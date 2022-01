Amazon : voici les meilleures bonnes affaires des soldes d’hiver 2022

Les soldes d'hiver 2022 ont officiellement débuté, et Amazon a forcément répondu présent pour proposer de grosses réductions sur une foule de produits Tech. Voici une sélection des meilleures offres du moment concoctée par nos soins.

Les soldes d’hiver ont démarré le 12 janvier, et se poursuivront jusqu’au 8 février. L’occasion de mettre la main sur des produits Tech très recherchés, qui profitent actuellement de prix réduits. Et cette première démarque frappe fort chez Amazon : smartphones, liseuses, écouteurs sans fil… Les offres les plus intéressantes sur la plateforme américaine se trouvent ci-dessous.

Les meilleures offres des soldes d’hiver chez Amazon

Le Sony Xperia 1 III : le dernier smartphone haut de gamme de la marque

Le Sony Xperia 1 III, lancé l’année dernière, est la troisième itération du modèle premium de la marque japonaise. Son prix élevé (qui profite, pendant les soldes, d’une réduction plus que bienvenue) se justifie par sa fiche technique puissante, qui comporte tout ce qu’on est en droit d’attendre d’un smartphone performant aujourd’hui. D’abord, son écran 4K HDR rafraîchi à 120 Hz et doté d’un format 21:9 assure une belle qualité et une très bonne fluidité aux contenus visionnés, tandis que sa puce Snapdragon 888 épaulée par 12 Go de mémoire vive se chargera de faire tourner toutes les tâches, même les plus gourmandes. Le module photo n’est pas en reste avec trois capteurs de 12 mégapixels, avec un mode photo pro bien maîtrisé. Petit bémol pour son autonomie : le Xperia 1 III ne parvient pas à dépasser les 8 heures d’utilisation, notamment à cause de son écran 4K. Pour en savoir encore plus sur ce smartphone, n’hésitez pas à lire notre test complet du Sony Xperia 1 III.

Ce qu’il faut retenir du Sony Xperia 1 III

Un écran 4K HDR + 120 Hz

Des performances solides grâce au Snapdragon 888

Un module photo de bonne qualité

Initialement affiché à 1 299 euros, le Sony Xperia 1 III est désormais disponible à 1 099 euros chez Amazon.

Le Xiaomi Poco F3 : de solides performances pour les budgets plus restreints

Fidèle à son identité, Xiaomi continue de proposer des smartphones premium affichés à des tarifs agressifs, et le Poco F3 ne fait pas exception. Intégrant un écran AMOLED à 120 Hz, par ailleurs compatible HDR10+, ce grand modèle de 6,5 pouces a en plus l’avantage d’être muni de deux haut-parleurs stéréo avec une certification Dolby Atmos. Côté performances, on pourra compter sur une puce Snapdragon 870, couplée à 6 Go de RAM (et compatible 5G !), avec laquelle les applications se lanceront sans ralentissement. Une bonne endurance et un module photo polyvalent avec ses trois capteurs (48 + 8 + 2 mégapixels) font aussi partie de ses atouts. Envie de plus de détails ? Voici notre test complet du Poco F3.

Ce qu’il faut retenir du Xiaomi Poco F3

Un écran AMOLED 120 Hz et compatible HDR10+

La puissance du Snapdragon 870

Des haut-parleurs convaincants

Au lieu des 369 euros demandés en premier lieu, le Xiaomi Poco F3 est actuellement affiché à 299,90 euros chez Amazon.

La Kindle Paperwhite : la liseuse renouvelée d’Amazon

La liseuse Kindle Paperwhite, déjà bien connue depuis sa sortie en 2018, a subi un petit lifting en 2021. Le modèle phare de la gamme adopte donc un écran de 6,8 pouces, soit 0,8 pouce que la version précédente. Cet écran de 300 pixels par pouce se module aussi très facilement pour personnaliser son expérience : mode sombre, blanc sur noir, teinte réglable… Tout est fait pour s’adapter au mieux à tous les moments de lecture. Outre le changement de format, l’écran a aussi gagné plus de luminosité. La Paperwhite profite aussi d’une meilleure autonomie (jusqu’à dix semaines de lecture). Pour ce qui est de son stockage, la liseuse propose toujours 8 Go de stockage, extensible via un Cloud, et son étanchéité sera toujours de la partie grâce à sa certification IPX8.

Ce qu’il faut retenir de la Kindle Paperwhite

Un écran plus grand

Une lecture plus agréable

Une autonomie plus grande

D’abord proposée à 139,99 euros, la Kindle Paperwhite 2021 est aujourd’hui disponible à 104,99 euros chez Amazon.

La caméra de surveillance Netatmo : une solution à moitié prix

Netatmo est l’un des piliers sur le marché en matière de maison connectée. Sa caméra de surveillance Welcome, destinée à surveiller l’intérieur de votre domicile, est dotée de la détection de mouvements, qui repère humains et animaux qui passeraient dans son champ. Son capteur de 1080p sera bien utile pour discerner correctement tout ce qu’il se passe chez vous. Et ce, de jour comme de nuit, puisqu’il intègre également une vision nocturne infrarouge. Son angle de vision de 130° à l’horizontale permettra quant à lui de filmer une large portion de votre pièce. Surtout, le principal atout de cette caméra, c’est sa prise en charge de la reconnaissance faciale. Elle pourra ainsi identifier les membres de votre famille, et vous alerter si elle repère au contraire un inconnu chez vous grâce à une notification envoyée sur votre smartphone. Autrement, les compatibilités avec les assistants vocaux Alexa et Google Assistant seront aussi présentes pour toutes vos requêtes vocales passées par l’intermédiaire d’une enceinte connectée, par exemple.

Ce qu’il faut retenir de la caméra de surveillance Netatmo

Un design élégant qui se fond dans la pièce

La détection de mouvements

Et surtout la reconnaissance faciale

Au lieu de 199,99 euros, la caméra de surveillance Netatmo est proposée à moitié prix actuellement, soit 99,99 euros chez Amazon.

Le SSD SanDisk Ultra 3D : 1 To pour moins de 80 euros

SanDisk est une marque de confiance vers laquelle on peut se tourner sans souci si l’on recherche une solution de stockage efficace. Ce SSD de sa gamme Ultra 3D propose non seulement une capacité considérable de 1 To, mais aussi et surtout des vitesses pouvant aller jusqu’à 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. Mention spéciale pour la technologie nCache 2.0 qui offre des vitesses encore plus rapides, ainsi que la technologie 3D NAND qui assure une consommation électrique moins élevée. Et comme beaucoup d’autres SSD, ce modèle SanDisk est compatible avec tous les ordinateurs fixes et portables intégrant une interface SATA jusqu’à 6.0 Gb/s sur la carte mère.

Ce qu’il faut retenir du SSD SanDisk Ultra 3D

Des vitesses de transfert élevées

Un SSD avec 1 To

Compatible avec les ordinateurs fixes et portables (et non les ultrabooks)

D’abord proposé à 129,99 euros, le SSD SanDisk Ultra 3D 1 To est maintenant affiché à 79,99 euros chez Amazon.

Les Samsung Galaxy Buds 2 : pour une réduction de bruit efficace

La concurrence est rude sur le marché des écouteurs sans fil dotés de la réduction de bruit active, mais Samsung s’en sort plutôt bien avec ses Galaxy Buds 2. Même s’ils n’égalent pas les solutions proposées par Apple ou Sony, les modèles de la marque coréenne se défendent bien grâce à une bonne isolation sonore, qui pourra être réglée et adaptée sur l’application dédiée. Outre cette technologie bien utile pour se débarrasser des bruits environnants, les Buds 2 proposent également une très bonne qualité sonore, assurée par AKG, notamment grâce à ses haut-parleurs présents sur chaque écouteur. Toutefois, il ne faudra pas compter sur la présence des codecs audio aptX ou LDAC. Enfin, du côté de l’autonomie, les Buds 2 pourront fonctionner pendant 7 heures de façon continue, et 5 heures avec la réduction de bruit activée. Côté confort, le format haricot est toujours aussi confortable. Et si vous souhaitez avoir une description plus détaillée, rendez-vous sur notre test complet des Samsung Galaxy Buds 2 par ici.

Ce qu’il faut retenir des Samsung Galaxy Buds 2

Un design confortable

La réduction de bruit appréciable

Une bonne autonomie

Initialement affichés à 149 euros, les Samsung Galaxy Buds 2 sont en ce moment disponibles à 69 euros chez Amazon grâce à un coupon de 10 euros et à l’ODR de 30 euros.

L’Echo Show 5 + Ring Video Doorbell Wired : le combo parfait pour la maison

Pour les soldes, Amazon casse les prix de certains produits phares, que la plateforme a même associés en pack. C’est le cas de l’Echo Show 5, qui s’accompagne d’une sonnette connectée Ring Video Doorbell Wired. La première est une enceinte connectée qui, dans sa version la plus récente sortie l’année dernière, propose le même écran de 5,5 pouces pour un format toujours aussi compact. Avec cet appareil, il sera possible de consulter les flux vidéos filmés par la sonnette Ring Video Doorbell Wired, qui dispose d’un capteur de 1080p. De quoi fournir des images détaillées de tous les visiteurs qui viendront sonner à votre porte, avec lesquels vous pourrez d’ailleurs interagir via le haut-parleur et le micro bidirectionnel de la sonnette. Et grâce à l’Echo Show 5, vous pourrez par exemple demander à Alexa de vous montrer ce qu’il se passe devant votre domicile, ou de vous avertir si la sonnette détecte un mouvement dehors.

Ce qu’il faut retenir du pack Echo Show 5 + Ring Video Doorbell Wired

Une Echo Show 5 pour consulter le flux vidéo filmée par la Ring Video Doorbell Wired

Une sonnette connectée avec une définition de 1080p

L’assistant vocal Alexa pour toutes les requêtes vocales

Au lieu de 143,99 euros, le pack réunissant une enceinte Echo Show 5 (2e génération, 2021) et une sonnette Ring Video Doorbell Wired est maintenant disponible à 69 euros chez Amazon.

Xiaomi Redmi Watch 2 Lite : pour un suivi sportif pointu

En octobre dernier, Xiaomi a dévoilé une version allégée de la seconde itération de sa montre connectée, la Redmi Watch 2. La Redmi Watch 2 Lite a beau avoir délaissé quelques caractéristiques premium proposées par la Redmi Watch 2 classique, comme l’écran AMOLED, elle n’en reste pas moins une très bonne montre pour un prix vraiment avantageux. Son écran LCD TFT de 1,55 pouce est d’abord bien visible, d’autant plus que la définition 320 x 360 est toujours de la partie. Mais là où elle se démarque, c’est avec son suivi des activités sportives. En effet, la Redmi Watch 2 Lite embarque plus de 100 modes sport, dont 17 modes professionnels selon la marque. La montre intègre aussi une puce GPS, et propose la mesure de la SpO2, soit l’estimation de la quantité d’oxygène dans le sang, le suivi de la fréquence cardiaque, ainsi que celui du stress, du sommeil et des cycles menstruels. Côté autonomie, on pourra compter sur une dizaine de jours avec une utilisation classique, et 5 jours avec une utilisation intensive.

Ce qu’il faut retenir de la Xiaomi Redmi Watch 2 Lite

Un écran LCD de 1,55 pouce

Plus de 100 modes Sport

Une batterie plus conséquente

Initialement affichée à 69,99 euros, la montre connectée Xiaomi Redmi Watch 2 Lite est désormais disponible à 59,99 euros sur Amazon.

