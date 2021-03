Xiaomi Poco X3 Pro officialisé : écran 120 Hz et grosse batterie à moins de 300 euros

Xiaomi a levé le voile sur son Poco X3 Pro, qui opte pour une stratégie tarifaire agressive au regard de sa fiche technique relativement haut de gamme.

Le Xiaomi Poco X3 s’était déjà fait remarquer pour sa philosophie orientée vers un bon rapport qualité-prix. Sa version Pro tout juste officialisée par le constructeur chinois poursuit dans cette dynamique avec un tarif agressif couplé à une fiche technique très intéressante sur le papier.

Révélé aux côtés du Xiaomi Poco F3, le Poco X3 Pro s’apparente à un smartphone massif en mains au regard de son épaisseur de 9,4 mm et son poids de 215 grammes. Il ne fait clairement pas partie des smartphones les plus légers du marché. Cette particularité est un élément à prendre en compte au moment de l’achat.

Un processeur qui doit faire ses preuves

Au chapitre des performances, l’appareil mobile embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 860 inédit. Ce SoC n’a pas encore été officialisé, mais il devrait se situer sous le Snapdragon 865 — l’ancienne star des téléphones haut de gamme de 2020 — compte tenu de sa dénomination.

Gravé en 7 nm, le Snapdragon 860 est notamment composé de la puce graphique Adreno 640. « Une combinaison qui permet de profiter d’une expérience de jeu ultra-fluide, même avec des jeux 3D gourmands en traitement et aux réglages élevés », assure la marque chinoise, qui met ici l’accent sur l’expérience gaming.

À ce titre, « le smartphone est également doté de LiquidCool 1.0 Plus, une technologie de refroidissement contenant un caloduc en cuivre agrandi et plusieurs couches de graphite, fonctionnant ensemble pour réduire la capacité thermique de l’appareil », apprend-on dans un communiqué de presse officiel.

Full HD et 120 Hz

Le Xiaomi Poco X3 Pro arbore un écran LCD de 6,67 pouces, d’une définition Full HD+ et d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Une fréquence très élevée pour un téléphone de cet acabit, puisque commercialisé à 299 euros dans sa configuration maximale (voir plus bas) ou 249 euros dans sa déclinaison la plus abordable.

L’écran profite aussi du verre Gorilla Glass 6, qui ne correspond pas à la dernière génération de protection signée Corning. À l’arrière, le logo Poco est toujours aussi ostentatoire. Xiaomi ne fait clairement pas dans la demi-mesure sur les visuels marketing. Ajoutez enfin à cette formule une prise jack, des haut-parleurs stéréo, une puce NFC, un capteur d’empreintes digitales latérale, du Bluetooth 5.0 et du WiFi 5.0.

Quatre capteurs photo

Propulsé par MIUI 12 (sous Android 11), le Xiaomi Poco X3 Pro devrait assurer une belle autonomie grâce à sa batterie de 5160 mAh. Encore mieux, sa charge rapide de 33 W ne vous fera pas patienter plusieurs heures pour retrouver 100 % d’énergie. C’est toujours un bon point, d’autant plus avec des grands accumulateurs.

Au volet de la photo, le Xioami Poco X3 Pro propose un quadruple capteur, dont voici les caractéristiques :

Capteur principal de 48 mégapixels (f/1,79) ;

Ultra grand-angle de 8 mégapixels, FOV de 119° (f/2,2) ;

Objectif macro de 2 mégapixels (f/2,4) ;

Capteur de profondeur de 2 mégapixels (f/2,4).

Comptez sur une caméra avant de 20 mégapixels (f/2,2).

Prix et disponibilité

Le Xiaomi Poco X3 Pro sera disponible à partir du 26 mars chez Po.co et Amazon en trois coloris : Noir Fantôme, Bleu Givre et Bronze Satiné. Voici sa grille tarifaire :

Poco X3 Pro en 6/128 Go : 249 euros ;

Poco X3 Pro en 8/256 Go : 299 euros.

À noter qu’une offre de lancement d’une durée de 72 heures — à partir du 26 mars à 13h jusqu’au 29 mars à 13h — baisse les prix du téléphone, à respectivement 199 et 249 euros selon les configurations susmentionnées.