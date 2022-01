Le TOP 10 des smartphones en promotion pour les soldes d’hiver 2022

Vous aviez raison d'attendre les soldes d'hiver 2022 pour changer votre smartphone. En effet, les prix sont en forte baisse chez de nombreuses marques populaires, en passant par Realme, Xiaomi, Sony, Oppo ou encore Samsung. C'est clairement le moment de se faire plaisir !

Chez Frandroid, nous avons l’habitude de tester les différents smartphones du marché et de vous proposer ainsi les meilleurs d’entre eux au meilleur prix tout au long de l’année. Pendant les soldes d’hiver 2022, il est vrai que les prix sont encore plus attractifs que d’habitude, ce pour quoi nous avons élaboré un petit top 10 des références à ne pas louper avec une promotion.

Les meilleures offres smartphones des soldes d’hiver 2022

Realme GT Master Edition

Disponible depuis quelques mois, le Realme GT Master Edition est une version allégée du GT classique, avec un prix plus accessible sans mettre trop de côté les caractéristiques techniques. Tout y est sur ce modèle : une charge rapide de 65 W, de belles performances avec le Snapdragon 778G ou encore un écran AMOLED rafraîchit à 120 Hz.

Au lieu de 349 euros habituellement, le Realme GT Master Edition compatible 5G (128 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 249 euros sur Cdiscount en prenant en compte l’ODR de 50 euros valable jusqu’au 8 février prochain.

Xiaomi Poco F3

Le Xiaomi Poco F3 est le flagship killer qui fait envie tant ses caractéristiques sont impressionnantes pour son prix. On trouve un écran AMOLED de 6,5 pouces à 120 Hz protégé par du Gorilla Glass 5, sans oublier la compatibilité HDR10+ et le taux d’échantillonnage tactile à 360 Hz pour optimiser la réactivité du smartphone. Niveau performances, la puce Snapdragon 870 de Qualcomm est là pour fournir une puissance très élevé, capable de faire tourner tous les jeu 3D dans les meilleures conditions graphiques. Même la partie photo n’est pas si mauvaise que ça avec un triple capteur 48+8+5 mégapixels, qui peut d’ailleurs filmer en 4K@30fps. Et enfin, l’autonomie n’est pas en retrait avec une batterie de 4 520mAh et une charge rapide de 33 W.

Avec un prix de lancement à 369,90 euros, le Xiaomi Poco F3 (6 + 128 Go) est aujourd’hui disponible promotion à 299,90 euros sur le Mi Store, mais en utilisant le code « POCOF3 » le smartphone passe à 289,90 euros. Cela revient à faire 80 euros d’économie sur la facture.

Vous pouvez également le trouver en promotion à 299,90 euros sur Amazon.

Xiaomi Mi 10T

Le Mi 10T est l’ancien flagship killer de Xiaomi, il est depuis remplacé par le 11T, mais c’est encore un excellent smartphone doté d’une fiche technique très intéressante pour son prix. On retrouve par exemple un écran de 6,67 pouces rafraichi à 144 Hz, une grosse batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 33 W ou encore un puissant Snapdragon 865 épaulé par 8 Go de RAM.

Au lieu de 499 euros habituellement, le Xiaomi Mi 10T avec 128 Go de stockage est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 349 euros sur les sites de la Fnac et Darty.

Realme GT

Le Realme GT est un flagship killer comme on les aime. Il propose un écran Super AMOLED de 6,43 pouces avec un taux de rafraichissement à 120 Hz pour une fluidité exemplaire et une bonne qualité d’affichage, des performances au top du top avec le Snapdragon 888 accompagné par 8 Go de RAM ainsi qu’une autonomie plus que correcte grâce à la batterie de 4 500 mAh. Il a d’ailleurs la particularité de se recharger très rapidement via son bloc d’alimentation de 65 W : environ une demi-heure pour passer de 0 à 100 %. La photo n’est pas son point fort, mais le triple capteur de 64 + 8 + 2 mégapixels sera suffisant dans la plupart des situations.

Au lieu de 499 euros à son lancement, le Realme GT avec 128 Go de stockage est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 359 euros.

Honor 50

Même si Honor a largement cédé sa place à Xiaomi en Europe concernant le milieu de gamme côté smartphone, cela ne veut pas dire que l’ancienne gloire sur ce segment est définitivement sortie de piste. Pour preuve, le tout récent Honor 50 est un très bon smartphone ayant tout pour plaire et à un tarif raisonnable vu ses prestations. On le retrouve d’ailleurs encore moins cher pendant les soldes, celui perdant 150 euros sur son prix d’origine.

Le Honor 50 (version 6 +128 Go) revient aujourd’hui à 399 euros chez la Fnac, Darty, Boulanger et aussi Amazon pendant les soldes d’hiver, alors qu’il est listé à 549 euros hors promotion.

Xiaomi Mi 11i

Le Xiaomi Mi 11i est le deuxième smartphone le moins cher de cette sélection à embarquer un Snapdragon 888 pour des performances au top du top. Ce n’est évidemment pas son seul atout, on pense par exemple à son écran AMOLED de 6,67 pouces en Full HD+ à 120 Hz ou encore à son capteur photo de 108 mégapixels ou encore à ses trois haut-parleurs compatibles Dolby Atmos. L’autonomie n’est évidemment pas en reste avec une batterie de 4 520 mAh et une charge rapide de 30 W faisant passer le smartphone de 0 à 100 % en seulement 45 minutes.

Pendant la période des soldes, le Xiaomi 11i dans sa version 256 Go est disponible à 424 euros au lieu de 699 euros habituellement chez Cdiscount avec le code promo 25DES349. On le trouve aussi à 449 euros à la Fnac.

Sony Xperia 5 II

Lancé en septembre 2020, le Sony Xperia 5 II a illustré la volonté de la marque de proposer une fiche technique premium à prix contenu. Même s’il a depuis été récemment détrôné par le Xperia 5 III, il reste tout aussi performant et intéressant aujourd’hui, d’autant plus qu’il profite de certaines caractéristiques semblables à celles des meilleurs smartphones du moment. Mais sa configuration puissante ne fait pas non plus monter son prix en flèche, car en ce moment, on peut même le retrouver avec une promotion de 450 euros.

Proposé à 899 euros au moment de son lancement, puis affiché à 799 euros, le Sony Xperia 5 II est actuellement disponible à 449 euros chez RED by SFR, soit 50 % de remise immédiate.

Oppo Reno 6 Pro

Le Oppo Reno 6 Pro est le dernier smartphone en date de la gamme Reno. Il se rapproche d’une fiche technique premium avec un écran AMOLED de 6,55 pouces à 90 Hz (compatible HDR10+), un puissant Snapdragon 870 couplé à 12 Go de RAM, une batterie de 4 500 mAh avec un système de charge rapide allant jusqu’à 65 W et un module photo 50 + 16 + 13 + 2 mégapixels où le capteur principal est co-développé avec Sony. Evidemment, le prix n’est pas aussi exorbitant que chez la concurrence et c’est même encore mieux avec 150 euros de réduction pendant les soldes.

Au lieu de 799 euros à son lancement, le Oppo Reno 6 Pro avec 256 Go de stockage est aujourd’hui disponible en promotion à 649 euros chez RED by SFR.

On trouve également le Reno 6 classique en promotion à 429 euros.

Samsung Galaxy S21 Ultra

Notre chouchou chez Frandroid, c’est le Samsung Galaxy S21 Ultra. En effet, nous avons élu ce smartphone comme étant le meilleur smartphone de l’année 2021, parce qu’il est tout simplement excellent dans tous les domaines, en passant du design aux performances jusqu’à la photo. Et pour les soldes d’hiver 2022, nous avons le plaisir de vous annoncer qu’il coûte 260 euros de moins que d’habitude.

Au lieu de 1 259 euros habituellement, le Samsung Galaxy S21 Ultra est aujourd’hui au meilleur prix à 989 euros chez Electro Dépôt. On le trouve aussi en promotion à 999 euros chez la Fnac, Darty et Boulanger.

Sony Xperia 1 III

Le Sony Xperia 1 III, 3e version du fleuron de la marque, est sorti en 2021 avec les composants les plus récents de l’année : écran 4K HDR à 120 Hz, SoC Qualcomm Snapdragon 888 couplé à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, batterie de 4500 mAh compatible charge rapide (30 W) et sans fil. Avec ses trois objectifs Zeiss de 12 mégapixels, il se démarque aussi sur le plan photo, ainsi que sur le plan audio grâce à l’intégration de la technologie spatiale 360 Reality Audio. Bonne nouvelle : le smartphone ultra haut de gamme de Sony profite actuellement de 15 % de réduction.

Proposé à 1 299 euros depuis sa sortie en août 2021, le Sony Xperia 1 III n’avait jusque-là pas profité de baisse de prix. C’est à présent chose faite puisqu’il bénéficie d’une réduction de 200 euros en ce moment pour les soldes. Plusieurs revendeurs le proposent avec sa promo de 15 %.

Si vous recherchez une alternative plus abordable chez Sony, le smartphone Xperia 5 III est, lui aussi, en promotion à 849 euros au lieu de 999 euros.

