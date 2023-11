One UI 6 : ce flagship de Samsung passe enfin à Android 14

Toute la gamme Samsung Galaxy S21 est en train de recevoir la version stable d'Android 14 via la mise à jour One UI 6.

Samsung continue de déployer Android 14 sur de nouveaux modèles de smartphones. Cette semaine, c’est le Samsung Galaxy A54 qui a pu recevoir la dernière version de l’OS de Google après plusieurs mois de bêta et il semblerait que Samsung s’attaque maintenant à ces flagships les plus anciens.

Toute la gamme de Samsung Galaxy S21 est visiblement en train de recevoir Android 14 via la surcouche logicielle One UI 6 du constructeur.

Le Galaxy S21 reçoit enfin Android 14

Tout comme les autres smartphones de la marque, le Galaxy S21 et ses déclinaisons Galaxy S21+ et Galaxy S21 Ultra ont connu plusieurs mois de phase bêta afin d’accueillir cette version stable d’Android 14.

La mise à jour est pour le moment disponible pour les utilisateurs suisses et devrait, comme à l’accoutumée, arriver dans le reste de l’Europe dans les prochains jours. Si vous êtes comme moi, n’hésitez pas à vérifier toutes les 10 minutes via le menu « Mise à jour du système » de votre smartphone. Ou seulement une fois par jour, c’est selon…

À noter que celle-ci pèse 2,28 Go, donc on vous conseillera bien sûr de la télécharger via votre réseau Wi-Fi si vous ne voulez pas trop puiser dans votre forfait data.

One UI 6 : une mise à jour en douceur

Avec la nouvelle version de son interface logicielle One UI, Samsung propose quelques légères améliorations sans pour autant modifier en profondeur le système.

En plus de nouveaux émojis, d’une nouvelle police plus lisible, vous pourrez retrouver un nouveau panneau de paramètres rapides, une nouvelle présentation des notifications ainsi que de l’écran de verrouillage ou encore ou nouvelle interface pour l’application photo.