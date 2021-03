Voici le Xiaomi Poco F3. Ce smartphone vient d'être officialisé en France. Découvrez ici les caractéristiques et prix en euros de ce modèle inspiré du Redmi K40 en Chine.

Comme prévu, le Xiaomi Poco F3 a été présenté aujourd’hui sur le marché européen et notamment en France, aux côtés du Poco X3 Pro. Avant de décortiquer sa fiche technique, son prix et ses disponibilités, rappelons que ce smartphone est un Redmi K40 renommé. Les caractéristiques importantes sont en effet les mêmes que celles du produit présenté en Chine il y a quelques semaines.

Que nous réserve donc ce Poco F3 fraîchement officialisé ? Intéressons-nous à l’élément le plus mis en avant : sa puissance qui en fait une « véritable bête » selon la marque.

Tout pour la puissance

Le téléphone se dote en effet d’un Snapdragon 870. Le SoC de Qualcomm permet ainsi une compatibilité avec le réseau 5G ainsi que des performances de haut vol d’après les dires du constructeur qui souligne l’efficacité du CPU Kryo 585 amélioré « dont la cadence de cœur peut atteindre 3,2 GHz » et la vélocité du GPU Adreno 650.

Le tout est associé à 6 ou 8 Go de RAM LPDDR5 et à un espace de stockage UFS 3.1 variant de 128 à 256 Go en fonction de la version. Enfin, le Poco F3 roule aussi des mécaniques avec son système de refroidissement LiquidCool 1.0 Plus qui permet d’éviter la chauffe.

Avec ces caractéristiques, le smartphone tient à bien afficher l’ADN gaming qui a souvent animé la marque Poco.

Design travaillé et écran 120 Hz

Xiaomi tient aussi à souligner le soin qu’il a apporté sur le design du Poco F3. Le constructeur se targue en effet d’avoir produit un smartphone « mince et léger » : 7,8 mm d’épaisseur pour un poids de 196 grammes tout de même. La face avant arbore un poinçon centré quand le dos se nippe d’un triple appareil photo bien visible. Du verre Gorilla Glass 5 sert de protection recto verso tandis que le lecteur d’empreintes se trouve sur la tranche.

L’écran, quant à lui, jouit d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz avec un affichage AMOLED. Comptez sur une diagonale de 6,7 pouces et une définition Full HD+. Le HDR10+ et un taux d’échantillonnage tactile à 360 Hz pour optimiser la réactivité sont aussi au rendez-vous. Le Poco F3 veut aussi soigner sa qualité audio avec la présence de deux haut-parleurs stéréo et une certification Dolby Atmos.

Notons aussi la présence d’une batterie de 4520 mAh livrée avec un chargeur rapide de 33 W.

Côté photo, voici ce qu’il faut retenir pour le module arrière :

capteur principal de 48 mégapixels (f/1,79)

ultra grand-angle de 8 mégapixels (f/2,2)

capteur avec objectif macro de 2 mégapixels (f/2,4)

Pour les selfies, le téléphone s’appuie sur un capteur frontal de 20 mégapixels. Précisons également que le smartphone tourne avec l’interface MIUI 12 pour Poco, basée sur Android 11. Une compatibilité avec le Wi-Fi 6 est aussi mentionnée.

Prix et disponibilité du Xiaomi Poco F3

En France, le Poco F3 se décline en trois coloris, noir, bleu et blanc et vous le trouverez à partir du 30 mars prochain sur deux sites : Po.co et Amazon :

349 euros pour le modèle 6/128 Go ;

399 euros pour la version 8/256 Go.



En outre, Xiaomi lance une offre early birds qui dure 72 heures à partir du 30 mars à 13 heures et qui permet de faire descendre le tarif des deux déclinaisons du Poco F3 à 299 et 369 euros respectivement. Pensez aussi à trouver le bon forfait 5G pour aller avec votre Poco F3.