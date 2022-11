Les aspirateurs robots ECOVACS et le Black Friday font bon ménage avec ces promotions

Et si vous profitiez d'un logement tout propre pour recevoir vos convives lors du réveillon de Noël ? À l'occasion du Black Friday, ECOVACS baisse le prix de ses deux meilleurs aspirateurs robots : le DEEBOT X1 OMNI et le DEEBOT N8+.

Passage de serpillière, station de vidage, caméra embarquée… Les aspirateurs robots haut de gamme de 2022 sont de plus en plus performants. Logiquement, cela se répercute sur les prix.

Le Black Friday est donc le moment idéal pour s’équiper d’un appareil premium à un prix plus intéressant qu’à l’accoutumée. ECOVACS l’a bien compris puisque le constructeur propose deux excellents produits à des tarifs plus que séduisants :

Des tarifs attractifs qui ne seront d’actualité que jusqu’au 28 novembre inclus.

ECOVACS DEEBOT X1 OMNI : aspiration et nettoyage tout-en-un

Dans les grands jours, on passe généralement l’aspirateur ET la serpillière. C’est long, coûteux en énergie et ça demande un peu de logistique. Et si pour vous libérer du temps et de l’esprit, vous confiez ces tâches à un aspirateur qui gère les deux ? C’est exactement le combo que propose l’ECOVACS DEEBOT X1 OMNI avec sa station de charge et d’entretien automatique.

Équipé de trois bacs distincts, le robot laveur gère son entretien lui-même. À la fin de chaque session de nettoyage, le collecteur à poussière de l’aspirateur est vidé dans la station de recharge d’une capacité de 3 litres. De quoi tenir deux mois sans avoir à vider ce grand bac de collecte.

Ses serpillières sont ensuite nettoyées par le bac d’eau propre de 4 litres et l’eau sale est collectée dans le troisième bac de même contenance. Les deux patins de lavage rotatifs sont enfin séchés par cette même station pour assurer une hygiène maximale et l’absence d’humidité, néfaste à la propreté de votre logement.

Le petit robot peut ensuite prendre un repos bien mérité et recharger sa batterie de 5 200 mAh pour être frais et disponible pour une prochaine session de nettoyage.

Avec sa puissance d’aspiration de 5 000 Pa et ses 260 minutes d’autonomie, l’ECOVACS DEEBOT X1 OMNI a la capacité de récurer votre logement jusque dans ses moindres recoins. Car ce n’est pas une, mais bien deux brosses rotatives qui équipent l’aspirateur, en complément d’une brosse centrale qui attrape l’ensemble de la poussière présente au sol.

Au-delà de la mécanique, le logiciel de cet aspirateur robot est lui aussi performant. Pour ce modèle, ECOVACS a équipé son produit d’une caméra RVB et d’un détecteur d’obstacles. Grâce à son système TrueMapping 2.0, l’ECOVACS DEEBOT X1 OMNI cartographie rapidement et précisément votre domicile.

Jusqu’au 28 novembre, l’ECOVACS DEEBOT X1 OMNI (disponible en noir et en blanc) bénéficie d’une très belle réduction de 400 euros. Son prix initial passe ainsi de 1499 à 1099 euros. De quoi vous offrir l’un des meilleurs aspirateurs robots du marché, en profitant d’une belle promotion.

Bon à savoir également, si le DEEBOT X1 OMNI vous fait de l’œil, mais que vous ne voyez pas l’utilité d’un bac de collecte de la poussière, ECOVACS a tout prévu avec son DEEBOT X1 TURBO qui comprend peu ou prou les mêmes caractéristiques premium, le bac de collecte de poussière en moins. Autre différence, le séchage s’effectue à l’air froid sur ce modèle.

Lui aussi profite d’une belle réduction jusqu’au 28 novembre puisqu’il passe de 1299 à 799 euros.

ECOVACS DEEBOT N8+ : une station de vidange et un petit prix

Les aspirateurs robots avec station de vidage à petit prix sont devenus rares. Ce n’est pas le cas du ECOVACS DEEBOT N8+ qui, pendant ce Black Friday, voit son prix baisser à 359 euros chez Cdiscount jusqu’au 28 novembre.

Un tarif attractif qui ne se fait pas au détriment de la qualité de l’appareil. Le DEEBOT N8+ est équipé de deux brosses latérales et d’une brosse centrale qui promet une aspiration de toutes les saletés avec une puissance mesurée à 2300 Pa. À cela, on peut ajouter un système de serpillière unique qui permet de nettoyer et d’aspirer simultanément. Quatre niveaux d’humidité sont ainsi disponibles pour adapter la quantité d’eau délivrée à chaque type de sol : parquet, carrelage, ciment, etc.

Une fois son travail terminé, le DEEBOT N8+ revient à sa station de charge autant pour vider son bac à poussière dans le collecteur de 2,5 litres que pour recharger ses batteries. Mieux, si l’aspirateur vient à manquer d’énergie alors que son parcours n’est pas terminé, il retourne à la station de charge et repart à l’assaut de la poussière une fois sa batterie rechargée.

Bonne nouvelle également, le DEEBOT N8+ est équipé de la technologie TrueMapping qui lui permet d’établir avec précision une carte des pièces, et le tout sur différents étages. Le tout est contrôlable depuis l’application ECOVACS home. Simple, rapide et efficace.

Jusqu’au 28 novembre, le ECOVACS DEEBOT N8+ profite de 140 euros de réduction et passe ainsi de 499 à 359 euros chez Cdiscount. Une très belle affaire qui vous permettra de bien vous équiper à prix avantageux.