Smartphones : voici les meilleures offres disponibles pour le Black Friday

Le Black Friday est là et les smartphones sont sans équivoque les stars du show. Les meilleurs téléphones de l’année sont là avec des réductions alléchantes. C’est l’heure de se faire plaisir !

Si les stocks ne sont pas forcément au plus haut, les revendeurs ont répondu présents pour le Black Friday. Du flagship au modèle d’entrée de gamme, il y en a pour tous les goûts et à tous les prix.

Nous avons donc fait pour vous cette sélection des affaires qui nous semblent les plus intéressantes, le tout sur les téléphones qui nous ont le plus séduits cette année. Si vous voulez une vue d’ensemble de nos smartphones favoris n’hésitez pas à regarder notre guide des meilleurs smartphones.

Cet article sera mis à jour au fur et à mesure du Black Friday.

OnePlus 9 et 9 Pro : le haut de gamme à prix cassé

S’il n’a pas été aussi mis en avant que la version Pro, le OnePlus 9 n’en est pas moins un excellent téléphone. Il est doté d’un très bon écran OLED 120 Hz et d’un Snapdragon 888 extrêmement performant.

Son autonomie n’est pas fantastique, mais cette faiblesse est compensée par une charge rapide diablement efficace. Il ne faut en effet que 30 minutes pour faire le plein. Ajoutez à cela une partie logiciel aux petits oignons et un module photo de qualité et vous obtenez un très bon appareil. Alors quand on voit son tarif chuter à 389 € on ne peut que vous conseiller de foncer !

À noter que son grand frère le OnePlus 9 Pro est aussi en promotion. Il gagne un écran incurvé un peu plus grand, mais surtout un capteur photo supplémentaire qui permet de bien meilleurs clichés en basse lumière. On gagne aussi une charge rapide diablement véloce.

La promotion est cependant moins intéressante puisqu’il passe de 999 à 799 € chez Amazon.

Google Pixel 6 : le summum d’Android

Les Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro ont été la grosse claque de cette fin d’année dans l’univers Android. Le géant de Mountain View a en effet décidé de revenir dans le haut de gamme et force est d’avouer qu’il n’a pas fait les choses à moitié.

Au-delà d’un design aussi osé que réussi, ce Pixel 6 coche toutes les cases. Il est étanche, propose un écran de grande qualité et se révèle très agréable à utiliser au quotidien. Le processeur Tensor conçu en collaboration avec Samsung n’est pas la révolution annoncée, mais ses performances sont plus que solides et il profite d’une excellente autonomie.

Et comme toujours, c’est sur la photo que les Pixel brillent. Le Pixel 6 s’impose sans équivoque comme l’un des meilleurs photophones du marché, avec des clichés en basse lumière à la limite de la sorcellerie.

Alors certes la réduction n’est que de 50 €, mais à 600 € chez Boulanger, le Pixel 6 n’a tout simplement pas de concurrent.

Samsung Galaxy S21 Ultra : la crème de la crème

Le Galaxy S21 Ultra est LE flagship de tous les superlatifs du coréen cette année. À commencer par sa taille imposante et un design aussi osé que réussi avec un capteur photo très mis en avant. De son côté, l’écran est tout simplement le meilleur que nous ayons testé à ce jour.

Et si l’Exynos 2100 n’est pas tout à fait au niveau du Snapdragon 888, les différences ne se font vraiment pas ressentir au quotidien. Une partie photo qui frise avec la perfection vient couronner le tout. Les clichés sont de toute beauté dans toutes les circonstances et le zoom 10x offre des possibilités de prise de vue inédites sur un smartphone.

Seule très légère faiblesse : une autonomie de « seulement » une journée. Mais à 979 € chez Amazon difficile de faire la fine bouche.

Apple iPhone 13 : à peine arrivé déjà soldé !

A-t-on vraiment besoin de présenter l’iPhone 13 ? Le navire amiral d’Apple reprend le même design que la version précédente, mais gagne un peu en embonpoint pour embarquer une batterie plus imposante.

Le résultat est plus que réussi puisque l’autonomie est fortement revue à la hausse, avec un téléphone qui tient sans soucis deux jours sur une charge. Le reste est comme toujours chez Apple excellent : la puissance est au rendez-vous, l’écran de grande qualité (même s’il fait l’impasse sur le 120 Hz) et la partie photo toujours parmi les meilleures.

Certes, la réduction n’est pas énorme, mais un iPhone 13 à 859 € chez RED n’en reste pas moins incontournable.

Samsung Galaxy Z Fold 3 : un grand écran dans la poche

Après des débuts plus ou moins convaincants, Samsung persiste et vient nous présenter une nouvelle version de son smartphone à écran flexible. Et on doit bien avouer que nous avons été convaincus. L’ajout de l’étanchéité vient ainsi calmer nos craintes quant à la solidité de l’engin. L’écran de son côté gagne encore en qualité d’affichage. Il peut être aussi utilisé avec un S Pen, une fonction qui ravivera les fanas du Galaxy Note.

Parmi les autres forces de l’appareil, on notera une puissance de premier ordre et surtout une partie logicielle toujours plus soignée. Le grand écran pliable est pleinement exploité par un nombre croissant d’applications et est vraiment utile au quotidien. Parmi ses faiblesses, on note un module photo assez moyen et une autonomie un peu juste. Pour plus d’infos, lisez donc notre test du Galaxy Z Fold 3.

Il perd 200 € pour atteindre 1599 € à la Fnac et Darty.

Xiaomi Poco F3 : La petite bombe

Sorti au printemps, le Poco F3 est sans conteste l’un de nos plus gros coups de cœur dans le milieu de gamme. Car Xiaomi a mis les petits plats dans les grands : écran OLED 120 Hz et Snapdragon 870 pour moins de 400 € à sa sortie !

On a également droit à une compatibilité 5G et une autonomie solide. Mention spéciale aux haut-parleurs stéréo des agréables à utiliser. Alors certes quelques compromis ont été faits, la photo en particulier est assez moyenne. Mais si vous n’êtes pas un photographe dans l’âme le Poco F3 est de loin l’un des meilleurs rapport qualité/prix de ce Black Friday, en particulier quand son prix chute à 279 € sur le Mi Store. On vous en dit tout le bien qu’on en pense dans notre test du Poco F3.

Xiaomi Mi 11i : La bonne affaire de Xiaomi

Ce petit cousin du très bon Mi 11 se veut une version plus raisonnable et donc plus abordable de celui-ci. Principal changement : il troque son écran incurvé contre une dalle plate à la définition moins élevée. Cette dernière n’en reste pas moins excellente, car très lumineuse et dotée d’un taux de rafraichissement de 120 Hz.

On apprécie également la qualité des haut-parleurs stéréo. Rien à redire sur les performances : avec son Snapdragon 888, le Mi 11i dans le peloton de tête. L’autonomie est moyenne, mais la charge rapide véloce (45 minutes pour arriver à 100 %). Pour finir, le bloc photo se distingue par sa polyvalence et des clichés de qualité sur tous les capteurs.

Xiaomi nous livre donc ici un appareil très équilibré. À 500 € chez SFR c’est un très bon choix. Vous pouvez lire notre test du Xiaomi Mi 11i pour plus d’infos.

Apple iPhone SE 2020 : l’iPhone le plus abordable

Vous êtes fans d’iOS, mais votre budget n’est pas très important ? Pas de craintes, l’iPhone SE est là pour vous. Reprenant le design de l’iPhone 8, il conserve par exemple le très pratique Touch ID. En interne, il troque en revanche une partie de ses composants pour ceux de modèles plus récents.



On trouve ainsi l’Apple A13 inauguré sur l’iPhone 11, si elle n’est plus à la pointe, la puce propose toujours d’excellentes performances. Parmi les faiblesses de l’appareil, on notera son unique capteur photo et surtout une autonomie assez faiblarde. On a du mal à passer la journée.

Malgré cela, l’iPhone SE 2020 reste un très bons choix pour les nostalgiques de Touch ID ou plus simplement les petits budgets. On le trouve à 429 € chez Amazon.

Xiaomi Poco X3 Pro : un petit prix qui en a dans le ventre

Lors de sa sortie, le Poco X3 Pro avait surpris. Pour seulement 300 €, il embarquait à la fois un processeur Snapdragon 860 assez puissant pour jouer à des jeux gourmands dans de bonnes conditions et un écran LCD 120 Hz.

Vu le tarif, tout n’est pas parfait, le volet photo tout particulièrement est oubliable et l’on aurait aimé plus d’autonomie. Reste que si vous avez un petit budget et que vous cherchez avant tout la puissance on ne fait pas mieux. C’était vrai à sa sortie et ça l’est d’autant plus quand sa version 256 Go et 8 Go de RAM est à seulement 199 € chez Amazon. Pour tout savoir, il suffit d’aller lire notre test du Poco X3 Pro.

Asus Zenfone 8 : petit et puissant

Le Zenfone 8 est un appareil un peu hors-norme. À l’exception de l’iPhone 13 Mini d’Apple, il s’agit en effet de l’un des rares téléphones haut de gamme de petite taille. Et Asus n’a pas fait les choses à moitié ! En plus d’être confortable à utiliser et très bien fini, le Zenfone 8 est étanche, une fonction rare à ce niveau de prix.

Rien à redire non plus sur l’écran, il est lumineux, bien réglé et 120 Hz. Le téléphone ne fait pas de compromis non plus sur la puissance puisque l’on trouve un Snapdragon 888. L’autonomie en revanche est moyenne, ne comptez pas tenir plus d’une journée. Seule véritable faiblesse : la photo, avec des clichés passables sans plus.

Mais à 549 € en version 256 Go à la Fnac et Darty, c’est un point que l’on est tout à fait capable d’accepter. Vous pouvez lire notre test du Zenfone 8 pour en savoir plus.

Redmi 10 : l’ami de votre portefeuille

Rares sont les smartphones d’entrée de gamme à nous avoir autant séduits que le Redmi Note 10. Malgré son petit prix, il bénéficie d’une finition soignée même si sa grande taille obligera de le manipuler à deux mains.

On a aussi été surpris par la présence d’une dalle LCD à 90 Hz. Cette dernière aurait gagné à être un peu plus lumineuse, mais difficile de faire la fine bouche à ce tarif. L’Helio G88 offre une expérience utilisateur généralement fluide et une autonomie d’un peu plus d’une journée.

S’il ne vient pas révolutionner le marché, le Redmi 10 était déjà une bonne affaire lors de sa sortie. Alors avec un tarif qui chute à 159 € chez Electro Depot il devient l’un des meilleurs choix des petits budgets pour ce Black Friday.

Honor 50 : le retour du challenger

Désormais séparé de Huawei, Honor a de nouveau le droit d’utiliser les services de Google et revient sur nos marchés. Le Honor 50 est un modèle milieu de gamme plutôt solide. Il se distingue par un design original, un écran OLED 120 Hz et des caractéristiques relativement alléchantes.

On a ainsi droit à un Snapdragon 778 performant et une charge rapide extrêmement véloce. Si les performances du module photo arrière ne laissent pas de souvenirs impérissables, le capteur avant surprend par la qualité de ses selfies. Avis aux amateurs !

Il passe à 449 € à la Fnac et chez Amazon.

Envie de plus d’espace ? Le modèle 8 + 256 Go, est aussi disponible la Fnac à 499 euros au lieu de 599.

