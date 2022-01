Forfaits mobile : notre sélection des meilleures offres pendant les soldes d’hiver

Les opérateurs de forfaits mobiles comptent bien profiter des soldes d'hiver pour proposer leurs meilleures offres. Que ce soit chez RED, B&You, Prixtel, Cdiscount Mobile, NRJ Mobile ou encore Free, voici notre sélection des meilleurs deals.

Les fêtes de fin d’années sont peut-être terminées, mais les opérateurs n’en ont pas fini avec les cadeaux. La plupart ont en effet décidé de relancer leurs opérations spéciales avec des forfaits sans engagement toujours plus avantageux et adaptés à tous. Nous avons sélectionné 7 opérateurs qui ont décidé de participer directement ou indirectement aux soldes d’hivers et dont les offres valent le coup d’œil pour faire un max d’économie.

Les meilleurs forfaits des soldes d’hivers

Les forfaits RED

L’opérateur low cost de SFR a en effet décidé de relancer ses fameuses offres BIG RED en ce début d’année 2022 et ainsi profiter des soldes. ll s’agit d’offres sans engagement qui comprennent les appels illimités 7 jours sur 7 vers les mobiles et fixes en France métropolitaine et les DOM. À cela s’ajoutent les SMS et les MMS illimités 24 heures sur 24 vers tous les opérateurs en France métropolitaine.

Concernant les données; on a le droit à 4 forfaits bien distincts à partir de 5 jusqu’à 200 Go de données. Votre choix doit se porter donc en fonction de votre consommation de données mensuelle, le dernier étant bien pratique si votre mobile est très sollicité ou si vous ne bénéficiez pas d’une ligne ADSL ou Fibre chez vous. Pour vos déplacements en DOM ou en Europe, vous avez le droit entre 5 et 17 Go en fonction du forfait choisi.

Jusqu’au 17 janvier, les forfaits sans engagement RED by SFR comportent entre 5 et 200 Go de données, le tout à partir de 5 euros par mois. Le forfait de 40 Go est à 10 euros mensuels, celui de 100 Go à 13 euros mensuels et celui de 200 Go à 15 euros mensuels.

Le forfait B&You

Bouygues Télécom propose une grosse sélection de forfaits en ce début d’année avec entre 200 Mo et jusqu’à 200 Go. Avec le réseau de Bouygues Telecom, c’est la garantie de disposer d’une couverture 4G de qualité garantie sur tout le territoire. Le forfait de 40 Go est sans doute le plus intéressant, car celui-ci s’élève à 9,99 euros par mois. Tous les forfaits comprennent les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine. On retrouve les mêmes conditions depuis l’Europe et les DOM, mais uniquement vers un numéro français.

Côtés donnés valables en Europe et DOM, cela va de 200 Mo jusqu’à 20 Go suivant le forfait que vous aurez sélectionné.

Ces forfaits sans engagement chez B&You de 200 Mo jusqu’à 200 Go sont disponibles jusqu’au 17 janvier à partir de 4,99 euros par mois et jusqu’à 14,99 euros mensuels. Les prix restent les mêmes même après un an.

Les forfaits Prixtel

Prixtel est un opérateur étonnant, surtout en termes de rapport Go-Prix. À partir de 4,99 euros par mois, l’opérateur low cost propose pas moins de 40 Go à utiliser partout en France, là où la plupart ne dépassent pas les 5 Go pour ce budget. Sur le forfait « Le géant », il monte même jusqu’à 260 Go, ce qui en fait le forfait le plus fourni en données de cette sélection. Évidement, tous les forfaits Prixtel disposent eux aussi des appels, des SMS et des MMS en illimité depuis la France, l’Europe, DOM.

Pour les données valables à l’étranger (Europe et DOM), cela va de 10 à 15 Go en fonction du forfait choisi.

Les forfaits Prixtel sont disponibles à partir de 4,99 euros par mois pour 40 Go et jusqu’à 15,99 euros mensuels pour 260 Go, le tout jusqu’au 18 janvier 2022. Il sont sans engagement, mais le prix augmente après la première année.

Les forfaits NRJ

Les forfaits en série limitée de NRJ Mobile donnent accès aux appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine. l’opérateur propose un forfait de 50 Go, dont le prix ne bouge pas après la première année (9,99 euros par mois) et un autre de 150 Go valables pendant 12 mois au prix de 8,99 euros mensuels. Notez que NRJ Mobile utilise le réseau de Bouygues télécom et donc l’assurance d’un réseau de qualité dans toute la France métropolitaine.

On retrouve les mêmes conditions que les autres opérateurs concernant les appels, SMS et MMS : tout est illimité. Pour l’Erope et les DOM, vous avez droit entre 9 et 15 Go de data en fonction du forfait choisi.

Jusqu’au 17 janvier 2022, le forfait NRJ mobile de 50 Go est proposé à 9,99 euros par mois et le prix ne change pas même après la première année. Le second forfait est de 150 Go est est listé à 8,99 euros par mois puis passe à 19,99 euros mensuels après 12 mois. Ce dernier forfait est quant à lui accessible jusqu’au 19 janvier 2022.

Les forfaits Cdiscount Mobile

Cdiscount Mobile (comme la plupart des MVNO) fonctionne sur le réseau mobile de Bouygues Telecom. De ce fait, il dispose de l’ensemble des lignes de l’opérateur historique partout en France. Ces forfaits proposent les appels, les SMS et les MMS partout France Métropolitaine, dans les DOM ou en Union européenne.

Côté Data, on se retrouve avec 5 à 200 Go de données pour des prix, comme d’habitude, très bas. Le premier, de 5 Go donc, est listé à 3,99 euros par mois pendant 12 mois. On passe ensuite directement à 100 Go (6,99 euros par mois), puis 130 Go (7,99 euros par mois) et enfin 200 Go à 9,99 euros mensuels. Pour l’Europe et les DOM, c’est entre 5 et 15 Go en fonction du forfait choisi.

Jusqu’au 19 janvier 2022, les forfaits Cdiscount Mobile de 5 à 200 Go sont à partir de 3,99 euros par mois , les prix sont valables pendant les 12 premiers mois. Il s’agit d’une offre sans engagement et vous pouvez donc y mettre fin à tout moment.

Les forfaits Free

Free a récemment fêté les 10 ans de son offre mobile en augmentant les données de son forfait 4G/5G jusqu’à 210 Go. Mais l’opérateur a également rajouté de la data sur son forfait en série limitée pour atteindre 100 Go et pour le même prix que les offres précédentes. Il conserve également son forfait à euros fixes par mois avec 50 Mo de données 4G. Quel que soit le forfait, les communications à base d’Appels, de SMS et de MMS sont en illimités vers les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte).

Côté données 4G valables en dehors de l’hexagone, Free offre une enveloppe de 10 Go pour le forfait de 100 Go et jusqu’à 25 Go pour celui de 210 Go.

Jusqu’au 18 janvier 2022, le forfait mobile Série Free 100 Go est au prix de 9,99 euros par mois pendant un an. Au-delà de cette période, il passera ensuite automatiquement à l’offre Free 4G/5G à 19,99 euros par mois avec 210 Go de data (ou 9,99 euros mensuels si vous êtes abonné Freebox).

Les informations complémentaires

Quel que soit le forfait mobile choisi dans cette sélection, veuillez noter qu’il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait d’ailleurs sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription !

Pour ne rien rater des soldes d’hiver 2022

Afin de ne louper aucun bon plan des soldes d’hiver 2022, il y a plusieurs articles à consulter :

Voici également quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne pas passer à côté des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel) Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

(disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.