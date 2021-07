Ecovacs Deebot N8 Pro : le Ozmo 950 en plus puissant, plus précis et moins cher

Successeur du Ozmo 950, le Deebot N8 Pro arrive avec plein de promesses. Ecovacs a nettement augmenté sa puissance d'aspiration et a doté son aspirateur robot d'une nouvelle technologie de navigation pour mieux éviter les obstacles, même tout petits. Le tout pour un prix plus bas que celui de son prédécesseur.

Comment succéder à un best-seller en proposant mieux pour moins cher ? C’est le pari d’Ecovacs et de son nouveau Deebot N8 Pro. Cet aspirateur robot se place dans la droite lignée du Ozmo 950 dont il reprend la recette en l’améliorant.

Fort d’une multitude de prix et de ventes à plus de 160 000 unités en deux ans, le Ozmo 950 peut encore rouler des mécaniques et nettoyer vos intérieurs sereinement. Le fleuron d’Ecovacs voit néanmoins la succession se profiler à l’horizon. Et elle a les traits du Deebot N8 Pro fraîchement annoncé.

Le nouveau venu arrive avec quelques améliorations notables, à commencer par une puissance d’aspiration annoncée 73 % plus performante (2600 Pa). Le canal d’aspiration a été repensé et conçu dans un nouveau matériau pour arriver à une pression qui parvient à rester constante pour plus d’efficacité. De plus, le Deebot N8 Pro s’enorgueillit d’une nouvelle brosse principale amovible. En plus des modes Normal et Max, il est également doté d’un nouveau mode d’aspiration baptisé Max+ pour ne laisser aucune poussière profonde ni poil d’animaux dans les rainures et sur les tapis.

Une détection ultra-précise des objets même tout petits

Et c’est aussi par son nouveau système de navigation que cet aspirateur robot veut se démarquer. Par rapport au Ozmo 950 qui bénéficiait d’une navigation laser monocanal, le Deebot N8 Pro profite d’une navigation 3D nommée TrueDetect3D. Elle va lui permettre de balayer tout son environnement pour mieux circuler en évitant les obstacles, comme des meubles ou des pieds de chaises, mais aussi des tout petits objets de quelques millimètres de haut, promet son constructeur. Le robot compte également sur sa technologie TrueMapping D-TOF pour cartographier avec une plus grande précision votre maison (4x supérieure aux autres Deebot avec laser).

Pour le reste, le Deebot N8 Pro fait comme son aîné. Il aspire et nettoie grâce à sa lingette embarquée, peut gérer des nettoyages de zones sur plusieurs étages. En un seul passage, il s’engage à aspirer, balayer et nettoyer avec son système de lavage Ozmo. Pour cela, vous pourrez même compter sur quatre niveaux de réglage pour le contrôle de l’eau selon vos besoins et le type de sol.

Le Deebot N8 Pro aspire et lave // Source : Ecovacs Le dessous du Deebot N8 Pro // Source : Ecovacs L’application pour le Deebot N8 Pro // Source : Ecovacs

L’aspirateur se gère depuis l’application compagnon pour définir les zones à nettoyer, définir l’intensité d’aspiration et de lavage, programmer des démarrages ou suivre les informations sur le produit. Pour compléter le tout, il est possible d’utiliser les accessoires de la marque vendus en option tels que la station d’aspiration automatique (2,5 l de saleté et poussières comprimées) qui permet jusqu’à 30 jours d’utilisation.

Prix et disponibilité du Deebot N8 Pro

Alors que l’Ozmo 950 avait été lancé à 599 euros, le Deebot N8 Pro d’Ecovacs est disponible à partir de 399 euros auprès des revendeurs partenaires. À noter que le Deebot N8 Pro+ (699 euros) inclut la station. Elle est disponible séparément à 299 euros.