Xiaomi Poco F3 : un flagship killer disponible à partir de 299 euros

Le Xiaomi Poco F3 a été officialisé il y a quelques jours et profite d'une offre de précommande intéressante. Vous n'avez que 72 heures pour en profiter : le modèle 6+128 Go passe de 349 à 299 euros et le modèle 8+256 Go de 399 à 369 euros.

Le Redmi K40… euh, rectification. Le Xiaomi Poco F3 a récemment été annoncé aux côtés du Poco X3 Pro la semaine dernière. Dès aujourd’hui, les précommandes sont ouvertes pour une date d’expédition estimée entre le 9 et le 13 avril prochain. Et pour couronner le tout, celui qui a tous les traits d’un flagship killer se lance avec un prix réduit, variant d’une réduction de 30 à 50 euros selon le modèle choisi.

Où précommander le Xiaomi Poco F3 ?

Le Xiaomi Poco F3 sera commercialisé à 349 euros pour le modèle 6+128 Go et à 399 euros pour le modèle 8+256 Go. Mais pendant les précommandes, les prix passent respectivement à 299 euros et 369 euros.



Tout savoir sur le Xiaomi Poco F3

Entre la Chine et la France, les smartphones changent de nom. Ça a été le cas du Redmi K20 qui s’est transformé en Xiaomi Mi 9T ou encore du Redmi K30 Pro en Poco F2 Pro, et c’est maintenant au tour du Redmi K40 de s’appeler Xiaomi Poco F3. Ce sont donc globalement les mêmes téléphones.

Il faut dire que le design a bien changé depuis le Pocophone F1 premier du nom, avec de gros efforts sur les finitions. On a la un smartphone moderne avec un écran borderless doté d’un poinçon et protégé par du verre Gorilla Glass 5, plutôt mince avec seulement 7,8 mm d’épaisseur. Son poids pèse tout de même 196 grammes, mais ce n’est pas si énorme que ça pour un smartphone équipé d’un écran de 6,5 pouces.

La dalle est par ailleurs excellente pour cette gamme de prix, puisque AMOLED affichant une définition Full HD et proposant un taux de rafraichissement montant jusqu’à 120 Hz. Ce n’est pas tout, le HDR10+ et un taux d’échantillonnage tactile à 360 Hz pour optimiser la réactivité sont aussi au rendez-vous. Et pour favoriser encore plus l’immersion avec ce bel écran, le Poco F3 s’équipe de deux haut-parleurs stéréo avec une certification Dolby Atmos.

Un prénommé flagship killer ne serait enfin rien sans une puissante configuration. Pour cela, le nouveau smartphone chinois intègre le Snapdragon 870, avec 6 ou 8 Go de mémoire vive en LPDDR5, selon le modèle choisi. La nouvelle puce de Qualcomm est là pour muscler le jeu du fabricant sur le haut de gamme et promet des performances supérieures au Snapdragon 865 grâce à l’efficacité du CPU Kryo 585 amélioré désormais cadencé à 3,2 GHz et la vélocité du GPU Adreno 650. Évidemment, la compatibilité avec la 5G est toujours de mise.

Pour ne pas arrêter les bonnes nouvelles : ce Poco F3 tourne avec l’interface MIUI 12 pour Poco, basée sur Android 11 ; l’autonomie semble prometteuse avec une batterie de 4 520 mAh couplée à de la charge rapide jusqu’à 33W via USB-C ; comptez aussi sur le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5 pour la connectivité. En ce qui concerne la partie photo, la polyvalence devrait être au rendez-vous avec un module arrière qui accueille un capteur principal de 48 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un objectif macro de 2 mégapixels. La caméra frontale est de 20 mégapixels.

