de télécharger des cartes en hors ligne. Une fonctionnalité de guidage sera assurée par l’application komoot.

Pour stocker tout ça, la montre s’appuie sur 32 Go de stockage. Elle fait tourner tout ce beau monde à l’aide d’un nouveau CPU censé être 129% plus rapide que le précédent.

Prix et disponibilités

La Polar Vantage V3 sera disponible à partir du 25 octobre pour 600 euros. Les précommandes sont ouvertes.