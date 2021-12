Forfait mobile : c’est Noël, le Poco X3 Pro est offert avec ce forfait 100 Go

À l’occasion des fêtes de fin d’année, RED vous offre un Xiaomi Poco X3 Pro en marge de son offre mobile 100 Go. L’occasion de profiter d’un très bon smartphone sans débourser un centime supplémentaire.

Avec Noël, l’heure est à la générosité. Et sur ce point, RED n’est pas en reste puisqu’il offre rien de moins qu’un smartphone avec son forfait mobile 100 Go. Et pas n’importe quel téléphone puisqu’il s’agit du Xiaomi Poco X3 Pro. Un appareil milieu de gamme parfait pour les gamers, comme nous avons pu le constater dans notre test.

L’autre atout de cette offre est bien entendu le prix du forfait mobile 100 Go de RED. Celui-ci est facturé 15 euros par mois, avec un engagement de 24 mois sans la moindre mensualité pour payer le Poco X3 Pro.

Un écran 120 Hz fluide et un beau capteur principal

Le Poco X3 Pro est un grand smartphone qui embarque un écran de 6,67 pouces. Il s’agit d’une dalle LCD d’une définition Full HD, soit 2 400 x 1 080 pixels et qui bénéficie d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Une caractéristique plutôt rare sur un téléphone vendu habituellement moins de 300 euros. L’affichage est extrêmement fluide que ce soit dans la navigation ou dans les applications. Enfin, un poinçon en haut de l’écran abrite la caméra frontale de 20 mégapixels.

Au dos, on déniche un quadruple capteur photo intégrant notamment un capteur principal de 48 mégapixels (f/1,79). Une caméra très efficace pour permettre au Poco X3 de capturer au mieux les scènes désirées.

Une fiche technique taillée pour le jeu

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le Poco X3 Pro fait la part belle aux jeux mobiles. Le processeur Snapdragon 860, gravé en 7 nm, offre une expérience d’utilisation fluide, même dans les jeux 3D très gourmands. La présence de 6 Go de RAM et 128 Go de stockage aide le smartphone à ne souffrir d’aucun ralentissement.

Au niveau de l’autonomie, le Poco X3 Pro peut tenir une journée complète avec un usage intensif grâce à sa batterie de 5160 mAh. Mieux, avec sa compatibilité pour la charge rapide 33 W, il se recharge complètement en à peine une heure.

Comment obtenir le Poco X3 Pro ?

Habituellement proposé aux alentours de 250 euros, le Poco X3 Pro est offert chez RED. Pour l’obtenir, il faut souscrire au forfait mobile 100 Go de l’opérateur.

Attention cependant, il faut souscrire avant le 20 décembre prochain pour bénéficier de l’offre.

Que comprend le forfait mobile 100 Go de RED ?

Le forfait 100 Go de RED est l’exemple même d’une bonne offre mobile en 2021. Son prix est sous la barre des 20 euros puisqu’il est proposé à 15 euros par mois. De même, il n’inclut aucun remboursement différé du Poco X3 Pro et la facture n’évoluera pas au bout d’un ou deux ans. Chaque moi, vous avez accès :

à 100 Go de data 4G ;

aux appels, SMS et MMS illimités vers et depuis la France ;

13 Go de data 4G à utiliser dans les DOM/Europe ;

La carte SIM à 1 euro au lieu de 10 euros.

Ce forfait mobile demande un engagement minimum de 24 mois. Qui plus est, RED s’occupe de toutes les démarches lors du changement d’opérateur. Vous pouvez conserver votre ancien numéro, en fournissant votre code RIO lors de la souscription. Enfin, le changement d’opérateur se fait sans la moindre interruption des services mobiles.