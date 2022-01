Fnac et Darty : la 1ère démarque des soldes sous le signe des grosses promotions

Les soldes d'hiver commencent fort en cette année 2022 avec des tonnes de réductions sur de nombreux produits populaires que nous recommandons chaudement chez Frandroid. Fnac et Darty sont évidemment de la partie et nous avons sélectionné uniquement leurs meilleures offres dans cet article.

C’est les soldes d’hiver 2022 et la première démarque bat son plein. Que vous recherchiez à prix réduit un nouveau smartphone, une nouvelle montre connectée, un nouveau système son pour votre salon et bien plus encore, vous trouverez forcément votre bonheur dans cette sélection des meilleures offres chez Fnac et Darty.

Les meilleures offres des soldes chez Fnac/Darty

Le Honor 50 à 399 euros au lieu de 549 euros : Fnac / Darty

Le Samsung Galaxy S21 Ultra à 999 euros au lieu de 1 259 euros : Fnac / Darty

Le Google Chromecast avec Google TV à 55 euros au lieu de 69 euros : Fnac / Darty

Le Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor 34 pouces à 449 euros au lieu de 549 euros : Fnac Darty

Darty La Samsung Q-Series HW-Q950A à 999 euros au lieu de 1 499 euros : Fnac / Darty

Le drone Parrot Anafi 4K à 299 euros au lieu de 699 euros : Fnac / Darty (uniquement retrait en magasin)

Le Xiaomi Mi 11i (256 Go) à 449 euros au lieu de 699 euros : Fnac / Darty

La Huawei Watch GT 3 Active à 209 euros au lieu de 229 euros : Fnac / Darty

Le SSD NVMe M.2 Crucial P5 de 1 To à 89 euros au lieu de 159 euros : Fnac

L’Apple Watch SE (GPS, 40 mm) à 269 euros au lieu de 299 euros : Fnac / Darty

Le Sony Xperia 1 III à 1 099 euros au lieu de 1 299 euros : Fnac / Darty

La Samsung Galaxy Tab A7 Lite à 149 euros au lieu de 179 euros : Darty

Honor 50

Même si Honor a largement cédé sa place à Xiaomi en Europe concernant le milieu de gamme côté smartphone, cela ne veut pas dire que l’ancienne gloire sur ce segment est définitivement sortie de piste. Pour preuve, le tout récent Honor 50 est un très bon smartphone ayant tout pour plaire et à un tarif raisonnable vu ses prestations. On le retrouve d’ailleurs encore moins cher pendant les soldes, celui perdant 150 euros sur son prix d’origine.

Le Honor 50 (version 6 +129 Go) revient aujourd’hui à 399 euros chez la Fnac et Darty pendant les soldes d’hiver, alors qu’il est listé à 549 euros hors promotion.

Samsung Galaxy S21 Ultra

Notre chouchou chez Frandroid, c’est le Samsung Galaxy S21 Ultra. En effet, nous avons élu ce smartphone comme étant le meilleur smartphone de l’année 2021, parce qu’il est tout simplement excellent dans tous les domaines, en passant du design aux performances jusqu’à la photo. Et pour les soldes d’hiver 2022, nous avons le plaisir de vous annoncer qu’il coûte 260 euros de moins que d’habitude.

Au lieu de 1 259 euros habituellement, le Samsung Galaxy S21 Ultra est aujourd’hui en promotion à 999 euros chez la Fnac et chez Darty.

Google Chromecast avec Google TV

Avec une intégration parfaite de Google TV et de la puissance à revendre dans un dongle tenant la paume de la main, la dernière version du Chromecast de Google est fortement recommandable, d’autant plus qu’on le trouve moins cher pendant les soldes.

Au lieu de 69,99 euros habituellement, le Chromecast avec Google TV passe aujourd’hui à 55,99 euros chez la Fnac et Darty.

Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor 34

Beaucoup de joueurs s’orientent aujourd’hui vers les moniteurs à grande dalle et à format adapté à un affichage large. Même si les tarifs sont aujourd’hui encore très élevés sur certaines références, Xiaomi prend comme d’habitude le créneau du rapport qualité-prix avec son Mi Mi Curved Gaming 34. Il est d’ailleurs encore moins cher pendant les soldes d’hiver puisqu’on le retrouve avec 150 euros de moins.

Au lieu de 599 euros, le moniteur Xiaomi Mi Curved Gaming de 34 pouces est actuellement proposé, pendant les soldes, à 449 euros chez la Fnac et Darty.

Samsung Q-Séries HW-Q950A

Vous avez fait l’acquisition d’un téléviseur haut de gamme pendant le Black Friday 2021 ou pendant les périodes de Noël, mais vous n’êtes pas tout à fait satisfait du rendu sonore ? Dans ce cas, rien ne vaut l’apport d’une barre de son pour obtenir la meilleure expérience. Ça tombe plutôt bien puisque la référence absolue dans le domaine chez Samsung, la Q-Séries HW-Q950A modèle 2021, est actuellement en promotion et perd 500 euros par rapport à son prix d’origine.

Au lieu de 1499 euros habituellement, la barre de son avec haut-parleur et caisson de basses Samsung Q-Séries HW-Q950A est aujourd’hui disponible à 999 euros chez la Fnac et Darty.

Parrot Anafi 4K

Dans le monde des drones grand public, la marque chinoise DJI fait la pluie et le beau temps. Mais c’est sans compter l’outsider français Parrot qui résiste encore à l’envahisseur avec ses propres références. C’est le cas du Parrot Anafi 4K qui non content d’être un excellent drone venant singer le haut de gamme est aussi en forte promotion avec pas moins de 400 euros de réduction immédiate.

Au lieu d’un prix habituel de 699 euros, le drone Parrot Anafi 4K est en ce moment à seulement 299 euros chez la Fnac et Darty, soit son meilleur prix depuis sa sortie.

Vous pouvez aussi opter pour le pack FPV comprenant un module VR et une house dédiée en plus à 349 euros au lieu de 799.

Il y a également le pack Extended ajoutant une télécommande, 2 Batteries et une Housse de transport pour 449 euros au lieu de 899.

Pas de livraison, mais uniquement retrait en magasin.

Xiaomi Mi 11i

Les promotions des soldes d’hiver risquent d’être particulièrement alléchantes, surtout du côté des smartphones de milieu et haut de gamme. En effet, nombre de références de l’année dernière vont voir leurs prix chuter et d’excellents deals sont déjà à portée de clic. C’est le cas du Xiaomi 11i, une version alternative du flagship du géant chinois, qui perd pas moins de 250 euros dans sa version 256 Go.

Le Xiaomi 11i dans sa version 256 Go est disponible à 449 euros au lieu de 699 euros à la Fnac et chez Darty.

Huawei Watch GT 3 Active

Après avoir sorti cet été ces dernières montres connectées haut de gamme, les Huawei Watch 3 et Watch 3 Pro, le constructeur chinois renouvelle cette fois sa gamme GT. En effet, la Huawei Watch GT 3 vient s’ajouter au catalogue des wearables de la marque, en reprenant quelques fonctionnalités des plus premiums, mais à un prix plus abordable. À l’occasion des soldes, cette montre tombe déjà à un meilleur prix.

Initialement au prix de 229,99 euros, la Huawei Watch GT 3 Active voit son prix baisser pendant les soldes et se trouve à présent à 209 euros sur le site Fnac et Darty.

SSD NVMe Crucial P5 1 To

Le SSD NVMe Crucial P5 de 1 To est au format M.2 en PCIe 3.0, ce qui veut dire qu’il n’est pas compatible avec la PS5, car les performances en lecture et écriture ne dépassent pas les 3400/3500 Mo/s. En revanche, c’est une vitesse très confortable pour les PC compatibles qui verront leur temps de chargement drastiquement réduits en jeu, de même pour le système d’exploitation installé dessus qui démarrera en quelques secondes seulement.

Au lieu de 159 euros habituellement, le SSD NVMe M.2 Crucial P5 de 1 To est aujourd’hui disponible à 89 euros à la Fnac.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite

Si vous êtes à la recherche d’une tablette à un prix contenu, qui reste efficace et endurante la tablette Samsung Galaxy Tab A7 Lite pourrait bien vous intéresser. Son prix est encore plus avantageux durant les soldes, et passe à 149 euros au lieu de 179 euros à son lancement.

Si vous êtes à la recherche d'une tablette à un prix contenu, qui reste efficace et endurante la tablette Samsung Galaxy Tab A7 Lite pourrait bien vous intéresser. Son prix est encore plus avantageux durant les soldes, et passe à 149 euros au lieu de 179 euros à son lancement.

Déjà proposée à un prix abordable, la tablette Samsung Galaxy Tab A7 Lite voit son prix fortement baisser lors des soldes d'hiver. Au lieu de 179 euros, elle est actuellement en promotion à 149 euros chez Darty.

