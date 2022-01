Pendant les soldes, cet aspirateur robot 2-en-1 profite d’une remise de 100 €

Si vous êtes à la recherche d’un robot aspirateur pour garder vos sols propres sans lever le petit doigt, l’Ecovacs Deebot N8 Pro est en ce moment à -20 %. Une belle promotion qui permet au robot aspirateur de passer de 499,99 euros à 399,99 euros.

Successeur du Ozmo 950, le Deebot N8 Pro a la lourde de tâche de faire tout aussi bien ou mieux que ce best-seller. Il faut dire que la marque Ecovacs met un point d’honneur à proposer de bons produits et cela, au meilleur rapport qualité-prix. C’est pourquoi le N8 Pro reprend la recette de son prédécesseur, mais en apportant des améliorations plus que bienvenus. En plus de cela, le constructeur rend plus accessible son produit. C’est d’autant plus vrai aujourd’hui, car le Deebot N8 Pro est à moins 20 % par rapport à son prix initial pendant les soldes.

Ce qu’il faut retenir du Deebot N8 Pro

Balaye, aspire et lave tout seul

Avec une puissance d’aspiration plus puissante qu’avant

Accompagné de caméras et capteurs 3D pour la reconnaissance d’objets

Au lieu d’un prix barré à 499,99 euros, le robot aspirateur Ecovacs Deebot N8 Pro est actuellement en promotion à 399,99 euros sur Amazon et Boulanger, soit 100 euros d’économie sur la facture.

La relève assurée qui se montre plus efficace

Comme dit précédemment le Deebot N8 Pro se place dans la droite lignée du Ozmo 950. Il s’appuie donc sur son prédécesseur pour convaincre, mais améliore ses capacités notamment au niveau de la puissance d’aspiration. En effet, elle est annoncée 73 % plus performante (2600 Pa). Cette nette amélioration est dû au canal d’aspiration qui a été repensé et conçu dans un nouveau matériau pour arriver à une pression qui parvient à rester constante pour plus d’efficacité.

Autres nouveaux atouts : le Deeobot N8 Pro embarque une nouvelle brosse principale amovible. La marque propose même un nouveau mode d’aspiration baptisé Max+, pour ne laisser aucune poussière profonde ni poil d’animaux dans les rainures et sur les tapis.

Un nettoyage précis et en profondeur

Embarquant des fonctions intelligentes derniers cris, le Ecovacs Deebot N8 Pro sera en capacité de nettoyer votre domicile dans les moindres coins. En effet, il intègre la technologie TrueDetect 3D 2.0, qui va permettre au robot de détecter en temps réel les objets afin d’éviter les obstacles ainsi que les collisions, les enchevêtrements et les blocages. Grâce à son laser télémètre et son capteur 3D, l’aspirateur est très précis et fait la différence entre des objets tels qu’un jouet ou le pied d’une chaise. Le robot compte également sur sa technologie TrueMapping D-TOF pour cartographier avec une plus grande précision votre maison (4x supérieure aux autres Deebot avec laser).

Comme tout bon aspirateur robot, ce dernier fait comme son aîné. Il est en mesure de s’attaquer à n’importe quel type de sol (moquette, parquet, ou carrelage) et ne laissera pas de débris, gros ou petits. Il aspire et nettoie grâce à sa lingette embarquée, et peut gérer des nettoyages de zones sur plusieurs étages. En un seul passage, il s’engage à aspirer, balayer et nettoyer avec son système de lavage Ozmo. Pour cela, vous pourrez même compter sur quatre niveaux de réglage pour le contrôle de l’eau selon vos besoins et le type de sol, afin d’éliminer les taches récalcitrantes

Un robot intelligent et endurant

Grâce à ces nombreux capteurs, le N8 Pro pourra cartographier avec précision votre domicile. Il connaîtra ainsi parfaitement l’emplacement des meubles, et pourra bien aspirer autour. L’avantage d’avoir une cartographie complète est aussi de pouvoir l’envoyer uniquement dans certaines zones comme le salon, par exemple. Cela est possible grâce à l’application Ecovacs Home App (disponible sur iOS et Android), vous pourrez contrôler et personnaliser votre nettoyage. De plus, elle a été améliorée et propose une carte tridimensionnelle afin de capturer une vision fidèle de votre foyer.

Enfin, côté autonomie, le constructeur annonce 110 minutes avant de nécessiter un retour au socle. Pour une recharge complète, compter environ 4 heures et concernant la contenance de ces bacs, vous pourrez compter sur 250 ml pour celui destiné à stocker les poussières. Pour compléter le tout, il est possible d’utiliser les accessoires de la marque vendus en option tels que la station d’aspiration automatique (2,5 l de saleté et poussières comprimées) qui permet jusqu’à 30 jours d’utilisation.

