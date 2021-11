Black Friday Amazon : le TOP des offres Tech pour faire de bonnes affaires

Xbox Elite Series 2

La manette Xbox Elite Series deuxième du nom a été conçue comme l’accessoire ultime de jeu, modulaire, aux finitions exemplaires et utilisable sur de nombreux supports. Si elle est généralement proposée à un prix assez haut, le Black Friday lui fait perdre pas moins de 30 euros sur Amazon, avis donc aux joueurs les plus exigeants.

Habituellement disponible à 179,99 euros, la manette Xbox Elite Series 2 est disponible à 149,99 euros sur Amazon pendant la période de Black Friday.

Si le prix vous rebute quand même, vous pouvez vous tourner vers la manette classique Xbox Series qui se retrouve elle aussi en promo à 48,99 euros au lieu de 59,99 euros.

La Nintendo Switch avec Mario Kart

Le fameux pack Nintendo Switch + Mario Kart est en vente pour les fêtes de fin d’année. Vous aurez Mario Kart 8 Deluxe, parfait pour un cadeau de Noël.

Au lieu de plus de 300 euros si vous achetiez ces produits séparemment, le pack Nintendo Switch + Mario Kart 8 Deluxe + abonnement 3 mois au Switch Online est aujourd’hui disponible à 267 euros chez Amazon.

Sony Playstation Plus

Le PS+ est l’offre d’abonnement de Sony qui va en complément de ses consoles PS4 et bien entendu la récente PS5. Elle apporte de nombreuses fonctionnalités aussi pratiques, sauvegarde cloud, que vitales, le jeu en ligne, et même des jeux gratuits. Tout cela pour la somme de 59,99 euros par an. Excepté, si vous profitez de cette offre à 39,99 euros sur Amazon.

Cet abonnement est habituellement commercialisé au prix de 59,99 euros. Vous pouvez vous le procurer en ce moment à 39,99 euros sur Amazon. Si vous avez acheté la PS5, toute économie à borne à prendre non ?

Les produits Amazon en promotion

Si vous cherchez un nouveau Echo ou une Fire TV, c’est le moment de craquer. Amazon a lancé des promos sur l’ensemble de ses produits maisons dont les enceintes et autres écrans connectés.

Nous vous avons regroupé les offres qui nous semblent les plus intéressantes :

Huawei Band 6

Dernier né dans la gamme de bracelets de Huawei, le Band 6 se situe à mi-chemin entre un bracelet et une montre connectée. Son grand écran OLED de 1,47 pouce n’est pas étrangère à cette confusion. Il reste malgré tout moins cher qu’une montre connectée, et son prix baisse encore actuellement grâce à une promotion de 25 euros appliquée à l’occasion de la Black Friday Week.

Habituellement proposé à 59,99 euros, le Huawei Band 6 coûte en ce moment 34,99 euros chez Amazon.

Apple AirTag

Le tout nouvel AirTag est un dispositif de suivi Bluetooth qui fonctionne avec l’application Find My. Jetez-en un dans un sac ou attachez-le à quelque chose, et vous pourrez suivre vos effets personnels les plus importants – même une voiture ou vélo – sur votre iPhone, iPad ou iPod Touch.

Nous avons eu l’occasion de tester les AirTags. La force de ce produit est son écosystème et ses millions d’iPhone pour aider à retrouver ses objets perdus de manière ultra-précise, bien au-delà des 100 m de localisation maximum habituels, et la puissance de sa puce U1 qui permet de détecter son AirTag façon boussole pour le localiser en un clin d’œil.

Au lieu de 35 euros habituellement, l’AirTag d’Apple est à 30 euros chez Amazon, soit 5 euros d’économie.

SSD Samsung QVO 870 1 To

Samsung est connu comme le leader numéro 1 sur le marché des smartphones, pourtant la firme sud-coréenne a d’autres atouts dans sa manche et propose des solutions de stockage fiables avec ses différents SSD. Avec son 870 QVO, la marque propose un SSD de qualité qui profite actuellement de plus de 35 % de réduction.

Avec un prix barré de 109,99 euros, le SSD Samsung 870 QVO de 1 To est désormais disponible en promotion à seulement 68 euros sur Amazon soit plus de 40 euros de réduction.

Retrouvez le Samsung 870 QVO 1 To à 68 € sur Amazon

Samsung Galaxy Watch 4 Classic

Sortie en toute fin d’été 2021, la Samsung Galaxy Watch 4 Classic représente la seule montre connectée du moment fonctionnant sous WearOS 3.0, avec l’autre modèle de la même gamme. Elle dispose de nombreuses améliorations par rapport à son aînée comme une meilleure qualité d’écran et une précision accrue sur les capteurs de santé et sportifs.

Au lieu de 399 euros, la Samsung Galaxy Watch 4 Classic en 46 mm disponible au prix de 299,99 euros sur Amazon.

Samsung Galaxy S20 FE

Le Samsung Galaxy S20 FE ne va normalement pas tarder à se faire remplacer par un modèle, mais ce bon plan n’est pas à louper si vous voulez un smartphone de la marque sud-coréenne quasi premium sans payer le prix fort. Eh oui, grâce aux nombreux e-commerçants qui ont activé leur offres du Black Friday en avance, on le trouve aujourd’hui presque à moitié prix.

Au lieu de 659 euros à son lancement, le Samsung Galaxy S20 FE dans sa version 4G est aujourd’hui disponible à seulement 399 euros sur Amazon. Le modèle 5G équipé d’un Snapdragon 865 à la place du Exynos 990 est également version 5G à 499 euros au lieu de 759 euros.

Xiaomi Poco X3 Pro

Il est vrai qu’il est difficile de s’y retrouver parmi tous les smartphones de la marque chinoise. Pourtant, certains retiennent notre attention, notamment ceux de la gamme Poco. Elle a su séduire la plupart des utilisateurs avec une fiche technique surprenante pour un prix défiant toute concurrence. Le X3 Pro est presque un flagship killer grâce à ses caractéristiques techniques de haute volée, sans le prix élevé. Et c’est d’autant plus vrai en ce moment, car la version la plus musclée du smartphone tombe à moins de 200 euros.

Lancé au prix de 299 euros, le Xiaomi Poco X3 Pro dans la version 256 + 8 Go de RAM est actuellement en promotion à 199 euros sur Amazon, soit 100 euros d’économie sur la facture.

Withings Body+

Il existe de nombreux fabricants de balances connectés avec des prix plus ou moins similaires. Toutefois, une marque retient davantage l’intention et c’est bien Withings. Cette marque française confirme sa place de leader sur le marché des balances connectées avec la version Body+. Elle profite de nombreuses fonctionnalités pour suivre idéalement l’évolution de votre santé et celle de toute votre famille, ainsi que même celle de votre nourrisson. Vous pouvez l’acquérir à un prix très intéressant sur Amazon, grâce à cette remise de 30 euros.

Auparavant proposé à 99,95 euros, la balance connectée Withings Body+ est maintenant disponible Withings Body+ à 69,95 euros au lieu de 99,99 euros.

OnePlus 9 et 9 Pro

Le OnePlus 9 a évidemment fait quelques concessions par rapport au modèle Pro, mais il reste un excellent smartphone premium. La dalle est toujours AMOLED à 120 Hz, avec toutefois une définition Full HD+ — à la place du QHD+ — et une diagonale plus petite — passant de 6,7 à 6,55 pouces. L’écran est plat, donc sans bords incurvés sur les côtés. Niveau performances, les deux smartphones s’équipent du surpuissant Snapdragon 888 pour répondre à tous les besoins.

Au lieu de 719 euros habituellement, le OnePlus 9 avec 128 Go de stockage est aujourd’hui disponible en promotion à 569 euros sur Amazon.

Au lieu de 999 euros habituellement, le OnePlus 9 Pro avec 256 Go de stockage est aujourd’hui disponible en promotion à 799 euros sur Amazon.

iPhone SE 2020

L’iPhone SE 2020 est le smartphone le plus abordable que vous pouvez actuellement trouver chez Apple. Il reprend la formule gagnante commercialisée pour la première fois en 2016, mais avec des composants plus modernes et performants. Les nostalgiques se feront un plaisir de retrouver ce format compact qui offre une fiche technique toujours d’actualité, surtout avec une réduction de près de 15 % par rapport à son prix de lancement.

Lancé au prix de 489 euros, l’iPhone SE 2020 64 Go (en coloris noir) est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 429 euros sur le site marchand Amazon.

Pack Philips Hue

Philips Hue est assurément l’une des meilleures marques en matière d’ampoules connectées sur le marché, si ce n’est la meilleure. L’installation des éclairages est simple et pratique, un bon point pour ceux et celles qui souhaitent démarrer dans la domotique. Et pour le Black Friday, c’est l’occasion parfaite pour se lancer dans une installation domotique, vous pouvez aujourd’hui profiter d’un kit de démarrage — très — complet de Philips Huet 50 euros moins cher.

Si habituellement le pack Philips Hue regroupant deux ampoules connectées, un pont de connexion et un bouton est proposé à 149,99 euros, Amazon fait chuter son prix à 99,99 euros, soit une remise immédiate de 50 euros.

Razer Kiyo

En cette période de Black Friday, vous serez sans doute tenté d’investir dans une véritable Webcam, pour vous mettre au streaming ou à la création de contenu. Razer a pensé à inclure tout ce dont vous auriez besoin dans un seul et même appareil regroupant une Webcam et un éclairage LED. Ce modèle est proposé bien moins cher que d’habitude avec pas moins de 43 % de remise immédiate sur Amazon.

Au lieu de 89,99 euros, la Razer Kiyo est aujourd’hui disponible en promotion à 62,99 euros sur Amazon.

La version Pro de la Razer Kiyo est quant à elle proposée à 138,99 euros au lieu de 209,99, ce qui fait donc pas moins de 71 euros de réduction.

Ninebot Segway KickScooter MAX G30LE II

Aujourd’hui il existe un bon nombre de trottinettes électriques sur le marché et si l’on retient principalement les trottinettes électriques de Xiaomi, proposés au meilleur rapport qualité-prix, Ninebot Segway dispose également d’un bon catalogue. Si cette marque vous est inconnue, c’est pourtant l’un des leaders du marché de la mobilité urbaine, qui avec son modèle Max G30LE, offre jusqu’à 40 km d’autonomie, un bon confort de conduite, ainsi qu’un puissant moteur. Avec 220 euros de remise immédiate, cette trottinette électrique devient plus accessible et plus intéressante.

Proposée à 699 euros sur le site officiel de Segway, la trottinette électrique Ninebot KickScooter MAX G30LE II est disponible en promotion à 479,90 euros sur Amazon, soit 220 euros de remise immédiate.

DJI Air 2S

Malgré quelques bonnes références du côté de Parrot, la marque DJI domine considérablement le marché des drones à l’heure actuelle. Avec son Mavic Air 2, la marque a convaincu le grand public grâce à ses bonnes performances en vol et sa qualité d’image excellente. Depuis, le constructeur a présenté la version 2s qui est dotée d’une caméra de bien meilleure qualité qui profite en ce moment de presque 10 % de remise immédiate.

Avec un prix de lancement à 999 euros, le drone DJI Air 2s est en ce moment à son meilleur prix sur Amazon grâce à cette réduction de 70 euros, et passe à 929 euros.

microSD SanDisk Ultra 256 Go

La marque SanDisk est une référence dans les systèmes de stockages externes et ses cartes mémoires en sont le parfait exemple. La gamme Ultra ne déroge pas à la règle et même si elles ne sont pas aussi performantes que les modèles « Extreme », elles offrent une porte d’entrée abordable pour augmenter tout en sécurité la mémoire interne de votre smartphone, tablette, ou Nintendo Switch. C’est davantage le cas avec le Black Friday, la version 256 Go perd 30 euros sur son prix d’origine.

Au lieu d’un prix barré à 60,99 euros, la carte microSDXC SanDisk Ultra 256 Go est en ce moment à son meilleur sur Amazon. Elle est disponible en promotion à seulement 29,99 euros, soit plus de 50 % de remise immédiate.

Vous pouvez également trouver la version 512 Go qui profite de 50 % de réduction sur le site d’Amazon, et passe à 55,99 euros.

Logitech MX Master

Lorsque l’on est en déplacement ou lorsque l’on travaille de façon plus nomade, il est important d’avoir une bonne souris si l’on ne peut pas se contenter du trackpad d’un laptop par manque d’ergonomie sur toute une journée. Malgré son âge tout relatif, La Logitech MX Master est une souris qui combine de nombreux atouts et surtout une qualité de fabrication inégalée pour devenir une alliée idéale pour le télétravail. Et elle est en ce moment en promotion pendant le Black Friday avec une remise de 58 % pour donner un prix final proche de son meilleur sur Amazon.

Au lieu de 89,99 euros, la souris Logitech MX Master est aujourd’hui disponible à seulement Souris sans fil Logitech MX Master à 39,99 euros au lieu de 89,99 euros pendant la période du Black Friday. Cela représente une économie de 50 euros.

WD Elements 18 To

Si la gamme My Book de la marque Western Digital est une bonne référence sur le marché, les disques durs Elements sont aussi convaincants et peuvent tout aussi bien convenir à un usage personnel que professionnel. On le recommande aujourd’hui pour son rapport capacité/prix qui s’améliore avec cette remise de plus de 200 euros, dans sa version 18 To.

Affiché à 546,99 euros, le disque dur externe WD Elements Desktop de 18 To est en moment à son meilleur prix sur Amazon en passant à 337,99 euros, soit plus de 200 euros de remise immédiate.

Thrustmaster TCA Sidestick Airbus Edition

Ce joystick sous licence Airbus est une référence, il est précis, la prise en main est bonne, vous avez un total de 16 boutons programmables. Si vous jouez à Flight Simulator, vous allez enfin réussir un atterrissage avec ça !

Il est à 49,98 euros au lieu de 55,85 (c’est précis), ça se passe sur Amazon.

Le Black Friday, c’est maintenant ?

Le Black Friday ne va pas tarder à débuter en France, mais plusieurs marchands ont choisi de mettre leurs offres en ligne en avant-première. Voici les offres du Black Friday déjà disponibles chez les e-commerçants français.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement qui commencera officiellement le 26 novembre prochain, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien louper des avant-premières ou des offres qui seront mises en ligne sur la vraie journée de lancement :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :