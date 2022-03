La version 256 Go du puissant Xiaomi Poco X3 Pro est à un super prix

Le Xiaomi Poco X3 Pro est un smartphone accessible qui offre un très bon rapport qualité-prix sans négliger les performances. Il est proposé aujourd’hui à 229,99 au lieu de 299,99 euros habituellement.

Xiaomi a prouvé à maintes reprises qu’un appareil à prix réduit peut se montrer tout aussi efficace que d’autres smartphones au tarif plus coûteux. Sa gamme Poco en est la preuve, elle séduit la plupart des utilisateurs grâce à son excellent rapport qualité-prix. Le Poco X3 Pro est d’ailleurs un smartphone que l’on recommande grâce à ses caractéristiques techniques de haute volée, sans le prix élevé. Et c’est d’autant plus vrai en ce moment, car la version la plus musclée du smartphone perd 70 euros de son prix.

Ce qu’il faut retenir du Poco X3 Pro

Il s’équipe d’un écran FHD+ à 120 Hz

Il propose de bonnes performances avec le Snapdragon 860

Et dispose d’une bonne autonomie couplée à la charge rapide

Initialement au prix de 299,90 euros, il est courant de retrouver le Xiaomi Poco X3 Pro (256 + 8 Go de RAM) en promotion. Aujourd’hui, c’est Cdiscount qui propose la meilleure offre pour ce smartphone qui tombe à 229,99 euros.

La version 128 Go est également en promotion, et chute sous les 200 euros sur le site Red By SFR.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Xiaomi Poco X3 Pro. Le tableau se met à jour automatiquement.

Un smartphone qui mise sur les performances

Au vu de son prix, on pourrait croire que ce smartphone est assez limité, mais ce n’est pas sans compter sur l’efficacité de la marque, qui propose en général des smartphones puissants sans faire trop de concessions. Le Xiaomi Poco X3 Pro dispose d’une fiche technique dont les concessions sont moindres en termes de puissance. La version Pro se montre performante grâce à la puce qu’elle embarque, à savoir le Snapdragon 860 couplé à 6 Go de mémoire vive. Si cette configuration est efficace pour faire du multitâche ou faire tourner vos applications, elle met surtout l’accent sur le jeu. Avec sa gravure en 7 nm, vous pourrez profiter d’une expérience de jeu ultra-fluide, même avec des jeux 3D gourmands comme Fortnite, avec des paramètres élevés malgré quelques ralentissements.

Le smartphone proposera une expérience de navigation totalement fluide, notamment grâce à sa dalle IPS LCD rafraîchi à 120 Hz — une caractéristique très rare sur cette gamme de prix. L’écran offre de très bons contrastes, une luminosité satisfaisante, une définition Full HD+ toujours bienvenue, pour pouvoir regarder vos contenus vidéos dans de bonnes conditions. Vous pourrez également compter sur la technologie de refroidissement LiquiCool 1.0 Plus pour bien gérer la chauffe du smartphone au quotidien.

Au détriment de la photo, mais pas de l’autonomie

Pour proposer un prix relativement bas, Xiaomi a dû faire quelques concessions, notamment sur la partie photo. Le X3 Pro embarque un quadruple capteur photo : 48 + 8 + 2 + 2 mégapixels. Sur le papier, ce dernier offre une bonne polyvalence, mais ce n’est que le capteur principal qui se montre convaincant, et permettra de capturer de jolies photographies quand les conditions de lumière sont réunies. Les performances photographiques du Poco X3 Pro n’atteignent pas les sommets, mais font le job à condition d’être peu exigeant.

Quant à la batterie du smartphone, elle est de 5 160 mAh. Une grosse batterie suffisante pour faire durer vos sessions de jeux, pendant plusieurs heures. Toutefois, comme l’écran LCD est plus énergivore qu’un écran AMOLED, cela fera surement descendre l’autonomie plus rapidement, surtout si vous usez et abusez des jeux 3D et autres applications gourmandes. Rassurez-vous, ce téléphone est compatible avec un chargeur rapide jusqu’à 33 W via USB-C pour récupérer rapidement des pourcentages en cas de besoin — 50 % d’autonomie en 30 minutes.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du Xiaomi Poco X3 Pro.

