Microsoft Surface Go 3 : la petite tablette se met à jour pour Windows 11

Microsoft renouvelle une large partie de son catalogue Surface pour le lancement de Windows 11. Le plus accessible des appareils est la petite Surface Go 3.

Microsoft s’est fait un nom assez irréprochable sur le design et les finitions de ses produits Surface sur le haut de gamme. Ce sont de beaux produits, mais généralement vendus assez cher. Avec la Surface Go, la firme rend sa tablette bien plus accessible. Voici déjà la 3e génération à l’heure pour Windows 11 : la Surface Go 3.

On garde la même recette

Dans les grandes lignes, la Surface Go 3 n’apporte pas de grandes innovations et ce n’est pas son but. On retrouve la petite tablette Surface avec son écran de 10,5 pouces PixelSense au format 2:3 pratique à utiliser à la fois en mode tablette portrait ou paysage.

Le design tout en rondeur de l’appareil devrait s’harmoniser avec le nouveau style visuel de Windows 11. La connectique n’évolue pas non plus : un port USB-C, un port Surface Connect et un port jack 3,5 mm sur la tranche.

Dans la plus pure tradition Surface on retrouve aussi le pied ajustable à l’arrière plutôt pratique et le clavier Type Cover qui pourra faire office de couverture protectrice pour l’écran. L’accessoire est encore et toujours vendu en option, tout comme le stylet Surface Pen.

La véritable nouveauté se trouve à l’intérieur de la machine. Elle intègre désormais un processeur Intel Core i3 de 10e génération. Il s’agit plus précisément d’un Intel Core i3-10100Y gravé en 14 nm. C’est dommage de voir un processeur si en retard technologiquement quand la concurrence propose déjà des puces en 10 ou 7 nm. Rappelons que le tout nouvel iPad de 9e génération utilise une puce Apple A13 Bionic en 7 nm.

Prix et disponibilité en France

La Surface Go 3 sera disponible en France à partir du 5 octobre. Son tarif de lancement est de 439 euros. Attention, ce prix correspond à la tablette seule, sans clavier ni stylet, et avec sa configuration de base.