Cdiscount : voici les meilleures offres disponibles pendant les soldes d’hiver 2022

Cdiscount participe à cette première édition des Soldes d’hiver 2022. L’enseigne française profite de cet événement pour proposer de nombreuses références en réduction. Smartphone, tablette, casque, aspirateur, ou SSD : voici notre sélection pour s'équiper au meilleur prix.

Les soldes d’hiver se tiennent du 12 janvier au 8 février 2022. Chaque année, cet événement commercial français permet à beaucoup d’entre vous de faire de bonnes affaires. Pour vous y retrouver parmi toutes ces offres, nous vous avons sélectionné les meilleurs bons plans concernant des appareils qui valent la peine d’être découverts.

Les meilleures offres des soldes d’hiver Cdiscount

Pendant cette période, sachez que Cdiscount a mis en place des codes promo qui sont disponibles uniquement à un certain montant : au-delà de 349 euros d’achat vous pouvez obtenir 25 euros de réduction grâce au code « 25DES349″, ensuite dès 499 euros d’achat vous obtenez 50 euros de réduction avec le code « 50DES499« , et enfin dès lors que vous dépensez 999 euros, le code « 100DES999 » vous offre 100 euros de remise.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite : une tablette toujours convaincante

La Galaxy Tab S6 Lite est une tablette allégée de la S6 classique, l’ancien modèle haut de gamme de Samsung. Elle profite d’un écran LCD IPS de 10,4 pouces avec une résolution FHD+ (2 000 x 1 200 pixels). Certes ce n’est pas de l’OLED mais sa dalle reste agréable à regarder et suffit pour du contenu. Elle embarque un Exynos 9611 épaulé par 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, extensible via microSD. Des performances honorables capables de faire tourner la majorité des applications du Play Store. La tablette accueille par ailleurs l’excellente interface One UI de Samsung et le S Pen inclus afin d’être efficace dans les tâches professionnelles. La batterie quant à elle est de 7 040 mAh et peut faire tenir la tablette pendant quelques jours en utilisation classique. Elle est fournie avec un stylet dédié.

Ce qu’il faut retenir de la Galaxy Tab S6 Lite

Un design fin, léger et élégant

Avec un écran Full HD+ de 10,4 pouces

De bonnes performances pour le prix

Ainsi qu’une autonomie généreuse de 7 040 mAh

Bonus : le S Pen est inclus

Au lieu de 399 euros, le modèle Wi-Fi + 64 Go de la Samsung Galaxy Tab S6 Lite est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 299 euros sur Cdiscount.

Bose Headphones 700 : l’une des meilleures réductions de bruit

Le Bose Headphones 700 fait toujours partie des meilleurs casques sans fil à réduction de bruit active et il est encore très recommandable. Le casque a gagné en élégance par rapport à son prédécesseur grâce à son arceau plus fin, et s’équipe d’un système de pivot qui règle la hauteur et l’inclinaison. Pour faire face à la concurrence, le modèle 700 s’améliore et propose de meilleures performances. On retrouve bien entendu la signature audio de Bose avec des basses bien présentes rendant un son chaleureux. Mais surtout il fait mieux que son prédécesseur au niveau de la réduction de bruit avec maintenant 11 niveaux d’annulation. Enfin ce casque apporte la fonctionnalité Bluetooth multipoint pour connecter plusieurs appareils.

Ce qu’il faut retenir du casque

Une des meilleures réductions de bruit

Une qualité sonore excellente

Une très bonne autonomie

Le Bluetooth multipoint

Lancé à 399 euros, le casque Bose Headphones 700 est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 269,99 euros sur Cdiscount.

SSD Gigabyte : idéal pour stocker ses données à petit prix

Avec une telle promotion, ce SSD devient une excellente affaire. Il est au format 2.5 pouces et s’adapte aussi bien avec les PC portables, qu’avec les ordinateurs de bureau. Il utilise l’interface SATA 6 Gb/s – ATA série de 7 broches et propose des débits de transfert de 500 Mo/s en lecture et 420 Mo/s en écriture. Avec 256 Go de stockage, ce SSD ne propose pas la plus grosse capacité de stockage, mais cela peut être fortement utile pour installer son système d’exploitation dessus et, ainsi, bénéficier d’une expérience utilisateur plus rapide et fluide au quotidien.

Ce qu’il faut retenir du SSD

256 Go de capacité

Avec des débits allant jusqu’à 500 Mo/s en lecture et 420 Mo/s en écriture

Plus compact qu’un SSD classique

Ce petit SSD (format 2,5 pouces à brancher en SATA) de Gigabyte avec 256 Go de stockage est proposé à seulement 22,99 euros pour les soldes sur Cdiscount.

Dyson V7 Moterhead : le balai aspirateur par excellence

Dyson est une marque d’électroménager très premium qui a su prouver son expertise en proposant des balais aspirateurs à main innovants et puissants. Le Dyson V7 Motorhead n’est pas le plus récent de la gamme, mais reste une référence de son catalogue avec lequel vous allez pouvoir entretenir votre intérieur en faisant le moindre effort. Sans fil et sans sac (2,5 kg seulement), il pourra donc être déplacé facilement et même entre les étages. Il est même possible de transformer le balai en un aspirateur à main d’un simple clic. Il se montrera très efficace, quel que soit le type de sols : durs, tapis, moquettes, etc. Sa brosse à entraînement directe saura enlever toutes les poussières. Enfin, l’appareil aura suffisamment de batteries pour garantir 30 minutes d’aspiration sans baisse de régime en utilisation normale, et sera silencieux.

Ce qu’il faut retenir de l’aspirateur

L’expertise de Dyson

Un aspirateur puissant et très maniable

Une autonomie de 30 minutes

En plus : un kit complet pour la voiture

Le Dyson V7 Motorhead avec son pack d’accessoires pour nettoyer la voiture est aujourd’hui disponible en promotion à 299,99 euros sur Cdiscount.

Si vous n’êtes pas convaincu, vous pouvez toujours passer aux aspirateurs robots.

Xiaomi Mi 11i : la puissance du Snapdragon 888 à prix cassé

Sorti en avril 2021, le Xiaomi Mi 11i est un smartphone au très bon rapport qualité-prix qui n’a pas eu besoin de faire beaucoup de compromis pour baisser son tarif. On retrouve même tout ce qui caractérise les très bons smartphones récents, comme le processeur Snapdragon 888 ou encore l’écran OLED 120 Hz. Pour faire des économies, Xiaomi a simplement intégré une batterie plus petite et une charge moins rapide que sur son grand frère, le Xiaomi Mi 11. On trouve ainsi une batterie de 4520 mAh avec une charge mesurée à 30 watts. Cela reste très correcte, d’autant que le Xiaomi Mi 11i est capable de vous accompagner une journée complète.

Ce qu’il faut retenir du Mi 11i

Un écran AMOLED de 120 Hz

Un Snapdragon 888 + 8 Go de RAM

Un capteur photo principal de 108 mégapixels

Une batterie de 4520 mAh avec recharge rapide 30 W

Pendant la période des soldes, le Xiaomi 11i dans sa version 256 Go est disponible à 424 euros au lieu de 699 euros habituellement chez Cdiscount avec le code promo 25DES349.

Cdiscount mobile : 200 Go pour moins de 10 €

Cet opérateur fait bien les choses pour les Soldes d’hiver en proposant un forfait mobile 4G sans engagement conséquent et à bas prix. Fini de vous limiter pour regarder vos séries en streaming ou simplement naviguer sur les réseaux sociaux. Pour seulement 9,99 euros par mois, vous pourrez profiter d’une enveloppe data conséquente de 200 Go. Vous pouvez même envisager de « l’utiliser » comme box 4G ou en partage de connexion si votre domicile est peu limité en Fibre ou même ADSL. Tout ceci comprend bien sûr les appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine et en Europe et DOM vers un numéro français. Depuis l’étranger-en Europe et DOM- vous bénéficiez de 15 Go de 4G afin de ne pas être totalement livré à vous-même.

Ce qu’il faut retenir du forfait

200 Go en France et jusqu’à 15 Go en Europe/DOM

Les appels, SMS/MMS illimités

Sans engagement

Un petit prix pendant 1 an

À l’occasion des soldes, Cdiscount offre un forfait sans engagement avec 200 Go de data en 4G disponible à moins de 10 euros par mois ! Sachez que le forfait est amené à changer de prix après 12 mois et qu’elle est valable jusqu’au 19 janvier 2022. D’autres forfaits sont disponibles, comme 130 Go à 7,99 euros par mois ou encore 100 Go à 6,99 euros par mois.

Pour ne rien rater des soldes d’hiver 2022

Afin de ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne pas passer à côté des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.